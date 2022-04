Nadia de La Academia ha subito molestie e umiliazioni da parte di un ex capo: «Mi ha fatto soffrire»

Nadia Yvonne, membro di The Academy nella prima generazione, ha rivelato che durante un periodo della sua carriera ha ricevuto commenti umilianti da uno dei suoi capi, che le ha chiesto di vestirsi solo in un modo «provocatorio» per lui.

In mezzo a varie dichiarazioni di artisti che hanno rivelato le occasioni in cui hanno subito molestie e vari abusi nell'industria dello spettacolo, Nadia ha anche deciso di parlare del suo passato e delle occasioni in cui si sentiva tormentata dalle molestie del suo capo.

Durante un evento che ha tenuto in una chiesa, catturato da Imagen Entertainment e trasmesso sul canale YouTube di Gustavo Adolfo Infante, l'ex Accademica ha raccontato le sofferenze che ha vissuto.

La cantante aseguró que durante esa época lloró mucho (Foto: Instagram/@nadiamusica)

La cantante di Oaxaca ha assicurato che le parole di chi le ha detto erano più forti ed esplicite, indipendentemente da chi l'accompagnasse o da come si sentisse, il che in molte occasioni la faceva piangere e sentirsi stigmatizzata.

Quello che chiedevano all'interprete di Esta Libertad di fare era completamente diverso da come si vestiva ed era, perché, come ha condiviso in diverse interviste, i suoi genitori l'hanno sempre cercata e si sono presi cura di lei, anche quando era all'interno di La Academia, quindi, come ha detto, era una «ragazza di casa «e suo padre e sua madre si sono presi cura di lei e le hanno persino chiesto di essere pudica con altri giovani.

Durante questo periodo, quando Nadia si sentì profondamente umiliata, si rifugiò nella spiritualità e nella sua carriera, poiché era disposta ad affrontare qualsiasi cosa per non lasciare che il suo futuro si spenga.

Nadia Actualmente se dedica casi completamente a su religión, por lo que quiso compartir cómo su espiritualidad la ayudó en ese momento (Foto: Instagram/@nadiamusica)

«'Signore, se questo mi costerà la carriera, allora non mi interessa, perché in te ho trovato la soddisfazione, il tuo amore nel mio cuore', è stato un momento molto buio della mia vita, ma, alla fine, Dio è così buono, così giusto, che mette sempre ogni persona al suo posto. Anche se in quel momento non lo capiamo, allora Dio lo farà», ha ricordato.

Nadia, dopo aver lasciato La Academia, è diventata uno degli ex membri più famosi e importanti della prima generazione, perché anche se non è stata la vincitrice, il suo comportamento e il suo talento mostrati nel reality le hanno fatto guadagnare centinaia di follower.

Uno dei successi di Nadia è stato essere stato nominato nel 2008 per i Grammy Awards nella categoria del miglior album regionale messicano per l'album A puro dolor, oltre ad altri premi come la Silver Muse del National Auditorium e il titolo di Ambasciatore della musica messicana a New York

Al giorno d'oggi, la cantante si è dimostrata anche una fedele cristiana, tanto del suo lavoro è dedicato alla Chiesa cristiana e cerca di condividere con il suo pubblico le situazioni tortuose in cui ha trovato rifugio nella sua religione. Prima che iniziasse la pandemia, aveva in programma di iniziare un tour chiamato God is good.

