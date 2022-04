Violenza in Michoacán: il fiduciario di Cuitzeo assassinato dopo essere stato rapito

Francisco Díaz Rodríguez, fiduciario di Cuitzeo, è stato ucciso e si è localizzato all'interno della sua auto in un tratto che collega Morelia a Salamanca, dopo essere stato denunciato privato della libertà.

La Procura del Michoacán ha avviato indagini per chiarire i fatti in cui il funzionario è stato privato della sua vita. Rapporti non ufficiali indicano che ha avuto un impatto con un'arma da fuoco sulla testa.

Le autorità locali erano già venute a conoscenza del caso, poiché Díaz Rodríguez è stato rapito intorno alle 16:40, anche se era stato indicato che era partito per la comunità di Mariano Escobedo.

Secondo il rapporto dell'unità ministeriale, hanno ricevuto il rapporto sulla scomparsa del fiduciario municipale ed è stata dispiegata un'operazione con agenti del National Anti-Kidnapping Coordination (Conase). Gli agenti si sono mobilitati via terra e via aerea per trovarlo.

El síndico fue secuestrado por la tarde (Foto: Especial)

Cuitzeo si trova nelle vicinanze del lago omonimo e alla fine dello scorso anno c'è stato un rafforzamento degli agenti della zona con la nomina del direttore e vicedirettore della segreteria di sicurezza del comune. L'area è stata anche un passo verso l'espansione del cartello di nuova generazione di Jalisco (CJNG), che è entrato a Guanajuato per spostare il cartello di Santa Rosa da Lima.

Il 21 novembre, quando sono arrivati i nuovi comandanti, c'è stato un attacco al bar Chivis situato nel quartiere Centro del comune. Il risultato dell'attacco è stato due morti e sei feriti, tra cui due donne.

Le persone armate sono entrate nella discoteca in via Lazaro Cardenas e hanno aperto il fuoco sui presenti. In quell'occasione, fonti consultate da Infobae Mexico hanno indicato che questa avrebbe potuto essere una risposta criminale dopo l'intervento delle autorità statali.

Prima del giorno delle elezioni del 2021, quando la popolazione votava per il governo e i sindaci, i sicari hanno sparato al veicolo su cui viaggiava Rosa Elia Milan Pintor, un profilo selezionato dalla coalizione Morena-PT per competere per la presidenza municipale di Cuitzeo.

Suo marito, José Marcelino Pérez Aguilar, è rimasto ferito dagli impatti successivi all'attacco avvenuto il 31 maggio, quando era in viaggio con la famiglia a casa, dopo aver lasciato la città di Mariano Escobedo. All'ingresso della sede municipale, un gruppo di uomini armati a bordo di una moto e di un'auto hanno aperto il fuoco su di loro.

José Marcelino Pérez Aguilar, esposo de Rosa Elia Milán Pintor, candidata de Morena a Cuitzeo, Michoacán, falleció después de un ataque con arma de fuego (Foto: Facebook / @DoctoraRosaElia)

Il marito del candidato è rimasto gravemente ferito e mandato in ospedale, ma alla fine è morto ore dopo per gli impatti ricevuti. Il Morenista ha vinto nelle preferenze e si è insediato nell'ufficio del sindaco.

Nel novembre dello scorso anno, il governatore Alfredo Ramírez Bedolla ha dichiarato che Cuitzeo gestisce una banda criminale dedita al furto di carburante, nota come huachicol. Secondo l'Esecutivo dello Stato, questo crimine è durato anni, poiché il gruppo è legato alla somma degli omicidi e delle violenze registrate nella demarcazione.

CONTINUA A LEGGERE: