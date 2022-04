Il direttore del Parque Fundidora ha presentato le sue dimissioni per motivi professionali

Jesús Horacio González ha presentato le sue dimissioni da direttore generale del Parque Fundidora questo mercoledì 6 marzo, durante la sessione regolare del Consiglio di amministrazione del parco.

Detto questo, non è ancora noto chi lo sostituirà nella sua posizione, che ha ricoperto per sette mesi, ma è noto che le sue dimissioni erano dovute a un'opportunità professionale più abile nei suoi progetti personali.

Le dimissioni sono state presentate alla presenza del Segretario Generale del Governo, Javier Navarro Velasco e della Presidenza del Consiglio, guidata da Bernardo Bichara Assad, come annunciato da Milenio. In una lettera di ringraziamento, ha scritto:

El Parque Fundidora abarca una superficie de 144 hectáreas, cuenta 2.35 kilómetros de canal de agua artificial, dos lagos, 23 fuentes y 3.4 kilómetros de pista (Foto: Twitter@parquefundidora)

Va notato che Horacio ha ricevuto critiche per la sua gestione del Parco Fundidora, situato a Nuevo León, dopo che il festival Tecate Pa'l Norte aveva quel posto come sede, così gran parte delle sue aree verdi sono state colpite dopo che si è tenuto dove l'alcol è stato venduto in uno spazio pubblico.

All'epoca, l'ex direttore ha sottolineato che grazie al festival è stato ottenuto il 10% del botteghino e aveva previsto che per l'edizione 2022 l'utile sarebbe stato del 12%. In termini di cibo e bevande, ha stimato che sarebbe stato di circa il 15% rispetto al 10% dell'anno precedente.

Nonostante ciò, ha assicurato che «con la guida e la visione del Presidente e dei membri del Consiglio di amministrazione» Fundidora Park sarà uno dei migliori spazi pubblici di Nuevo León e del Messico. Ha anche ringraziato il governatore Samuel García per l'invito a unirsi alla sua amministrazione.

Horacio González è stato capo dell'ufficio della Direzione generale del Parque Fundidora dal 7 ottobre 2021. Tuttavia, in precedenza era un sostituto del Senato della Repubblica per il gruppo parlamentare del Partito d'azione nazionale (PAN), in sostituzione del senatore autorizzato Victor Fuentes Solis.

Jesús Horacio ha completato i suoi studi universitari presso l'Universidad de Monterrey nella carriera di amministrazione aziendale. Successivamente ha completato il suo master presso il Tecnológico de Monterrey e presso l'Università Rey Juan Carlos in Spagna.

El INAH le otorgó el título de Museo de Sitio de Arqueología Industrial ](Foto: Twitter@parquefundidora)

Il parco Fundidora è uno degli spazi pubblici più emblematici di Nuevo León, non solo perché è lì che il presidente Andrés Manuel López Obrador ha aperto il Salon de la Fame per il baseball (il suo sport preferito), ma anche per la sua capacità di essere la sede di diversi eventi culturali.

Il 4 novembre 1988 è stato ufficialmente istituito il Fundidora Park Trust, un progetto dell'Iniziativa Privata e del governo di Nuevo León, al fine di convertirlo in uno spazio di intrattenimento, educativo, sportivo e culturale. È stato solo nel 2006 che è stato trasformato in un ente pubblico decentralizzato.

L'Istituto Nazionale di Antropologia e Storia (INAH) gli ha conferito il titolo di Site Museum of Industrial Archaeology per il suo patrimonio per l'entità, grazie al valore storico delle sue 27 macro strutture e 127 utensili in acciaio, che ora sono pezzi museografici.

Secondo il suo sito ufficiale, un anno registra circa 8,5 milioni di visitatori, copre un'area di 144 ettari, ha 2,35 chilometri di canale d'acqua artificiale, due laghi, 23 fontane e 3,4 chilometri di pista.

