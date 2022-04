Corrido de Feliciano: la canzone del vecchio che ha difeso il suo ranch dai narcos alla morte

La lotta alla criminalità organizzata è stata nel tempo una lotta condotta dalla Procura della Repubblica, dalla polizia municipale, statale e federale, persino dall'Esercito, dalla Marina o dalla Guardia Nazionale, ma anche i cittadini sono entrati nel civico.

Sia attraverso movimenti come i cosiddetti gruppi di autodifesa in territori o popoli di vari stati, o leggende di donne e uomini che hanno alzato le armi, compresi i collettivi per cercare, localizzare, salvare le persone scomparse, lo spirito del pubblico per riportare la pace nelle loro vite sta aumentando.

Alcune di queste storie hanno ispirato tutto, dai film, ai libri, alle poesie, ai fumetti, ai personaggi di fantasia e persino alle canzoni, in particolare i corridoi settentrionali di stile epico lirico, dove la storia dei cosiddetti eroi è stata brevemente visitata.

Las autodefensas tienen como objetivo desplazar al crimen organizado de sus tierras y recuperar la paz (Foto: AP Photo/Armando Solis) Armando Solis | AP

Un chiaro esempio di quest'ultima categoria è il Corrido di Feliciano, della band Calibre 50, uscito nel 2013 insieme al loro intero album intitolato Corridos de Alto. Calibre, dove ha continuato la serie del genere che li ha portati alla fama.

Musicalmente, è una composizione classica che trova la sua base nella sua potente e ritmica sezione di fiati con una tuba furiosa come protagonista principale, un'abile performance percussionistica piena di doppi, così come la fisarmonica rappresentativa di Eden Muñoz che ha dato personalità alla band sin dal suo inizio.

Calibre 50 se caracterizó en alguna época por la interpretación de corridos y narcocorridos FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM Moisés Pablo | Moisés Pablo

Nel testo, troviamo la storia di un uomo di nome Feliciano, che è stato avvicinato da membri del narcotraffico, che lo ha violentemente minacciato di allontanarlo dalla sua terra e iniziare a piantare droga su di loro.

Secondo la canzone, gli hanno offerto soldi per andarsene con tutto e la famiglia, ma l'uomo ha rifiutato e ha finito per difendere il suo ranch con proiettili contro un violento cartello della criminalità organizzata.

Alejo Garza Tamez defendió su rancho del narcotráfico (Foto: Captura de Pantalla / Documental "El valiente ve la muerte solo una vez", Agencia Bengala, director Diego Enrique Osorno)

La storia è completamente vera, e parla di un uomo coraggioso che ha risposto al nome di Alejo Tamez Garza, che ha deciso di stare dietro chiuse le porte in casa sua per affrontare il comando che cercava di impadronirsi della terra.

Don Alejo, come gli hanno detto fiduciosamente i suoi amici, familiari, vicini e conoscenti, ha ricevuto nel suo ranch membri del traffico di droga inguainati in lunghe pistole che gli hanno dato 24 ore per consegnare la sua proprietà tra i comuni di Padilla e Güemes, a 15 chilometri da Ciudad Victoria, Tamaulipas.

L'uomo di oltre 70 anni era il miglior cacciatore della zona, un uomo e un padre amorevole, tenero, dedicato, che gestiva la pesca, l'agricoltura e il bestiame a Rancho San José.

Alejo Garza Tamez murió en el enfrentamiento, pero se llevó consigo a cuatro sicarios (Foto: Captura de Pantalla / Documental "El valiente ve la muerte solo una vez", Agencia Bengala, director Diego Enrique Osorno)

Ai suoi parenti fu ordinato di lasciare la fattoria e lasciarsi alle spalle la vita così come la conoscevano. I suoi lavoratori sono stati avvertiti di non tornare al lavoro il giorno successivo. Don Alejo stava già preparando un piano violento per, se necessario, difendere le sue terre con la propria vita.

Di notte, una manciata di furgoni apparve a casa sua con abbastanza uomini per prendere la sua casa, ranch e terra senza grossi problemi, ma non avevano un Tamez Garza trincerato, con pistole in porte e finestre.

Don Alejo è morto per un proiettile in fronte, il colpo di grazia, quando i criminali sono riusciti ad accedere alla sua proprietà, ma sulla strada, la Marina contava, quattro sicari caddero anche dai colpi del settantenne.

Don Alejo Garza Tamez defendió su rancho del narcotráfico, convirtiéndose en una de las pocas historias heroicas que han protagonizado un corrido en años recientes (Foto: Captura de Pantalla / Documental "El valiente ve la muerte solo una vez", Agencia Bengala, director Diego Enrique Osorno)

I media che si sono recati nella zona hanno riportato le centinaia di bossoli colpiti dalla spianata e gli impatti dei fori sinistri di almeno 5 calibri in pareti, porte e vetrine.

Sfortunatamente, le autorità che sono arrivate nella zona, la Marina messicana, hanno persino lasciato un file di 200 pagine. Per l'omicidio di Alejo Tamez Garza, non ci sono stati autori.

I corridoi del vecchio coraggioso sono anche eseguiti, secondo le sue stesse parole, da gruppi come Los de la 30, o Los Ramones de Nuevo León con il tema «L'ultima caccia», «El Corrido De Don Alejo Garza» del Figlio di Chila, «Il cacciatore di cervi» di El Gallo Fino e «Don Alejo Tamez» di El del Rancho y Sus Compas, tra molti altri.

