«Gianluca Lapadula è un giocatore che si distingue nelle partite più importanti», dice il suo ex allenatore del Pescara

Circa 7 anni fa, Gianluca Lapadula indossava la maglia del Pescara Calcio 1936, dove segnò il maggior numero di gol (30). ) in 44 partite. Quella squadra ha cambiato la sua vita e ha preso una svolta di 180 gradi, dal momento che essere un marcatore gli è valso a firmare per il potente AC Milan.

L'attuale attaccante della nazionale peruviana, Gianluca Lapadula, aveva in Massimo Oddo, il allenatore che ha tirato fuori il suo lato segnante. La palla che collega «Lapagol» ha gonfiato le reti. Quella prestazione ha portato la sua squadra a combattere gli spareggi, nel 2016, vincendo il Trapani, dopo aver preso un vantaggio complessivo di 3-1.

Ecco perché, a poche ore dal duello contro il Paraguay, Infobae ha chiamato Massimo Oddo, ex DT del Pescara, perché ho parlato di Gianluca Lapadula, suo figlio, come ci racconta.

Cosa ricordi di Gianluca Lapadula quando lo indirizzasti a Pescara?

Quando Gianluca Lapadula arriva al Pescara viene dalla serie C, allora la sua più grande virtù in quel periodo era la voglia di arrivarci, la fame di giocare in una categoria superiore che era la serie B e anche di conquistare la serie A come ha fatto lui.

Quando guidavi il Pescara, l'allenatore del Perù Ricardo Gareca è andato in Italia per incontrare Gianluca Lapadula, hai parlato con l'allenatore peruviano?

Esatto, ricordo che Ricardo Gareca è venuto a Pescara, ma non ho avuto la possibilità di parlare con lui. A quel tempo avrebbe voluto essere convocato, ma eravamo nei playoff e in quel periodo giocavamo per la Serie A e lui ha preferito cedere per aiutare il Pescara a salire in serie A.

Hai seguito la carriera di Gianluca Lapadula, come pensi sia andata?

Per me è come un figlio, l'ho quasi cresciuto, o forse sono stato uno dei suoi genitori, quindi mi piace sempre seguirlo, anche se mi chiama spesso. E ha fatto una gara un po' così, nel senso che se guardiamo a dove si trovava, ha fatto una grande gara, è riuscito a vincere la Serie A da gol, il Milan, squadra importante, la squadra peruviana, che è quindi una squadra importante. Allora probabilmente ha avuto una grande carriera.

Questo martedì, il Perù sta giocando la sua ultima possibilità di qualificarsi per la Coppa del Mondo, pensi che sarà Lapadula a segnare e dare quel gol alla nazione peruviana?

Cosa posso dirti di Gianluca Lapadula, come ho detto prima, si esalta in partite importanti. Inoltre, ha la possibilità di avvicinare la sua squadra a una coppa del mondo ed è un'occasione unica, un'occasione molto importante e quindi deve dare tutto di sé insieme ai suoi compagni di squadra per raggiungere quell'obiettivo.

In che altro modo ha Gianluca Lapadula?

Quando gioca Gianluca, penso che sia un giocatore che eccelle nelle partite più importanti, e la partita di domani (oggi) sarà fondamentale per la sua squadra, è senza dubbio un giocatore che sa fare bene.

Uno controlla le statistiche e Gianluca Lapadula, sotto il suo comando, ha segnato il maggior numero di gol da calciatore professionista, cosa ne ha fatto di lui?

Ha segnato 30 gol se non sbaglio o 32 gol, qualcosa del genere, perché era un giocatore forte quell'anno, aveva una grande coscienza e aveva alle spalle una squadra giovane, ma molto forte che lo metteva nelle condizioni di segnare molti gol.

Qualche aneddoto che ricordi con Gianluca Lapadula?

Un aneddoto molto bello su Gianluca Lapadula è che prima di venire a Pescara, aveva molte squadre che li cercavano. Così, mi ha parlato mentre parlava, immagino con tanti altri allenatori e la cosa più che ricordo è che vuole sapere che posizione stava giocando perché aveva il terrore di andare in una squadra dove avrebbe trovato un allenatore che lo avrebbe messo a giocare fuori, invece, mi dice: «insegnante voglio fare il primo consiglio», gli ho detto: «Cerca io sono l'unico grande punto perché abbiamo giocato con due o tre centrocampisti e lui era in fine. Quindi, ne è convinto e accetta di andare a Pescara.

Come descrivi il lato umano di Gianluca Lapadula?

Gianluca è un bravissimo ragazzo, un leader dal punto di vista umano, un ragazzo che è partito dal basso e ha avuto una grande umiltà, che gli ha permesso di arrivare in cima.

