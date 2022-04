Gisela Valcárcel respinge il coprifuoco imposto da Pedro Castillo: «Affrettato e insensato»

Mentre si è abituata ai suoi follower, Gisela Valcárcel ha usato i suoi social network per condividere i suoi sentimenti gli ultimi eventi del paese, soprattutto ora che il presidente Pedro Castillo ha decretato il coprifuoco a Lima e Callao a causa del radicalizzazione della protesta da parte dei vettori in varie aree del Paese per l'aumento del carburante.

Questo lunedì 4 aprile, quasi a mezzanotte, il presidente ha inviato un messaggio alla nazione per annunciare l'immobilità sociale dalle 02:00 alle 23:59 del pomeriggio Martedì 5 aprile 2018. aprile. Questo per ristabilire la pace e l'ordine interno grazie alle manifestazioni che hanno avuto luogo in varie parti del paese.

Tuttavia, questa misura non è piaciuta a vari artisti peruviani, che hanno parlato attraverso le loro piattaforme per esprimere il loro rifiuto. Uno di questi era il popolare «Señito», che ha assicurato che il coprifuoco non è la soluzione appropriata per affrontare una crisi politica.

«Misura sproporzionata, frettolosa e senza senso», ha scritto Valcárcel inizialmente sul suo Twitter. Poi, ha aggiunto: «Vediamo, quando gli ordini non vengono compresi generano frustrazione e ribellione. È quello che cerchi sullo sfondo? Cosa c'è dietro la misura presa dal governo».

Gisela Valcárcel se pronuncia tras mensaje a la Nación del presidente Castillo. (Foto: Twitter)

Ore prima, la proprietaria di GV Producciones ha fatto riferimento alle dichiarazioni del presidente, in cui chiedeva alla popolazione l'opportunità di governare per i prossimi cinque anni. «I sogni dovrebbero motivare tutta la squadra, Maestro Pedro Castillo. Se realizzi il tuo sogno, stai chiedendo alle persone di morire, solo per avere una possibilità », ha scritto Gisela.

«Il dollaro sta scendendo, chi sa qualcosa di economia sa che in un paese come il nostro questo potrebbe essere definito un 'miracolo', ma la verità è che il dollaro scende quando c'è un reddito di dollari. Domanda. Stanno guadagnando così tanti dollari per il mining o...? Strano, vero?» , ha dettagliato in un altro tweet.

Mensajes de Gisela Valcárcel en redes. (Foto: Twitter)

DIMOSTRA CHE I MANIFESTANTI HANNO RAGIONE

Nonostante le proteste che infuriano dal 28 marzo come parte dello sciopero dei vettori, la figura di América TV ha assicurato che questo aiuterà le cose a cambiare in futuro, poiché «le persone hanno sempre ragione».

«Arresti, malcontento e indignazione, è così che inizia la settimana in Perù. Ciò che può peggiorare le cose è vedere Martín Vizcarra continuare a ingannare e Francisco Sagasti dire cosa si potrebbe fare ora. Basta che la gente sia uscita e sicuramente le cose cambieranno, la gente ha sempre ragione », ha scritto su Twitter.

Gisela Valcárcel se pronuncia sobre el paro de transportistas. (Foto: Twitter)

Va notato che il 'Señito' aveva già parlato qualche giorno prima, riferendosi direttamente al governo Castillo: « Un paese diviso non vedrà crescita, potrebbe sopravvivere ma non crescerà. Quando ci sono litigi in famiglia come ci sono tra i peruviani e quando a casa sperimentiamo aggressioni come quelle viste nel nostro paese, quelle case sono destinate a perdere tutto, è quello che succede nel nostro Perù. Tempo fa abbiamo combattuto come nemici e abbiamo votato contro Fujimori e a favore di un uomo che non immaginava che sarebbe stato Pdte», aveva detto lo scorso 2 aprile.

«Come può aiutarci se ha bisogno di aiuto? come potrei farlo? Ora è il momento di chiedere saggezza e smettere di attaccarci», ha concluso il presentatore televisivo.

Post de Gisela Valcárcel. (Foto: Twitter)

