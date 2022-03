Presenza militare e omissione municipale: altri due aspetti della crisi delle sparizioni a Guanajuato

Al 28 marzo Guanajuato ha registrato 2.660 dispersi, mentre in tutto il Messico erano 98.302. Dietro entrambe le figure ci sono migliaia di storie di vita e di ricerca dei loro parenti e di quella parte della società che ha mostrato solidarietà con loro e loro.

La dimensione della crisi umanitaria, fatta di molteplici violenze sistematiche e diffuse e violazioni dei diritti umani, nonché di attacchi a corpi, territori e sfere sociali, non ha smesso di crescere negli ultimi anni.

Possiamo sempre più vederci in un contesto di micro e macro conflitti armati itineranti, irregolari e regionalizzati, che non possono essere definiti guerre tradizionali, ma che non possono essere nascosti dietro la semplice etichetta di «lotta alla droga» o «criminalità organizzata».

Al contrario, stiamo assistendo al diffondersi di gruppi che, in stile paramilitare e criminale, estorcono e controllano popolazioni e risorse economiche di ogni tipo, con certi margini di manovra e aree liberate in collusione con le autorità. Svolte che vanno dalla raccolta dei diritti di base al riciclaggio di denaro, dall'estorsione agli idrocarburi il traffico, dalla schiavitù e dalla tratta di persone al traffico di armi, cioè questioni che vanno oltre le droghe illegali.

Va tenuto presente che le cifre ufficiali delle sparizioni riflettono solo una parte del problema, a causa dell'elevato numero di coloro che non hanno denunciato una sparizione per vari motivi, la cosiddetta «figura nera», e per l'enorme ignoranza del fenomeno dei migranti scomparsi.

Hanno trovato diversi sacchetti di plastica con resti umani, si dice che potrebbero essere tra i 3 e i 5 corpi, su una strada sterrata nella colonia dei Gobernadores. Gli autori di questi omicidi non hanno lasciato alcun messaggio come in altri risultati (FOTO: DIEGO COSTA/CUARTOSCURO.COM)

In considerazione della crisi di insicurezza degli ultimi 5 anni e della più recente comparsa di 15 gruppi di parenti di persone scomparse e perquisire le donne a Guanajuato, le questioni della ricerca umanitaria, della cura delle vittime e dell'identificazione forense, nonché i fenomeni strazianti degli omicidi intenzionali, tombe clandestine e luoghi di sterminio, sono diventati un po' più visibili e sono stati posti, anche con riserve e limiti, sotto qualche controllo pubblico.

Tuttavia, ci sono due aspetti che sono stati relativamente oscurati all'interno di ciò che percepiamo e studiamo del contesto a livello statale e della discussione pubblica: il fattore militare e il fattore municipale.

Da un lato, il modello di militarizzazione si riferisce al riferimento all'esecuzione di compiti di pubblica sicurezza da parte di organismi militarizzati, come la Guardia Nazionale, o direttamente dalle forze armate. Questo storicamente e comparativamente in altre entità e paesi ha portato a seri problemi per la sicurezza, la violenza e la stessa qualità democratica.

Sebbene non sia sempre stato possibile stabilire una relazione diretta tra la presenza di forze militari nei territori e l'aumento della violenza, in Messico il rapporto è esistito a seconda delle dinamiche, delle popolazioni e delle risorse locali in cui intervengono e del tipo di le operazioni e il controllo territoriale che cercano di eseguire.

A Guanajuato, ci sono state 1.049 truppe Sedena schierate nel 2019 e 3.919 nell'ottobre 2021, quasi quattro volte di più in un paio d'anni. Allo stesso modo, la Guardia Nazionale ha quadruplicato la sua presenza da 2.110 soldati nel luglio 2019, quando è stata creata, a 8.210 nel novembre dello scorso anno, mentre la polizia civile, statale e municipale ha raggiunto solo 10.725 schierati, cioè meno di quelli delle forze militari.

Attualmente consideriamo il GN come un corpo militare di fatto perché i suoi comandi, addestramento, origine della stragrande maggioranza delle truppe e logiche operative non lo sono polizia civile.

L'escalation della violenza nello stato è stata registrata anche in parallelo con l'aumento di questi schieramenti e operazioni.

La polizia municipale sorveglia oggi la zona dove un comando armato ha ucciso sette persone, nella città di Salvatierra, nello stato di Guanajuato (Foto: EFE/Stringer)

D'altra parte, il livello di governo che è stato più ignorato dalla grave situazione delle sparizioni è stato quello municipale, sebbene sia quello che, per sua natura, dovrebbe essere il più vicino ai cittadini e ai problemi locali, comprese le sparizioni che continuano a verificarsi quotidianamente e che, se non intervenire tempestivamente dal livello locale, diventare permanenti approfondendo la crisi.

Secondo la legislazione federale e le leggi di Guanajuato sulla scomparsa, la ricerca e la cura delle vittime, i tre livelli di governo e le autorità dei rami esecutivo, legislativo e giudiziario hanno una serie di poteri e responsabilità per affrontare le sparizioni, che sono quindi considerati come questione trasversale e che richiede un coordinamento a livello nazionale e internazionale, nonché il pieno rispetto del diritto alla partecipazione congiunta delle vittime, delle loro organizzazioni e dei gruppi di accompagnamento o delle persone con interessi legittimi.

Purtroppo, ad oggi, questi sono stati elementi sconosciuti nella politica comunale, o semplicemente considerati argomenti che non rientrano nelle sue competenze. In questo senso, i comuni sembrano confondere il fatto di non avere competenza esclusiva su una questione con quella di non avere piena competenza, e così tanti anni di ritardi ingiustificabili si sono accumulati da quando le leggi sono state approvate e hanno comportato la loro partecipazione.

Solo da novembre 2021, una parte dei comuni di Guanajuatense ha iniziato a firmare accordi con la Commissione statale per la ricerca di persone per creare celle o gruppi di ricerca municipali e, anche così, non hanno attivamente coinvolto nella loro formulazione le vittime e i gruppi che hanno già anni di esperienza nel territorio e può contribuire alla ricerca, o in aspetti di intelligenza di quartiere e comunità che fanno rete. Questo è solo un pulsante di esempio, poiché ci sono molti altri aspetti in cui il livello locale deve essere coinvolto e in cui può persino migliorare i diritti minimi garantiti alle persone e relativi a sparizioni, perquisizioni e cure per le vittime (abbiamo lavorato su di loro in Ibero dal libro «Proposte per León 2021″)

Ciò è confermato da 9 richieste presentate nel novembre 2021 tramite l'Unità Trasparenza a molti altri comuni che hanno un numero elevato di sparizioni e/o tombe clandestine: León, Celaya, Irapuato, Silao, Salamanca, Pénjamo, Salvatierra, Acámbaro, Guanajuato. Le domande chiedevano informazioni sulla base dei poteri stabiliti dalla legge statale sulla ricerca e si concentravano sulle sue celle municipali, che ad oggi non sono state implementate da nessuna parte; sui suoi pantheon comunali, di cui dati o registrazioni utili per ricerche di lunga data a volte non vengono condivisi; sui loro uffici o funzionari municipali responsabili della cura delle vittime, che generalmente sono semplicemente «canalizzati» da persone non specializzate, tra le altre funzioni che devono svolgere e che, d'altra parte, non sono state assistite. In alcune risposte, i comuni hanno persino dichiarato di non essere competenti, o in tutte hanno dichiarato di non avere gruppi di ricerca o informazioni sulla formazione, pantheon o altre attività previste dalla legge.

I risultati confermano le informazioni raccolte nel 2020 nel corso di un'altra ricerca sugli stessi argomenti e sugli obblighi di legge per i comuni che, in questo momento, nonostante il cambio di amministrazioni e la segnalazione dei collettivi per tutto il 2021, non hanno rivolto lo sguardo in modo coordinato e veramente modo collaborativo verso le persone scomparse e le loro famiglie all'interno dei loro territori e aree di competenza, al di là di alcune riunioni, inviti formali a partecipare a eventi, o assistenza tempestiva, assistenza o sostegno di emergenza da parte di vittime e organizzazioni.





* Fabrizio Lorusso è accademico presso il Dipartimento di Scienze Sociali e Umanistiche presso l'Universidad Iberoamericana Campus León e membro della Piattaforma per la Pace e la Giustizia in Guanajuato .





