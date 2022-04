Messico, la squadra che cerca di rompere la resistenza della quinta partita: cinque fatti da sapere sul secondo rivale dell'Argentina ai Mondiali in Qatar

Soccer Football - World Cup - Concacaf Qualifiers - Mexico v United States - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - March 24, 2022 Mexico players line up during the national anthems before the match REUTERS/Henry Romero

Chance voleva che l'Argentina incroci con il Messico, una delle squadre che ha vinto uno dei tre posti diretti che Concacaf ha assegnato per la Coppa del Mondo in Qatar. Si incontreranno sabato 26 novembre all'Education City Stadium per il secondo turno del girone C che comprende anche Polonia e Arabia Saudita.

Grazie alla sua posizione nel Ranking FIFA, la squadra di Gerardo Martino ha iniziato la sua partecipazione al terzo round del concorso ed è riuscita a superare gli ostacoli che Panama, El Salvador, Honduras, Giamaica e Costa Rica hanno cercato di inserire. Cioè, il team azteco ha tirato fuori biglietti non-stop per l'evento internazionale insieme a Canada e Stati Uniti.

Il record è favorevole per la squadra Albiceleste, visto che delle 31 partite, i sudamericani hanno vinto 15 volte (le altre 16 partite si dividono in 12 pareggi e 4 sconfitte). È una vecchia conoscenza del cast venezuelano, poiché in tre occasioni è riuscito a prevalere nel quadro della Coppa del Mondo. La prima volta fu nella fase a gironi del 1930 con una vittoria per 6-3, mentre le altre due occasioni furono negli ottavi di finale in Germania 2006 (2-1 nei tempi supplementari con la memorabile opera di Maxi Rodriguez) e Sud Africa 2010 (3-1 in una grande notte di Carlos Tevez).

Le uniche volte in cui il Messico è riuscito a battere l'Argentina sono state nelle amichevoli del 1967 (2-1), 1973 (2-0) e 1990 (2-0), mentre le competizioni ufficiali hanno solo il record della Copa América del 2004, in Perù, quando la squadra di Ricardo La Volpe sconfisse il rappresentante 1-0 guidato da Marcelo Bielsa nella fase a gironi.

1) Il palato di Tata arriva complicato

Il Tata è stato resistito durante il loro viaggio dalle qualificazioni. Foto: REUTERS/Henry Romero

Il Messico ha raggiunto l'obiettivo di qualificarsi per la Coppa del Mondo nell'ultima data delle qualificazioni Concacaf. Sotto la direzione di Gerardo Tata Martino, il Tri ha vinto uno dei posti per il Qatar. Tuttavia, il palcoscenico è stato austero per il Rosarino, che è arrivato vicino a lasciare la sua posizione in nazionale.

Nelle ultime partite che la squadra azteca ha giocato in casa, i tifosi hanno emesso il suono «Tata out» negli stadi, quindi la Federcalcio messicana (FMF) ) ha analizzato la possibilità di cambiare il timoniere per l'evento internazionale. Le autorità sportive hanno proposto una variabile che ha scosso la continuità dell'era Tata. Si è addirittura tenuto un voto per stabilire se fosse necessario rimuovere Martino prima dell'inizio dell'avventura attraverso il Qatar.

I vicini alla Federazione hanno riferito che ogni due anni viene fatto un bilancio dei risultati per conoscere le prestazioni e i miglioramenti della squadra nazionale. Quest'anno, questa valutazione è stata effettuata e molti hanno espresso il loro disagio per la produzione del Messico.

Inoltre, Piojo Herrera lavora sotto l'ombra con il desiderio di tornare in nazionale. Non sarebbe la prima volta che l'attuale allenatore del Tigres si propone come possibile sostituto di Martino. In diverse occasioni ha accettato il suo interesse nel reindirizzare la nazionale messicana e davanti a diversi media ha dichiarato il suo entusiasmo per tornare al Tri per quello che significava la sua fase precedente.

2) La sua carta da punteggio, Hirving Lozano

Hirving Lozano è uno dei giocatori più amati dai tifosi messicani. Foto: Kirby Lee-USA OGGI Sport

Hirving Lozano è diventato uno dei principali riferimenti nel calcio messicano all'estero. Dal suo arrivo al Napoli, la sua proiezione ha avuto una spinta più importante e le sue qualità hanno attirato l'attenzione dei migliori club del mondo. Tuttavia, nell'ultimo anno l'attaccante ha subito diversi infortuni che lo hanno costretto ad allontanarsi dalla sua attività professionale.

Il primo, uno dei più allarmanti, è stato durante la disputa della Gold Cup. Nel debutto contro Trinidad e Tobago subì uno shock che gli causò un momentaneo svenimento. Mesi dopo confessò che l'impatto avrebbe potuto fargli perdere l'occhio. Il secondo è stato quando ha difeso i colori del suo club. Poche settimane dopo il ritorno all'attività, in un duello corrispondente all'Europa League, il messicano ha recitato in una scena molto simile a quella che ha vissuto nella Gold Cup. In questa occasione, dopo essere scivolato nella lotta per la palla, si è schiantato all'anca di Wilfred Ndidi, centrocampista del Leicester City, e il suo recupero è durato più di un mese.

Sebbene abbia perso anche alcune delle chiamate con la nazionale messicana, quando era disposto a tornare in campo il suo nome era ancora considerato da Gerardo Martino. Le sue qualità e il suo squilibrio possono renderlo uno dei giocatori più brillanti che andranno a comporre la squadra che parteciperà alla Coppa del Mondo del Qatar 2022.

3) La scommessa di Rogelio Funes Mori

L'ex River cercherà di avere la sua Coppa del Mondo. Foto: REUTERS/Henry Romero

Quando l'argentino Rogelio Funes Mori è stato autorizzato dalla FIFA a giocare per la nazionale messicana, le illusioni sono state alimentate dai suoi gol. La prima partecipazione dell'ex River nella squadra del Tata Martino si è svolta durante la Gold Cup che si è tenuta negli Stati Uniti.

L'esperto marcatore trentenne ha ricevuto l'autorizzazione dopo che la casa madre del calcio ha verificato di avere avuto una sola presenza nella nazionale argentina nel 2012 ed era in territorio azteco da più di cinque anni.

Melli ha iniziato la sua carriera al River Plate, poi si è trasferito al Benfa in Portogallo e prima di entrare nel calcio messicano ha avuto un periodo all'Eskişehirspor in Turchia.

Nel 2015 è arrivato a Monterrey, dove ha giocato 194 partite e segnato 99 gol. Con i Rayados ha vinto due volte la Copa MX (2017 e 2019/20), il torneo Apertura 2019 e la Concacaf Champions League 2019. Dal suo arrivo in nazionale, il sogno dei tifosi è cresciuto notevolmente.

4) La solvibilità del Memo Ochoa

L'esperto portiere vuole fare la storia in Qatar

Francisco Guillermo Memo Ochoa Magaña è nato a Guadalajara, Jalisco, il 13 luglio 1985. Con i suoi 36 anni, cerca di fare la storia in Qatar. Durante i suoi 17 anni da calciatore professionista, il portiere si è distinto come uno dei maggiori esponenti del calcio nel suo paese. Fin da giovane ha mostrato talento e una personalità magnetica che gli è valsa l'amore dei tifosi e dei suoi compagni di squadra.

Si potrebbe dire che si è affermato come il miglior portiere del Messico e uno dei leader indiscussi di questo sport. All'inizio del 2004, l'allora allenatore americano Leo Beenhakker ha osservato una partita tra le forze di base e ha realizzato le abilità di un giovane Ochoa di 19 anni e ha deciso di unirsi a lui nella prima squadra. Da allora ha forgiato una carriera notevole.

La sua prestazione ha attirato l'attenzione dell'allora direttore tecnico della nazionale messicana U-20, Humberto Grondona, vincendo la sua prima chiamata in nazionale. È stato presto convocato per giocare per la nazionale del resto del mondo in una partita amichevole contro l'Iraq tenutasi a Milano, in Italia, accanto a personaggi del calcio mondiale come Roberto Carlos Abbondanzieri, Carles Puyol, David Beckham, Alessandro Nesta, Ronaldinho, Cristiano Ronaldo, Raúl Gonzalez e Javier Zanetti, tra gli altri.

Con una lunga storia in Europa, il Memo cercherà di dare sicurezza al gol messicano per raggiungere l'obiettivo di giocare la quinta partita. Il che significherebbe un evento senza precedenti per la loro selezione.

5) La missione di rompere le barriere

I giocatori festeggiano la qualificazione per il Qatar Foto: Reuters/Jose Cabezas

Con 16 presenze nella storia della Coppa del Mondo, il Messico non è mai stato in grado di giocare più di 4 partite. Sebbene le loro migliori produzioni arrivassero nelle due edizioni che organizzarono nel 1970 e nel 1986, quando con il sostegno della loro gente raggiunsero i quarti di finale, dagli Stati Uniti d'America '94 che gli Aztechi non sono stati in grado di rompere la barriera degli ottavi di finale. Sono stati 24 anni di accesso ininterrotto alla seconda fase, ma l'addio arriva al primo incrocio della mata mata.

Con il titolo della Confederations Cup 1999 come il risultato più alto, le finali perse corrispondenti alla Copa América del 1993 e del 2001 sono un ricordo nostalgico della lotta che può dare ai poteri. Inoltre, le 11 conquiste nella Concacaf Gold Cup sostengono la superiorità che impongono alla loro regione. Per i tifosi, era ora di sferrare il colpo.