Maria Leon ha rivelato se vorrebbe diventare mamma presto

Maria León ha recentemente condiviso il suo desiderio di diventare madre: «il mio utero pulsa», ha spiegato a Venga la Alegría il 2 aprile. Tuttavia, è consapevole della grande responsabilità legata alla genitorialità, quindi ha bisogno di stabilità sotto molti aspetti.

Inoltre, la cantante ha spiegato che non considera una coppia essenziale per poter avere un bambino tra le braccia «Non necessariamente con un partner, perché puoi essere mamma ogni volta che vuoi, ma se voglio finire di avere certe cose per offrire qualcosa a chiunque venga dopo di me», ha detto per la mattinata di Azteca.

Anche se María León sarebbe lieta di conoscere il suo lato materno, ha spiegato che probabilmente non sarà qui presto. Potresti anche essere in grado di valutare l'idea di adottare invece di rimanere incinta. «Il mio utero pulsa, ma da questo a quello che succede perché è già rimasto molto, beh non così tanto, o non lo so, ci sono molte circostanze che dovranno accadere prima che ciò accada», ha spiegato.

María León se siente feliz y honrada por colaborar con la trayectoria de los niños en La Voz Kids ( Foto: Televisa)

D'altra parte, l'ex membro del gruppo Playa Limbo ha affermato di essere molto onorata dalla sua imminente partecipazione a La Voz Kids, poiché allenerà nella nuova stagione.

«Vedere il mio nome lì (sulla sedia) è stato come Wow, che privilegio!» , ha detto, poiché il suo ruolo di allenatore sarà quello di promuovere le carriere professionali delle ragazze e dei ragazzi che faranno parte di La Voz Kids.

Secondo la clip di Venga la Alegría nella sua edizione del fine settimana, María León, Paty Cantú, i fratelli Mau & Ricky e Joss Favela hanno realizzato un gemello eccellente, perché nelle parole del cantante «stanno già andando a merequetengue insieme».

Así luce la silla giratoria de María León (Foto: captura de pantalla Instagram/@lavoztvazteca)

María León ha 14 anni di carriera come attrice, ballerina e cantante, è «disposta a scoprire i più piccoli di talento», secondo l'avanzamento del programma TV Azteca sui suoi social network.

L'ex membro del gruppo Playa Limbo ha già dimostrato le sue doti vocali in spettacoli teatrali come Hoy I can't get up. Ha anche condiviso il palco con importanti star come Los Angeles Azules, Manuel Mijares, Franco de Vita, Juan Gabriel, Eugenia León, Tania Libertad e Guadalupe Pineda.

Nella prossima stagione, va notato che sia Paty Cantú che María León hanno partecipato l'anno scorso al reality show Chi è la maschera di Televisa, ottenendo il primo posto, Maria, e il secondo posto, Paty, con i personaggi di «Disco ball» e «Mapache», rispettivamente.

La Voz Kids se estrenará el próximo 25 de abril (Foto: captura de pantalla Instagram/@lavoztvazteca)

La Voz Kids è un reality show in cui ragazzi e ragazze saranno in grado di dimostrare le loro abilità canore, la nuova stagione del programma sarà presentata in anteprima lunedì prossimo, 25 aprile alle 19:30 ore sul canale Azteca Uno.

«Nella nuova stagione di #LaVozKids niente sarà più lo stesso... Talenti che ti sorprenderanno, svolte inaspettate che cambieranno il destino dei partecipanti e nuove tappe che aumenteranno il livello della competizione Gran premiere, lunedì 25 aprile alle 19:30 di AUNO», si può leggere nel post Instagram dell'account appartenente a questo programma.

Per guardare Azteca Uno, i fan possono sintonizzarsi sul canale 101 delle società di servizi Izzi, Dish , Star TV, Sky e Megacable; mentre gli utenti Izzi potranno optare per 801 per il segnale ad alta definizione .

L'inizio della stagione di La Voz Kids può essere goduto anche online sul sito ufficiale di TV Azteca o sull'app mobile TV Azteca en vivo, che può essere ottenuto gratuitamente su entrambi i sistemi Android e iOS.

