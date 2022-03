Burocrazia e rapida ascesa: le tracce del cancelliere Alexander Vega che ricordano ancora a Chia

Nelle ultime settimane, il nome di Alexander Vega Rocha, cancelliere nazionale della Repubblica di Colombia, ha suonato in tutto il paese, che ricopre questa posizione dal 2019. Alcuni settori hanno chiesto il capo di questo controverso funzionario, a seguito dello scandalo di presunte frodi nelle ultime elezioni legislative, oltre a questo, è stato anche accusato di non aver rilasciato dichiarazioni ai media e di aver semplicemente delegato alcuni membri della Segreteria, tuttavia, Vega record di leadership è breve, una situazione che provoca sospetti a causa della sua rapida ascesa a una posizione così importante.

Secondo Noticias Uno, il cancelliere 42enne è rapidamente passato al National Civil Status Registry, senza avere una lunga storia in posizioni simili, perché dopo essere stato eletto dalla Corte Suprema di Giustizia, dal Consiglio di Stato e dalla Corte costituzionale nel 2019, molti ha messo in dubbio l'arrivo del cancelliere in questa posizione, tenendo conto che tra i 54 candidati registrati, è stato scelto dopo vari test e la presentazione del suo curriculum.

Uno dei candidati per la carica di cancelliere, all'epoca, ha detto a Cambio Magazine che l'improvviso aumento di Vega è stato il risultato di una campagna di un anno e mezzo, perché secondo lui, Vega è riuscito a generare affetto nei presidenti della Corte costituzionale e del National Electoral Consiglio con diversi doni e regali, motivo per cui ha permesso di ottenere il sostegno di vari politici e giudici.

Nel comune di Chía, Cundinamarca, Vega Rocha ha iniziato la sua carriera nonostante fosse originario della città di Miraflores nel dipartimento di Guaviare. Dopo la laurea nel 2004 come avvocato, secondo Cambio Magazine, l'attuale cancelliere ha ottenuto il sostegno diretto dell'allora sindaco di Chía Fernando Sánchez, che lo ha approvato per diventare un rappresentante di questa giurisdizione.

Sebbene questa posizione non sia importante per alcuni colombiani, da un momento all'altro dopo aver lasciato l'incarico e aver lavorato in alcuni casi come avvocato, l'attuale cancelliere Alexander Vega, era un appaltatore per il distretto e sorprendentemente è diventato un giudice del Consiglio elettorale nazionale, Cambio Magazine è stato in grado di determinare che diverse fonti hanno evidenziato le caratteristiche delle pubbliche relazioni che Vega ha, oltre al suo rapido discorso ai suoi coetanei.

Secondo Noticias Uno, all'epoca il Consiglio Comunale di Chia ebbe una forte polemica sull'elezione di Alexander Vega come rappresentante, poiché a quel tempo non aveva alcuna esperienza professionale relativa alla posizione, oltre a questo, il funzionario sarebbe stato l'unico candidato per la posizione della personalità. Allo stesso modo, secondo questo media, diversi politici del comune di Cundinamarque lo considerano il loro capo.

Il cancelliere è stato coinvolto in vari scandali di aumento del budget per le entità in cui è stato, perché a quel tempo, il Consiglio di Chia gli ha approvato un ampio budget economico per espandere l'impianto del personale in questo comune, tale ristrutturazione è stata richiesta dal Consiglio di Stato. In questo caso, tali posti sarebbero stati destinati a essere ricoperti da posizioni burocratiche.

Tra queste controverse tasse di registro ci sarebbe Jorge Enrique Ramírez, ex consigliere di chia e nominato da Alexander Vega, come cancelliere municipale in quel comune, allo stesso modo, Adriana Esmeralda Camejo Ríos, cognata del cancelliere Vega che lavora come direttore delle entrate e delle finanze presso la Chía Segretariato del Tesoro nell'attuale leadership.

Noticias Uno ha anche potuto specificare che il sindaco di Chía, Luis Carlos Segura, risiede in una casa di proprietà del cancelliere Alexander Vega, ha sicuramente chiarito ai suddetti media che paga un affitto mensile e che conosce Vega Rocha da più di 18 anni.

