«Hail», il film che ha scelto di essere tutto in una volta e ha perso la sua occasione

Trailer per «Hail»

Hail racconta la storia di Miguel Flores (Guillermo Francella), un meteorologo televisivo di successo che ha è riuscito ad avere il suo spettacolo meteorologico. Nella prima trasmissione arriva come una rock star. Tutti lo vogliono, i vicini gli chiedono consigli, la gente lo ferma per strada, la vita gli sorride. Lo spettacolo debutta e Miguel si addormenta dando buone notizie alla città di Buenos Aires: la notte avrà un clima eccellente. Quando si sveglia il giorno dopo scopre che il suo mondo è andato in pezzi: una terribile grandine è caduta sulla città. Coloro che hanno seguito i suoi consigli infallibili hanno perso la macchina, il loro animale domestico, i loro vestiti appesi, tutti delusi da Miguel che è diventato il nemico numero 1. In preda alla disperazione, fugge con il suo pesciolino Osvaldo a Córdoba, dove è nato e dove vive sua figlia, con la quale ha una relazione lontana.

Questo è l'inizio di Hail, una commedia drammatica che attraversa diversi generi contemporaneamente senza accontentarsi di nessuno. Tutto è legato in modo fragile, a partire dalla storia parallela del tassista Luis (Peto Menahem), che crede ciecamente in Flores ed è vittima di derisioni e derisioni da parte di amici e familiari per aver lasciato la sua auto allo scoperto. La famiglia del tassista è un viaggio non-stop nell'inferno della peggiore abitudine argentina, ma questo non è il tono dell'intero film, solo quello della famiglia del tassista, una sorta di capsule collection all'interno del marchio Granizo che è il film. I luoghi comuni, non potrebbe essere altrimenti, abbracciano tutti i generi che il film tocca.

Altre cose vanno e vengono senza alcuna forza. Il raggio traumatico dell'inizio, avvenuto nel 1997, che ha segnato la vita di Miguel e sua figlia Carla, l'attuale fidanzata del meteorologo che è una relazione irrilevante ma poi forse no, i vicini che perdono il loro cane e vengono cancellati dalla sceneggiatura a causa di ciò il protagonista non ha alcuna pretesa possibile, e ognuno di loro le decisioni che hanno tagliato la sceneggiatura di lasciare un lungo film di due ore che si immagina avrebbe potuto essere ancora più esteso. Il film ha una sceneggiatura incoerente, che pone un grande conflitto e rattoppa il resto con un disordine sorprendente. I dettagli sono i punti in cui il film fa più acqua. Un lato mistico e comico non è né divertente né attraente, un ibrido che finisce in modo molto maldestro.

Quando vuole fare la commedia, Francella si muove con disinvoltura. Lui e Osvaldo, il suo pesce domestico, sono l'unica cosa che può essere salvata dal cast, che non può fare nulla con il poco che gli offrono. Girato in televisione, con qualche drone forzato, il regista Marcos Carnevale fallisce ancora con il lato drammatico, dove non riesce mai a connettersi. I migliori film lo hanno fatto il regista, e ovviamente anche Francella, che ha dimostrato di poter interpretare qualsiasi ruolo se la sceneggiatura e il regista lo sfidano a farlo.

E, senza l'intenzione di raccontare il finale prevedibile, gli ultimi minuti del film sono una catastrofe, letteralmente e metaforicamente. Una tempesta di vergogna altrui difficile da attraversare senza farsi male dalla sensibilità cinematografica. C'era una commedia gentile con l'aria di una storia morale in giro, ma Hail ha scelto di essere tutto in una volta e ha perso la sua occasione. Come bonus, una manciata di giornalisti che fanno apparizioni cameo è tanto rozzo quanto inutile, in un film che è più incomprensibile di ogni altra cosa. Non si saprà mai cosa volessero fare, ma ciò dimostra che non ci sono riusciti.

CONTINUA A LEGGERE: