Caligaris inizierà la celebrazione del suo 25° anniversario con 4 concerti all'Auditorium Nazionale

La band di Córdova, in Argentina, farà un tour in varie parti del continente americano per celebrare il 25° anniversario della loro carriera, e ovviamente hanno dovuto iniziare il loro viaggio attraverso il territorio messicano, dove uno dei pubblici più appassionati delle loro canzoni, dei loro spettacoli e della loro gioia è.

In primo luogo, hanno presentato due concerti all'Auditorium Nazionale di Città del Messico, l'11 e il 12 agosto 2022, quindi i loro biglietti sono stati messi in vendita il 29 e 30 marzo, con l'obiettivo di testare il modo, forse, se tutto è andato bene, aggiungere qualche altra data.

Alla fine ci sono riusciti. Il successo nella vendita dei biglietti è stato tale che hanno annunciato altre due date il 18 e 19 agosto, per un totale di 4 date al Colosso della Reforma, dove, se tutto va bene, avrebbero avuto un cumulativo di 8 concerti storici sul palco che molti sognano solo.

«È una sfida, speriamo che le persone si uniscano a noi e che siano all'altezza di quello che è questo scenario. Qui è specificamente speciale, barbaro, acusticamente brillante, il musicista si sente a suo agio. Speriamo che sia una festa e che la gente si sia emozionata. Sarà una rassegna di tutta la nostra storia. Uno spettacolo per tutta la famiglia», hanno detto Martín Pampiglione e Juan Taleb alla stampa.

Caligaris festeggerà 25 anni con un tour mondiale che inizierà in Messico con 4 date all'Auditorium Nazionale

E nonostante tutto, hanno confermato in una conferenza stampa, hanno ancora diversi sogni da realizzare, uno di loro, all'interno dello stesso National Auditorium. Questi sono i corridoi del locale, gli spogliatoi, i tunnel e altre aree in cui è possibile vedere i volti di alcuni dei più grandi artisti che hanno fatto parte della storia del colosso. È qui che vogliono vedersi riflessi un giorno, tra i classici, quelli storici.

Ma per quanto riguarda i concerti all'interno del Messico, uno dei loro grandi auguri è, forse, quello di esibirsi all'Estadio Azteca, luogo emblematico per la storia del calcio argentino, dove hanno vinto una coppa del mondo con Diego Armando Maradona, sembra che non ci sia desiderio più grande.

Ma c'è, è la Plaza de la Constitución, o anche conosciuta come la Capitale Zocalo, dove hanno suonato grandi personalità della musica internazionale, completamente gratuite, come Manu Chao, Justin Bieber, Paul McCartney, o anche Roger Waters con un impressionante spettacolo di The Wall.

«Abbiamo fatto tutta la strada, siamo arrivati all'inizio, nessuno ci conosceva, quei posti erano pieni, poi posti di medie dimensioni e poi posti più importanti. Ci sono sempre sogni, mi piacerebbe ad esempio all'Estadio Azteca, ma nello Zócalo, per me sarebbe qualcosa che ci manca», hanno sottolineato i membri della band che ispirano le loro canzoni nel quartetto argentino.

Caligaris festeggerà 25 anni con un tour mondiale che inizierà in Messico con 4 date all'Auditorium Nazionale (Foto: Gustavo Azem/Infobae)

I biglietti sono ora disponibili e puoi acquistarli presso le biglietterie della struttura e attraverso la rete Ticketmaster, online, telefonicamente o presso i loro centri di assistenza, situati in diverse parti del paese.

Il prezzo parte dai 360 pesos delle sezioni più alte del National Auditorium. Se provi ad acquistarli in questo momento, non avrai la possibilità di scegliere prezzi migliori perché tutto è esaurito, soprattutto per venerdì 12 agosto.

CONTINUA A LEGGERE: