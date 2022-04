Carlos de la Mota e Laura Pérez si sono fidanzati in modo molto romantico e lei ha sfoggiato il lussuoso anello

Sabato scorso, 2 aprile, in una serata glamour e romantica, Carlos de la Mota, attore dominicano, che attualmente ha partecipato al romanzo Mi Fortuna es Amarte, ha conquistato le reti con una proposta emotiva alla sua ragazza Laura Pérez in un posto lussuoso nel suo paese d'origine Dominicana. Repubblica.

È stato sul suo account Instagram della giornalista Laura Pérez che ha annunciato la notizia del suo fidanzamento, condividendo per le sue migliaia di follower un video amorevole con il momento esatto della proposta, in cui nel cuore della notte la celebrità è andata sul palco del sito, dove si trovava un ensemble musicale situato.

Ebbene, con il pretesto di cantare una canzone, De la Mota ha chiesto a Laura di venire, perché le ha dedicato la presunta canzone, in modo tale da confessarle l'arduo amore che ha per lei e il desiderio di renderla felice ogni giorno della sua vita, visto che la sua attuale fidanzata si è inventata il suo telefono in mano perché stava registrando il momento, ha continuato con la grande proposta.

L'attore ha dichiarato il suo amore e ha colto l'occasione per chiedere alla sua ragazza di essere sua moglie

«Vorrei che la mia ragazza Laura Pérez fosse qui per vedere la mia canzone in prima fila, (...) l'unica cosa che voglio dirti Laura è che ti amo, che ti adoro e che voglio che tu duri ogni giorno della tua vita con me e che canti questa canzone e voglio che tu mi sposi», ha detto l'attore con un melodia romantica in sottofondo.

Al che il comunicatore si è comportato sorpreso ed eccitato in mezzo a vari applausi e grida, dalle persone intorno a congratularsi con i presenti, così ha accettato rapidamente con singhiozzi di sposare il famoso. Infine, tra baci e abbracci, Carlos ha annunciato il suo fidanzamento gridando a gran voce la frase «Ha detto sì, ha detto sì».

Allo stesso modo, per scherzo, ha commentato che la sua ragazza ha avuto il tempo di pentirsi, quindi con diverse risate allo scherzo, gli sposi hanno culminato questo bellissimo momento con una danza romantica. La descrizione del video racchiudeva tutta l'emozione di Laura Perez: «Sono così fortunato ad averti! Grazie per avermi reso la donna più felice del mondo, ti amo @carlosdelamota, #paratodalavida», ha scritto il maestro delle cerimonie combinato con vari emoji a cuore e un anello.

Dopo questo momento emozionante, il domenicano ha pubblicato un post attraverso il suo account Instagram ufficiale, una fotografia in cui la sua ragazza posa sorridente mostrando il lussuoso anello che copre parte del suo viso, poiché si è cercato che gli utenti si concentrassero sul diamante radiante con cui hanno suggellato il loro fidanzamento, insieme a poche, ma significative parole «Ha detto... SÌ!!!» con un'emoji ad anello nella descrizione.

El actor compartió una fotografías del anillo que le dio a su prometida, luego de sellar su compromiso en República Dominicana Crédito: @lauraperezrojas / Instagram @lauraperezrojas

È stato allora che diverse personalità dei media hanno reagito alla notizia, tra cui Julián Gil, che ha commentato due cuori rossi. nella pubblicazione, anche l'attore Ricardo Franco ha applaudito il fatto e persino il giornalista Shanik Berman ha scritto il post «Congratulazioni» insieme a cuori rossi in rappresentazione dell'amore.

Una coppia del genere è riuscita a fare un altro passo nel rapporto con questo impegno, perché entrambi sono riusciti a fare una bella coppia, visto che stanno insieme da diversi anni. Recentemente, l'attore ha annunciato il suo ritiro dalla compagnia Televisa e Mexico, così ha cercato di avventurarsi in politica nel suo paese natale, la Repubblica Dominicana.

