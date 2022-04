Con la controffensiva ucraina sorgono le atrocità dei soldati russi

Ukrainian servicemen pose for a picture near a destroyed bridge as Russia's invasion of Ukraine continues, in the town of Irpin outside Kyiv April 1, 2022. REUTERS/Gleb Garanich TPX IMAGES OF THE DAY

Irpin, una città a nord-ovest di Kiev, divenne il campo di battaglia più importante di questa guerra. È stato uno dei primi villaggi ad essere conquistato dalle forze russe avanzate dalla Bielorussia. Nelle vicinanze si trova lo strategico aeroporto di Hostomel, che era l'obiettivo principale delle truppe speciali russe da utilizzare come testa di ponte nel sequestro della capitale ucraina. C'è anche una delle principali vie di fuga per i civili in fuga dai bombardamenti nell'area metropolitana. L'immagine di centinaia di rifugiati sotto un ponte distrutto dalle forze ucraine per impedire il passaggio dei carri armati russi è fresca nella memoria. Stavano aspettando di attraversare il fiume Irpin e continuare verso ovest, cercando rifugio in Polonia o più lontano nel territorio europeo.

Ora, cinque settimane dopo, Irpin è il simbolo della controffensiva lanciata dall'esercito ucraino che ha ripreso il controllo di quello e di altri popoli della zona come Makariv. Hanno effettuato un movimento di artigli e hanno rinchiuso le truppe russe lasciando una sola via di fuga, sulla strada per Chernobyl e il confine bielorusso. Ripresero anche Bucha, nella stessa zona e ad est della città avanzarono dietro le linee russe, che, di nuovo, furono intrappolate a Brovary. Probabilmente, nelle prossime ore sapremo che i russi sono fuggiti a nord per riorganizzarsi nella retroguardia bielorussa.

Gli ucraini avanzarono anche in altre enclavi orientali. Hanno ripreso l'iniziativa nella città di Sumy e sono già molto vicini al confine russo. A Kharkiv, la seconda città ucraina, che è stata costantemente bombardata per tre settimane, gli ucraini sono riusciti a costruire nuove difese e hanno spinto i soldati del Cremlino nel territorio separatista di Luhansk, cosa che non erano riusciti a fare negli otto anni precedenti, durante la guerra del Donbas, dopo il russo invasione della Crimea e delle enclavi nel 2014. Un altro fronte importante dove avanzavano gli ucraini è a sud, a Mykolayiv, molto vicino a Kherson, che è l'unica grande città controllata dai russi. Lì ripresero la città e reintegrarono il sindaco deposto dai russi.

Inoltre, l'Ucraina sembra aver effettuato con successo un raid aereo in territorio nemico. Due elicotteri che volavano a bassissima altitudine per evitare il rilevamento da parte di missili radar hanno attaccato i serbatoi di carburante nella città russa di Belgorod, a 45 chilometri dal confine tra i due paesi. Ciò è stato confermato dal governatore russo della regione, Vyacheslav Gladkov. Un video che è stato caricato sul sito VKontakte mostra le navi che lanciano i missili. Il New York Times ne ha determinato l'autenticità e ha descritto che due elicotteri possono essere visti sparare alla raffineria, sebbene la loro identificazione non fosse distinta. Il ministro degli Esteri ucraino ha affermato di non poter «confermare o negare» la veridicità del fatto «per motivi di sicurezza militare».

La maggior parte degli analisti militari consultati dalla CNN e dalla BBC sono convinti che si sia trattato di un'offensiva ucraina rischiosa e molto ben eseguita. E questo è un duro colpo per i generali russi che hanno assicurato la scorsa settimana che l'aeronautica ucraina è stata «praticamente distrutta». Visto questo successo, è probabile che nei prossimi giorni ci saranno più attacchi contro obiettivi strategici all'interno del territorio russo. Si intensificheranno con l'arrivo dei rinforzi statunitensi e britannici.

«Pensavano che avrebbero preso Kiev nel giro di poche ore. Ma hanno commesso un grave errore nel non calcolare la nostra capacità di mobilitare forze di azione rapida e hanno finito per ritirarsi con significative perdite di soldati e armi», ha detto il colonnello generale Oleksandr Syrsky, il capo delle difese della capitale ucraina, a un gruppo di corrispondenti che hanno assistito al liberazione di Irpin.

Naturalmente, ciò che Syrsky ha ora sotto il suo controllo non è niente come la bucolica città produttrice di cereali di prima dell'invasione russa. La maggior parte delle infrastrutture è inutilizzabile, l'80% delle case e degli edifici comunali danneggiati, nessun bestiame in vista e le poche donne rimaste lì durante l'occupazione russa parlano di terribili atrocità. La strada centrale è coperta da rottami di guerra russi: carri armati, lanciamissili, camion per il trasporto di truppe. Ferri contorti e bruciati. Jeremy Bowen, il leggendario corrispondente di guerra della BBC, contava tredici corpi sdraiati su un isolato di quella stessa strada, dieci dei quali civili. I russi hanno provocato un massacro prima di ritirarsi.

Ksiena y Maksim Iowenko fueron asesinados a sangre fría por las tropas rusas. Viajaban en un convoy de 10 vehículos civiles que intentaban escapar de los bombardeos. Casi un mes más tarde encontraron sus cadáveres descompuestos cuando los ucranianos liberaron Irpin. (Instagram)

«Ci sono già alcune risposte per una coppia che è stata uccisa dai russi e lasciata decadere il 7 marzo. La sua auto arrugginita e piena di schegge giace sulla strada accanto a una delle stazioni di servizio, sminuzzata in un proiettile dal fuoco. Accanto ad essa ci sono i resti bruciati e contorti dei resti che sono a malapena riconosciuti come quelli di un uomo. Sul dito del cadavere c'è ancora una fede nuziale. All'interno della sua auto c'è ciò che resta del corpo cremato di una donna, con la bocca aperta in quello che sembra un urlo», ha raccontato Bowen nel suo ufficio.

La morte di queste persone è stata filmata da un drone ucraino il 7 marzo, gestito dall'unità Bugatti della Difesa Territoriale. L'unità ha pubblicato il video, che è stato visto milioni di volte sui social media. Ha causato un'enorme indignazione. Ha mostrato l'omicidio a sangue freddo di un uomo che aveva alzato le braccia nel classico gesto di resa. I corpi sono quelli di Maksim Iowenko e di sua moglie Ksjena. Erano nella sua auto e facevano parte di un convoglio di 10 veicoli civili che cercavano di fuggire dai russi.

I contrattacchi hanno incoraggiato i combattenti ucraini che sono stati in grado di sfruttare le vulnerabilità russe: scarsa logistica, scarse forniture, mancanza di conoscenza locale e morale basso. Tutto questo si vede sul terreno, dove l'unità tra l'avanguardia e la catena di approvvigionamento viene definitivamente interrotta e nelle reclute russe fatte prigioniere che affermano di essere state ingannate dai loro comandanti. Dicono che gli è stato detto che si trattava di esercitazioni militari e non sapevano fino all'ultimo minuto che avrebbero attaccato il paese vicino.

La propaganda lanciata dal Cremlino racconta una situazione completamente diversa. Il ministero della Difesa ha detto ieri che la Russia sta entrando nella «fase finale» delle operazioni dopo «aver raggiunto tutti gli obiettivi principali» nel nord dell'Ucraina. E che le truppe lasceranno Kiev per «liberare» la regione del Donbas nell'est del paese. Niente di tutto questo è vero.

Né questa controffensiva può essere letta come un'imminente vittoria militare ucraina. Il governo di Volodymyr Zelesnky è molto lontano dal raggiungere questo obiettivo. Le forze russe sono ancora superiori di un grado da 10 a 1. «Non c'è stata una battuta d'arresto russa totale sul terreno», ha spiegato l'Institute for the Study of War nella sua analisi. «Non stiamo assistendo a un cambiamento di tendenza, sebbene ci siano aree in cui le forze ucraine stanno avendo un certo successo. C'è ancora molta strada da fare prima che tutto questo finisca». Lo stesso Zelensky ha riconosciuto questa settimana: «La portata delle sfide non è diminuita. L'esercito russo continua ad avere un potenziale significativo per continuare gli attacchi contro lo stato ucraino».

Unos médicos voluntarios toman muestras de un cadáver para ser identificado. Fue encontrado en Bucha tras la liberación por parte de las tropas ucranianas. REUTERS/Oleksandr Ratushniak REUTERS

Un principio della dottrina militare russa sottolinea anche l'idea di «difesa offensiva», che si basa sulla sconfitta dell'avversario guadagnando tempo, conservando la forza e usando artiglieria e missili per degradare il nemico. Ed è esattamente quello che sta accadendo nella maggior parte delle città attaccate dalle forze del Cremlino. Secondo i rapporti dell'intelligence delle agenzie occidentali, circa 10 nuovi gruppi tattici di battaglioni russi, di solito con circa 700 truppe, con veicoli corazzati e artiglieria, arriveranno in prima linea nelle prossime ore, diretti al fronte del Donbas.

Per mantenere la sua controffensiva, l'Ucraina avrà bisogno di un flusso continuo di armi pesanti. L'Occidente ha fornito una serie di armi, in particolare missili anticarro, ma Zelensky ha ripetutamente chiesto l'invio di carri armati, aerei e sistemi di artiglieria. Per ora, l'arma più efficace che gli forniscono sono informazioni complete sul movimento delle truppe russe. Viene prelevato e inviato da aerei da ricognizione statunitensi che sorvolano permanentemente il territorio ucraino.

L'Ucraina potrebbe approfittare di questa posizione di forza raggiunta nei giorni scorsi attraverso un altro tipo di contrattacco: il diplomatico. I colloqui delle parti con la mediazione turca continuano a Istanbul. Sebbene vi sia un enorme scetticismo sulla possibilità di raggiungere un accordo duraturo, la delegazione ucraina può ora prendere una posizione più forte per contrastare le rivendicazioni russe sul territorio.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, entrando a una reunión en Kyiv con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS VIA REUTERS

«Questo è un buon momento per gli ucraini per impostare le questioni che vogliono mentre lo slancio è lì e l'unità e il sostegno europei sono ancora mantenuti», ha spiegato Sergio Jaramillo, l'ex funzionario colombiano che ha progettato il processo di pace con le FARC e che ora è consulente dell'Istituto europeo di pace. a Bruxelles. «È sempre meglio negoziare quando si è più forti e per gli ucraini è possibile ora».

Ma la posizione di vantaggio delle forze ucraine si scontra con le mura del Cremlino. Vladimir Putin vuole rimanere definitivamente con la penisola di Crimea, che ha invaso e annessa nel 2014, e le due province della regione del Donbas. A Washington e Bruxelles, credono che la Russia stia semplicemente guadagnando tempo dai negoziati sponsorizzati dalla Turchia e che il loro obiettivo sia quello di occupare una parte molto ampia o tutto il territorio ucraino con il sangue e il fuoco prima di sedersi effettivamente a negoziare. Gli Stati Uniti e l'Europa hanno già avvertito che solo un cessate il fuoco completo, il ritiro delle truppe e il ritorno del territorio catturato innescherebbero discussioni sulla revoca delle sanzioni all'economia russa che stanno già provocando un serio dissenso all'interno del Cremlino.

L'Ucraina dovrebbe sconfiggere la Russia su diversi fronti prima di ottenere concessioni da Putin. La controffensiva è un ottimo primo passo.

