Ripescaggio dal Perù al Qatar 2022: la polizia dà una raccomandazione speciale ai fan

Una notte di festa è quella che si vive in tutte le regioni del paese dopo che la squadra di calcio è riuscita a passare al reprechage al fine di ottenere una quota nel Coppa del Mondo del Qatar 2022. Nelle case, nelle piazze, nelle strade e nei social network, i peruviani hanno espresso la loro felicità e il desiderio di celebrare questo trionfo, ma il La polizia nazionale peruviana, avvertendo dell'euforia calcistica, ha condiviso un'importante raccomandazione attraverso i suoi social network.

«Attenzione, birrai! Se hai intenzione di celebrare il trionfo della nostra nazionale, fallo in modo responsabile», si legge nelle prime righe della pubblicazione, che è accompagnata da un'immagine dei due marcatori dell'ultimo giorno, Gianluca Lapadula e Yosimar Yotun. «Abbiamo ancora 90 minuti», ha aggiunto per riferirsi alla partita che avremmo dovuto giocare a metà giugno con l'Australia o gli Emirati Arabi Uniti per confermare finalmente il passaggio del Perù al campionato del mondo.

Perú al repechaje a Qatar 2022: Policía brinda peculiar recomendación a los hinchas

«Se bevi, non guidare. Arriba, Perù», dicono le ultime righe pubblicate dalla polizia nazionale peruviana su Twitter. L'avvertimento arriva per avvisare coloro che hanno intenzione di festeggiare stasera di farlo con moderazione al fine di evitare incidenti che impediscono loro di godersi la prossima partita della squadra di calcio e successivamente celebrare la seconda qualificazione consecutiva per una Coppa del Mondo sotto la direzione di Ricardo Gareca.

ROAD TO QATAR

Alla fine del 2017, il Perù ha celebrato la qualificazione per la Coppa del Mondo 2018 in Russia dopo più di tre decenni di non aver partecipato a un evento di questa portata. L'eccitazione era tale che l'allora presidente Pedro Pablo Kuczynski dichiarò una vacanza di lavoro. Ora stiamo per rivivere quell'emozione, anche se al momento non è stata confermata la data in cui si giocherà il ripescaggio. Sebbene non sia stato completamente definito, il 13 o il 14 giugno sarebbero le date in cui il Perù affronterà l'Australia o gli Emirati Arabi Uniti.

A differenza del ripescaggio 2017, questa volta si tratterà di una partita singola che si svolgerà nel paese ospitante della prossima coppa del mondo. Questa partita si giocherà dopo gli Emirati Arabi Uniti contro l'Australia, che si giocherà una settimana prima (7 giugno) per essere giocata a Doha. Finora, Brasile, Argentina, Uruguay ed Ecuador sono i paesi dell'America Latina con una quota garantita nella prossima Coppa del Mondo.

«La chiave è stata l'aumento che abbiamo avuto durante il turno di qualificazione, dal centro verso l'anteriore. Non siamo partiti bene ma il rally è stato importante e ci ha dato la possibilità di accedere al ripescaggio. Voglio congratularmi con i ragazzi per le qualifiche all'ultimo appuntamento per il ripescaggio», sono state le parole di Ricardo Gareca che ha ricordato la brutta partenza sulla strada per il Qatar.

El técnico de la selección peruana logra llegar al repechaje por segunda vez consecutiva. Foto: FPF.

Inoltre, ha fatto riferimento al prossimo rivale che uscirà tra gli Emirati Arabi Uniti e l'Australia. «Ora è per conoscere il rivale, saremo consapevoli di chi è il nostro turno. Penso che avremo abbastanza tempo, anche se sarà un avversario difficile. Stiamo tutti cercando di arrivare in Qatar, ma la cosa più importante ora è cercare di stare con la famiglia, che i giocatori tornino al ritmo, che i ragazzi con problemi si riprendano e così arrivino in modo importante».

«Quando abbiamo rinnovato il nostro contratto, la possibilità di sperare di essere tra quelli scelti per giocare una Coppa del Mondo. È molto difficile e ora vedremo quale rivale abbiamo. La squadra cerca sempre di rimanere concentrata, ma abbiamo innumerevoli problemi. .. André Carrillo oggi non poteva esserci, Pedro Aquino... purtroppo è stato un turno di qualificazione pieno di difficoltà», ha detto alla fine.

