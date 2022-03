I popoli indigeni chiedono all'esercito di porre fine ai «falsi positivi» a Puerto Leguizamo, Putumayo

15-12-2019 Colombia.- Colombia abre la puerta a la entrega voluntaria de criminales del Clan del Golfo. El Gobierno de Colombia ha presentado este sábado la Ruta de la Legalidad, un plan para la entrega voluntaria de miembros de grupos armados ilegales dirigido principalmente al Clan del Golfo, cuyo líder, alias 'Otoniel', fue detenido hace una semana. POLITICA SUDAMÉRICA COLOMBIA JEP

L'Organizzazione nazionale dei popoli indigeni dell'Amazzonia colombiana (OPIAC) ha invitato l'esercito nazionale a uccidere i civili sotto forma di «falsi positivi». Le dichiarazioni sono arrivate dopo che il Ministero della Difesa ha confermato la neutralizzazione di 11 presunti membri dei dissidenti delle FARC e la cattura di altri quattro nel comune di Puerto Leguizamo, Putumayo.

I fatti sono stati presentati il 28 marzo e sono stati confermati dal ministro della Difesa, Diego Molano. «Grazie alle operazioni offensive delle forze pubbliche, che continuano ad essere sviluppate, contro i dissidenti delle FARC, abbiamo neutralizzato 9 criminali - una cifra che in seguito è salita a 11 - e ne abbiamo catturati altri 4 a Puerto Leguizamo, Putumayo», ha scritto il funzionario su Twitter.

L'esercito nazionale, da parte sua, ha assicurato che dei quattro presunti membri catturati c'era una donna in stato di gravidanza che è stata trasferita in un centro sanitario. Mentre l'Ufficio del Procuratore Generale della Nazione sta svolgendo i procedimenti giudiziari dei quattro detenuti.

Sebbene questa fosse la comunicazione ufficiale delle autorità, l'OPIAC ritiene che le informazioni fornite «non corrispondano alla realtà».

Nel documento presentato dall'organizzazione, citano il media Andrés Prensa, in cui hanno intervistato i parenti del defunto: «Indicano che l'esercito è arrivato al villaggio dove alcuni abitanti della zona tenevano un bazar in una cabina comune, adiacente a un calcio campo utilizzato dai vicini. Che questa attività fosse quella di raccogliere fondi per soddisfare le esigenze dello stesso villaggio», si legge nella denuncia.

Hanno anche indicato che tra le persone uccise c'è l'autorità indigena e governatore del popolo Kitcwhwa, Pablo Panduro Coquinche. «Come si può vedere, tra le vittime della condotta illegale delle forze di sicurezza, ci sono anche genitori un governatore indigeno attivo», hanno aggiunto.

Per questo motivo, il Coordinamento per i diritti umani dell'Organizzazione nazionale dei popoli indigeni dell'Amazzonia colombiana (OPIAC) ha stilato un elenco di richieste a diverse entità nazionali e internazionali.

L'Esercito Nazionale ha chiesto l'immediata cessazione di «omicidio attraverso la modalità dei falsi positivi della popolazione civile del comune», in particolare quelli contro la popolazione indigena e le loro autorità. Intanto ha chiesto al ministero della Difesa di ritrattare le dichiarazioni rilasciate lunedì scorso e di «chiarire che le persone uccise non erano guerriglieri ma civili».

Per quanto riguarda le affermazioni di Molano, le popolazioni indigene hanno invitato l'ufficio del procuratore generale ad avviare un'indagine disciplinare su tutti i funzionari che hanno partecipato agli eventi, incluso il ministro della Difesa.

D'altra parte, l'OPIAC ha chiesto all'ufficio del procuratore generale di indagare «sulle reali condizioni in cui si è verificato il massacro perpetrato dall'esercito nazionale». A sua volta, ha invitato il Technical Investigation Corps (Cti) a «garantire un'indagine obiettiva e garante del diritto», ha scritto l'organizzazione. Che la catena di custodia sia protetta e l'alterazione della scena da parte delle forze di sicurezza non è consentita».

Infine, ha chiesto l'aiuto delle Agenzie internazionali e delle organizzazioni per i diritti umani per includere gli eventi contestati nella denuncia dei rapporti sulla situazione in Colombia in DD. HH. Hanno anche chiesto di «inviare richieste alle istituzioni statali per indagare sui fatti» e quindi trovare i responsabili.

Va ricordato che la Giurisdizione Speciale per la Pace (PEC) conta più di 6402 casi di falsi positivi verificatisi durante il conflitto fino al 2016.

