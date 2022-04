Mariana Echeverria ha smentito le voci sul suo divorzio: «Siamo più innamorati che mai»

Recentemente la conduttrice di Me Caigo de Risa , Mariana Echeverria è stata nell"occhio dell"uragano, dopo che alcune voci sono emerse sui suoi social media su un possibile divorzio da suo marito Oscar Jimenez, un calciatore del Club America.

Così, attraverso una dinamica di domande e risposte su Instagram, il membro della cosiddetta «famiglia disfunzionale» ha deciso di esprimere una volta per tutte ciò che stava accadendo nella loro relazione.

«Hanno ricevuto un pettegolezzo che stavamo per divorziare, perché avevo detto che la mia data di nascita non era nota, ma siamo andati d'accordo meglio che mai, siamo più innamorati che mai, non è stata in molte storie perché ha viaggiato, ma va tutto bene», ha commentato l'attrice.

Per quanto riguarda il fitto itinerario che il suo partner deve seguire, Mariana ha detto che questa è stata una delle complicazioni di stabilire una relazione romantica con un calciatore, tuttavia, anche se potrebbe accadere come qualcosa di negativo, è stato qualcosa che ha funzionato per lei perché anche il suo lavoro è molto impegnativo.

La pareja tiene un hijo llamado Lucca (Foto: Instagram de Marina Echeverría)

«A volte abbiamo il nostro tempo per fare le nostre cose. Capisce un po' di più sul mezzo con cui lavoro. Abbiamo quasi gli stessi orari», ha detto.

Ciò che Echeverría ha approfondito è che di solito non hanno il tempo di andare a molti eventi sociali e inoltre, essendo personaggi pubblici, sono bersaglio di pettegolezzi o speculazioni.

«Nessun fine settimana è gratuito, niente matrimoni, eventi che di solito finiscono. Non c'è quasi mai una vacanza. Sono molto esposti (calciatori) e la gente, oltre a linciarli alla coppia linciare la famiglia», ha detto.

Un'altra domanda che i suoi fan hanno presto espresso è stata se rientra nei suoi piani avere più figli, a cui ha detto di non essere chiusa alla possibilità.

Mariana Echeverría dijo como va su relación (Foto: Instagram/ @marianaecheve)

«Sono già incinta? O potrebbe non essere ancora così? È possibile che quest'anno ti sorprenda? , ma cosa vogliamo, se vogliamo, vedremo solo quando», ha detto.

Ed è che poche settimane fa, Mariana ha caricato alcune storie sul suo account Instagram in cui ha detto che voleva separarsi dal suo partner perché aveva un forte problema.

«Sto per chiedere il divorzio, se ho intenzione di chiederti il divorzio. Guarda mattina, pomeriggio e sera, colazione, mangiare e cena a calcio. Sono stufo di guardare il calcio, tutto il tempo, tutti i tornei, tutti i campionati», ha detto il conduttore attraverso un video.

Durante questo audiovisivo, Echeverría si è concentrato su Oscar Jiménez che ha solo riso e ha cercato di ribaltare la questione, così Mariana si è scagliata di nuovo contro di lui.

Mariana dijo que sí quiere tener otro hijo (Foto: Mariana Echeverría / IG)

«È davvero il mio amore, non ridere, ci sono più cose nella vita del calcio, per l'amor di Dio ho bisogno della mia stanza con la mia televisione», ha scherzato il conduttore.

Va ricordato che il 15 ottobre 2020 la coppia ha annunciato di essere diventata i genitori di Lucca. La conduttrice di Televisa ha pubblicato sul suo account Instagram il video dei momenti prima della nascita del suo primo figlio e le prime immagini del bambino arrivato per riempire di gioia la famiglia che ha iniziato con il calciatore nel novembre 2019.

Echeverría ha anche condiviso il momento in cui hanno incontrato il loro primogenito e le prime immagini del minore, che è apparso sdraiato su un letto vestito con una borsa per pannolini bianca e una tutina blu, così come tra le braccia dei suoi genitori che lo vedono da vicino e lo avvolgono con il loro amore e baci.

