Shakira è protagonista di meme divertenti dopo la prima della prima canzone della Coppa del Mondo del Qatar 2022

«Hayya Hayya (Better Togheter)» è la prima canzone ufficiale che la FIFA ha presentato per promuovere la Coppa del Mondo del Qatar 2022. La canzone, interpretata dall'americana Trinidad Cardona, dal nigeriano Davido e dal Qatar Aisha, è una di quelle che alla fine uscirà fino alla data di apertura nel novembre di quest'anno.

«Riunendo voci provenienti dalle Americhe, dall'Africa e dal Medio Oriente, questa canzone simboleggia come la musica e il calcio possono unire il mondo», ha detto il direttore commerciale della FIFA Kay Madati, che ha anche aggiunto: «Come parte della rinnovata strategia musicale della FIFA, la colonna sonora composta da diverse canzoni porterà i fan più vicini appassionati dello spirito della Coppa del Mondo FIFA come mai prima d'ora».

Tuttavia, il singolo, che ha influenze dall'R&B e dal reggae, ha generato un'ondata di opinioni divise sui social media. Un gran numero di utenti ha chiesto, tramite Twitter, che la FIFA convocasse ancora una volta Shakira per partecipare alla colonna sonora ufficiale della Coppa del Mondo del Qatar 2022.

Ricordiamo che la cantante colombiana è stata scelta per eseguire «Waka Waka», canzone ufficiale del World 2010 Cup South Africa, che era il numero #1 in 50 paesi e ha venduto più di 15 milioni di copie in tutto il mondo, secondo le informazioni tratte da Billboard. Apparentemente, i netizen hanno ancora l'illusione di rivedere l'artista latino ai Mondiali di calcio e lo hanno reso noto attraverso meme divertenti.

CANZONI UFFICIALI DELLA COPPA DEL MONDO

Cile 1962: World Rock

Inglaterra 1966: Coppa del Mondo Willie (dove stiamo andando in questo mondo)

Messico 1970: Calcio Mexico 70

Germania 1974: Fanfara calcio/Coppa del Mondo

Argentina 1978: Coppa del Mondo/Marcia ufficiale della Coppa del Mondo '78

Spagna 1982: La Coppa del Mondo

Messico 1986: Il mondo unito da una palla

Italia 1990: Un’estate italiana

Stati Uniti 1994 : Gloryland

Francia 1998: La Coppa della Vita//La Cour des Grands

Corea - Giappone 2002: Boom!

Alemania 2006: Il tempo della nostra vita

Sudafrica 2010: Waka Waka (Questa volta per l'Africa) /Bandiera Wavin '

Brasile 2014: Siamo una cosa sola (Ole Ola)

Russia 2018: Vivi

