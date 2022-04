Tavolo di dialogo sospeso e continuano le manifestazioni a Huancayo

Questo pomeriggio, il tavolo di dialogo è stato sospeso tra la delegazione dell'Esecutivo e l'unione di trasportatori e leader di agricoltori, che ha avuto luogo nel Wanka Coliseum, a Huancayo . I ministri presenti hanno dovuto ritirarsi dal posto per mancanza di garanzie, poiché le proteste dall'estero sono andate fuori controllo.

I rappresentanti del governo hanno informato la popolazione che, nei verbali firmati dai leader del settore dei trasporti, è stato concordato lo sblocco delle strade . Tuttavia, c'era un'altra sezione di leader che ha deciso di non firmare il documento e si è ritirata.

Il ministro del commercio estero e del turismo, Roberto Sánchez, ha pubblicato sul suo account Twitter l'atto firmato dai vettori, in cui concordano anche di sospendere l'imposta sui consumi selettivi (ISC) per 6 mesi, l'eliminazione temporanea dell'imposta generale sulle vendite (IGV) sui prodotti del paniere di base, tra gli altri.

«Tregua Paro Agrario, 5 giorni, l'arresto del trasporto di carichi pesanti è stato revocato. Anche la sospensione ISC ai carburanti (6 mesi) eliminazione temporanea IGV a pollo, tagliatelle, farina di riso... in dialogo e accordi Junin Acta Transporte», ha twittato insieme a un'immagine disegnata a mano dell'atto.

Mentre il capo del Ministero dello Sviluppo Agrario e dell'Irrigazione, Oscar Zea, ha annunciato che è stata raggiunta una tregua con gli agricoltori. Tra gli impegni concordati, ha indicato che hanno raggiunto un certo consenso sul prezzo dei fertilizzanti e sull'uso del latte.

«L'agricoltura sa come agire. Abbiamo parlato e lui si è alzato. Accetteremo questa tregua con responsabilità e i nostri impegni saranno adempiuti in modo sacro. Ci conosciamo, ecco perché si fidavano. Stanno soffrendo da molti giorni, ci siamo scusati con loro, non possiamo permettere ai nostri lavoratori del settore rurale», ha detto a tv Peru.

Al Wanka Coliseum erano presenti anche i ministri della Giustizia, Feliz Chero; dell'Energia e delle Miniere, Carlos Palacios; dell'Economia, Carlos Graham; e dell'Interno, Alfonso Chávarry. Inoltre, sono accompagnati anche dal viceministro del PCM, Jesús Quispe, da alcuni membri del Congresso e dal cardinale Pedro Barreto.

LE MANIFESTAZIONI CONTINUANO A HUANCAYO

Dopo aver concluso il tavolo di dialogo, i membri del Consiglio dei ministri hanno dovuto rifugiarsi nei loro veicoli di fronte all'ondata di violenza scatenata fuori dal Colosseo. Gli agenti della polizia nazionale peruviana hanno cercato di contenere i manifestanti.

Dopo quasi un'ora di combattimenti, l'esterno del Wanka Coliseum si è liberato e i ministri sono riusciti a lasciare l'area sulla strada per Jauja. Le proteste risponderebbero all'insoddisfazione del settore agricolo per gli accordi raggiunti. Due persone sono rimaste ferite a seguito dello scontro tra la popolazione e la polizia fuori dal campo sportivo.

Continuano gli scontri con la polizia nazionale peruviana. Di conseguenza, sono stati segnalati due infortuni.

LE SCUSE DI CASTLE

Ore prima, il presidente peruviano Pedro Castillo si è scusato con i vettori e gli agricoltori disoccupati a causa delle sue dichiarazioni venerdì scorso quando ha indicato che «alcuni leader e leader» sarebbero stati pagati per protestare nella regione di Junín.

«Voglio chiarire il Paese e voglio far capire ai miei compatrioti che, quando mi rivolgo al popolo peruviano e in alcune di quelle dichiarazioni c'è stato un malinteso e devo chiarirlo scusandomi o perdonando la gente; devo farli mille volte, perché non l'ho mai fatto cattive intenzioni», ha detto durante un discorso al San Martin.

Nonostante il fatto che i manifestanti a Junín abbiano chiesto la presenza del capo dello Stato al tavolo del dialogo, il presidente non ha parlato su questo tema e ha solo detto che il governo garantirà i colloqui e il diritto di protestare, al fine di evitare una sorta di persecuzione dei leader che portano solo cause come quella dei portatori, degli agricoltori, dei contadini e degli insegnanti.

«Un governo che viene da quella cava, garantiremo il dialogo e il diritto di protestare, che i leader che stanno guidando la lotta nel Paese e che guidano una causa giusta come quella dei trasportatori, degli agricoltori, degli insegnanti non siano più perseguitati», ha detto.

Pedro Castillo ha annunciato che l'istruzione impartita alla delegazione esecutiva nella città di Huancayo è che ci dovrebbero essere «soluzioni immediate», che saranno annunciate nelle prossime ore.

«Accolgo con favore la volontà del nostro premier e dei ministri e in quel ruolo devo dire che non c'è bisogno di ostacolare un canale di comunicazione, farlo attraverso il dialogo, ecco uno spazio per l'apertura in questo governo, hanno le porte del Pcm, dei ministeri e dell'Ufficio presidenziale», ha detto.

