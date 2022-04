Omar Chaparro ha usato una frase di Alfredo Adame per rispondere alla controversia tra i due

Omar Chaparro ha usato una frase di Adame per rispondere alla controversia Credito (Video: Instagram/ @vengalalaegriatva)

Recentemente Omar Chaparro ha menzionato la tecnica di combattimento che Alfredo Adame ha usato in un alterco di strada, quindi l'ex pilota Hoy l'ha interpretata come una presa in giro e rant contro di lui.

Detto questo, Omar Chaparro ha usato una frase di Alfredo Adame per rispondere alla controversia; nel video di Venga la Alegría, l'attore ha detto che potrebbe anche diventare insopportabile se fosse stato attaccato.

«C'è una frase molto bella, che in effetti sono d'accordo con lui (Adame), l'ho sentita in uno dei suoi libri, mi è piaciuta molto e lui dice: 'Sono molto figo finché non ching*n'», ha spiegato il comico con una risata.

Il presentatore ha anche spiegato di non voler più continuare all'interno della controversia in cui è stato coinvolto e ha scelto di ammettere di avere rispetto per Adame, anche se non ha lasciato da parte la menzione dei «calci in bicicletta» e ha ribadito che non avrebbe mai potuto impararli:

«Non saprei dire se fosse invidia perché... forse è invidia perché non ho mai imparato a fare calci in bicicletta, ma la rispetto», ha condiviso nella clip di Come the Joy Weekends.

Nei commenti sull'account Instagram ufficiale di Venga la Alegría, molte persone sono state in grado di esprimere la loro opinione su questo conflitto in messaggi come «Ya chole with Alfredo Adame», «Non dovremmo deridere. Deve avere un problema di età o di mente.» e «Omar Chaparro se sa inscatolare lo finirà allo scoiattolo».

Il controverso attore ha lottato con una donna che rivendicava il suo cellulare Video: Twitter/ @zegfret

La polemica tra Adame e Omar Chaparro è sorta sul podcast La Cotorrisa, durante l'episodio, l'attore di No Manches Frida (2016) ha parlato una volta colpito un giornalista che lo ha «scardinato», nel suo aneddoto si riferiva ai calci in bicicletta e ha anche ricordato la polemica di Eduardo Yanez.

«Non so se ho sbagliato o giusto, ma l'ho gettato a terra e l'ho sguazzato. L'ho preso a calci, peggio di Yanez. Molto peggio perché Yañez lo ha solo schiaffeggiato, l'ho rotto, l'ho preso a calci, l'ho colpito allo stomaco», ha commentato alla trasmissione La Cotorrisa.

Omar Chaparro ha aggiunto che in quell'occasione non ha esagerato poiché era in buone condizioni fisiche e all'interno dei suoi piani non stava facendo del male al giornalista.

«A differenza di Alfredo Adame, mi sono allenato per tutta la vita», ha detto il comico del programma Slobotzky e Ricardo Perez.

Quasi dopo aver finito di raccontare il suo aneddoto, Omar Chaparro si è paragonato ad Adame e ha spiegato che sapeva come combattere. Recentemente, alcune registrazioni sono state rese virali in cui l'attore ha avuto un alterco di strada con una famiglia, quindi sono stati scatenati meme, edizioni divertenti e persino Carlos Trejo ha parlato dell'argomento.

Quando Adame ha saputo delle sue dichiarazioni, si è infuriato e ha difeso la sua tecnica appresa nel Mix Martial Arts (Mixed Martial Arts), che consiste nel simulare la pedalata di una bicicletta per ferire l'avversario quando è già riuscito a abbatterti.

Ha anche assicurato che il suo attuale rivale era frustrato, impacciato e che era geloso di lui:

«Il coach piter* delle stelle che hanno detto di non esistere (i calci), proprio come lo squirt di Omar Chaparro che ha detto che non era nastro nero e quel rotolo. Tutte quelle persone invidiose, ricorda che il successo avvelena e frustrazione, amarezza, complessi e invidia, perché hanno il sonno molto leggero», scoppiò Adame.

