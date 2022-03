Enrique Galván Ochoa è stato abbronzato per aver celebrato Yalitza Aparicio nella Giornata internazionale dei lavoratori domestici

Enrique Galván Ochoa è un rinomato business analyst che sui social network ha dimostrato la sua affinità con il progetto politico del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), autodescritto come Quarta Trasformazione (Q4).

Tuttavia, il 29 marzo, è stato coinvolto in una polemica sulla piattaforma Twitter a causa di un commento, che è stato bollato «schifoso» o «dinosauro», nei confronti della messicana Yalitza Aparicio.

L'esperto ha ricordato che questo 30 marzo commemora la Giornata internazionale dei lavoratori domestici, così ha deciso di celebrare l'attrice ed educatrice perché, ha sottolineato, nessuno «ha fatto altrettanto bene» come protagonista del film Roma.

«Il 30 marzo commemora la giornata internazionale dei lavoratori domestici. Nessuno, a proposito, ha fatto bene come Yalitza Aparicio. C'è ancora molta strada da fare prima che abbiano uno status lavorativo come negli Stati Uniti o in Europa «, ha affermato Galván Ochoa.

Questo messaggio è stato accompagnato da un link che ha reindirizzato alla sua rubrica pubblicata sul quotidiano La Jornada, in cui ha dedicato una sezione per sviluppare il punto che ha pubblicato sui suoi social network, che ha intitolato come No todas figlio Yalitza.

(Foto: Twitter)

In questa sezione, ha assicurato che 2,3 milioni della popolazione occupata (4%) svolgono lavori domestici retribuiti per 30 ore settimanali con uno stipendio di circa 38 pesos all'ora. Inoltre, ha ribadito alcune caratteristiche di questo settore, come la sua età e il livello di scolarizzazione.

Per chiudere questa sezione del suo testo, l'analista aziendale ha ribadito la posizione che ha scritto nel suo tweet e ha affermato che il Messico, in questa materia, «deve seguire» la stessa strada che altri Paesi hanno intrapreso per favorire i lavoratori domestici.

«Nessuno, a proposito, ha fatto bene come Yalitza Aparicio. C'è molta strada da fare prima che abbiano lo status occupazionale come negli Stati Uniti o in Europa», ha detto.

Immediatamente, gli utenti di Twitter si sono lamentati di questo commento, hanno detto, «fuori posto» contro l'attrice messicana. L'influencer Jezzzini definì Enrique Galvan un «dinosauro» perché aveva «aria nel cervello».

«E quando viene commemorata la giornata dei dinosauri? che tra l'altro nessuno ha fatto bene come te, vivendo fuori Jurassic Park e avendo un account Twitter per mostrare al mondo intero che hanno aria nel cervello», ha scritto.

Chumel Torres se sumó a los comentarios contra Galván Ochoa (Foto: Twitter)

Altre persone hanno ricordato che Aparicio ha il grado di istruzione di Bachelor of Education. Hanno anche sottolineato che, presumibilmente, il suo messaggio si riferiva al ruolo che Yalitza ha avuto a Roma, quello di una collaboratrice domestica, tuttavia le hanno chiesto di separare l'artista dalla sua arte.

«Signore, Yalitza è un'attrice che ha interpretato il ruolo di governante. Se sai che il lavoro degli attori è rappresentare persone diverse o è solo imb* cil? », hanno detto i netizen.

Anche Chumel Torres, conduttore del programma El Pulso de la República, si è unito alle domande e ha condiviso la pubblicazione con un breve messaggio con un'emoji in lutto: «Non l'ha fatto», che tradotto in spagnolo significa «Non l'ha fatto».

Infine, hanno taggato l'account del Consiglio nazionale per la prevenzione della discriminazione (Conapred) per affrontare un possibile commento discriminatorio, sebbene l'agenzia abbia risposto solo con i numeri di contatto e le e-mail per presentare il reclamo corrispondente.

Finora, Yalitza Aparicio non ha parlato per questo commento, mentre Galván Ochoa, nonostante le richieste, non ha ritirato la pubblicazione del suo profilo.

CONTINUA A LEGGERE: