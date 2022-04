Giornalista per L'Equipe: «È sempre un piacere vedere il Perù in una Coppa del Mondo»

Questo venerdì mattina, il Perù sapeva in quale gruppo sarebbe stato battere il vincitore asiatico per il ripescaggio della Coppa del Mondo del Qatar 2022. Con sorpresa di molti, la squadra peruviana avrebbe affrontato di nuovo Francia e Danimarca e, come ricorderete, entrambe le squadre erano nostre rivali nell'ultima Coppa del Mondo evento.

In questo modo, il Perù per battere il vincitore di Australia ed Emirati Arabi Uniti entrerebbe nel Gruppo D insieme a Francia, Danimarca e Tunisia nella Coppa del Mondo 2022 in Qatar.

E la prima partita del Perù ai Mondiali del 2022 in Qatar sarebbe con la Francia, così Infobae ha chiamato José Barroso, un giornalista di L'Equipe per darci dettagli sul presente dell'attuale campione del mondo,

«Se il Perù passasse i playoff, penso che la considereremmo la 3a o la 4a squadra di questo girone. La Danimarca ha fatto una grande Euro Cup ed è abbastanza solida. Da parte sua, la Tunisia non si diverte molto (quarti di finale in Coppa d'Africa), ma la vediamo ancora come una squadra di qualità, individui come Khazri che conosciamo molto bene nel campionato francese», ha detto José Barroso a Infobae.

«Dobbiamo stare attenti con il Perù, visto che abbiamo giocato nel 2018, e soprattutto conosciamo i loro risultati da questa partita in Copa America, ma, quindi, penso che se guardiamo al loro pareggio, lo metteremmo al livello più o meno della Tunisia, perché ha meno individualità che conosciamo».

LA FRANCIA È LA PREFERITA DEL SUO GRUPPO

Per il giornalista francese José Barroso, la sua selezione è un passo avanti rispetto alle altre selezioni. «Quello che è certo è che oggi, in Francia, è considerato un «buon» pareggio e che la Francia è chiaramente favorita per finire prima nel gruppo», ha detto Barroso a Infobae.

«Per noi, nonostante il loro campionato europeo, non ci sono dubbi: l'obiettivo non è altro che vincere e vediamo la Francia come una delle favorite. Abbiamo alcuni piccoli problemi di difesa - non siamo solidi come lo eravamo nel 2018, ma con tali individualità, con un Mbappé così straordinario, non è possibile aspettarsi un altro risultato», ha detto a Infobae José Barroso, giornalista di L'Equipe.

LA NUOVA VERSIONE DELLA FRANCIA

Alla domanda sulla nuova versione della squadra guidata da Didier Deschamps, Barroso ha fornito dettagli al riguardo. «Non molti, il cambiamento più grande è che ora gioca con un altro sistema 3-4-2-1, con Mbappé del '9′ o 3-4 -1-2, con Mbappé e Benzema che fanno i punti e Griezmann del '10′. In disparte, Hernandez è ora all'undicesimo e sulla destra c'è un piccolo dubbio tra Pavard e un profilo più offensivo come Coman. Intanto, in difesa, il Kimpembe del Psg entra all'undicesimo, altrimenti nulla di nuovo, visto che nell'arco c'è Lloris e il centrale arretrato è con Varane accanto a Kimpembe. Il duo del volantino di recupero è composto da Pogba e Kanté», ha aggiunto.

Infine, gli è stato chiesto se preferisce l'Australia o il Perù come rivale nella Coppa del Mondo del Qatar 2022 e ha detto quanto segue. «Non conosco bene il livello delle altre squadre, quindi non saprei dirlo, ma l'Australia è un Paese con meno storia, ma una grande tradizione sportiva. Da parte sua, è sempre un piacere vedere il Perù in una coppa del mondo», ha dichiarato José Barroso.

CONTINUA A LEGGERE