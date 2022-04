Chalino Sánchez: Le indagini sull'omicidio sono ancora aperte, ma sono state prenotate per altri cinque anni

Quasi 30 anni dopo l'assassinio di Rosalino Sanchez Felix, meglio conosciuto nel mondo del corrido come Chalino Sánchez, l'Ufficio del Procuratore Generale dello Stato di Sinaloa (FGE) ha rivelato che le indagini continuano, ma ha riservato il caso come un «segreto» per i prossimi anni.

Secondo un documento emesso dall'autorità locale, su richiesta dell'account Twitter Archivero (che cerca di declassificare i documenti «nascosti» finora, le indagini su questo omicidio) e salvaguardato nel file 133/92/AP, il processo è in uno stato «Riserva», in attesa di un agente del Pubblico La Procura aggiunge nuovi dati.

È stato dettagliato che, in conformità con le disposizioni della legge sulla trasparenza dello Stato, nell'articolo 162, le informazioni del caso sono state classificate in questo modo perché metterebbero a rischio l'indagine, vengono forniti maggiori dettagli, perché non è stato dato «carpetazo».

Ha anche seguito quanto descritto nell'articolo 20 della Costituzione e nell'articolo 22 della legge generale sulle vittime, che stabiliscono come diritti delle vittime o delle persone offese, la protezione della loro identità e di altri dati.

Ora, con questa decisione della Procura di Sinaloa, l'omicidio di Chalino e tutte le informazioni che lo circondano, rimarranno nascosti alla popolazione, che continua ad ascoltare la sua musica nonostante la sua breve carriera.

Stava guadagnando a malapena fama nel 1992 quando fu ucciso a Sinaloa (Foto: Twitter @RedPinacate)

Forse nel 2027, 35 anni dopo la sua partenza, le autorità avranno l'interesse di rivelare più dati o, forse, riaprire il caso per chiarirlo. La possibilità è lontana, a causa della risposta della FGE, ma non impossibile. Forse il Re del Corrido concederà un'altra sorpresa.

Nato il 30 agosto 1960 a Culiacan, Sinaloa, da una famiglia di poche risorse, Rosalino Sánchez Felix non sapeva che diverse leggende lo avrebbero perseguitato per il resto della sua vita, ma la più importante era quella che ha creato con la sua musica.

Molto giovane, negli anni '70, ha dovuto migrare illegalmente negli Stati Uniti. Alcuni hanno detto che era in fuga da un crimine commesso uccidendo il molestatore sessuale di sua sorella minore con un'arma da fuoco.

Finora è una storia che non è stata chiarita, ma la storia di Chalino è continuata a Inglewood, dove viveva con una sua zia. Stabilito, ha iniziato la ricerca di lavoro, ma non ha ottenuto nulla di grosso, fino a quando, accanto a suo fratello Armando, hanno iniziato a vendere droga come «Coyote».

Ore prima della sua morte, Chalino è stato minacciato (Foto: Screenshot/YouTube)

Tuttavia, l'omicidio di Armando, così come la presunta prigionia di Sanchez Felix, furono eventi che stabilirono uno schema nella sua vita, così come la causa del suo inizio nel mondo della musica.

Quando uscì di prigione, si trasferì a Los Angeles, in California, dove registrò i suoi primi demo e diede alcune esibizioni. Fu solo nel 1992 che la sua fama esplose e iniziò la leggenda musicale di Chalino Sánchez.

Tuttavia, quello stesso anno segnerebbe una terribile tragedia. Il 16 maggio, in un canale d'acqua situato vicino alla città di Culiacán, Sinaloa, i contadini hanno trovato il suo corpo. Aveva i polsi e le caviglie legati, in più era bendato. Gli avevano sparato due volte alla nuca.

Il giorno prima che facesse una presentazione. Prima di cantare la canzone Alma Enamorada, come registrato in un famoso video, ha ricevuto un ruolo con una presunta minaccia di morte. Nonostante questo, lo spettacolo è continuato fino a tarda notte. Quando sono partiti, lui e i suoi compagni volevano continuare la festa, ma il veicolo su cui viaggiavano è stato intercettato.

I soggetti sono scesi, si sono identificati come poliziotti e gli hanno chiesto di accompagnarli a parlare con il loro comandante. Chalino accettò, ma non lo videro mai più vivo.

