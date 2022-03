È così che la nazionale colombiana si è comportata contro il Venezuela

Questo martedì 29 marzo, la nazionale colombiana visiterà il Venezuela per disputare l'ultima data delle qualificazioni sudamericane al Qatar 2022, giornata 18. Questo giovedì, nell'ultima partita, che era contro la Bolivia, la nazionale ha aperto una piccola possibilità di andare ai Mondiali dopo aver vinto 3-0.

L'ultima giornata sarà cruciale per la Colombia, in quanto dipenderà dai risultati di altre partite per poter andare al ripescaggio. Tieni presente che ci sono altre due squadre che si trovano nella stessa situazione della squadra guidata da Reinaldo Rueda: Perù e Cile.

Perché il miracolo accada, bisogna tenere presente che la squadra colombiana è al sesto posto in classifica, con 20 punti; uno giù dal Perù, che è quinto, deve battere il Venezuela e sperare che la squadra del Gareca non segni i tre punti contro il Paraguay; e che il Cile batte l'Uruguay, poiché con questi risultati il sorteggio cafetero sarebbe riuscito a sigillare la sua strada per il ripescaggio.

Ora, la squadra guidata da Reinaldo Rueda si sta allenando per il duello di martedì contro il Vinotinto di José Pékerman. Con questa partita, sarà l'ottava qualificazione consecutiva che la Colombia ha chiuso come visitatore e, nei sette precedenti, non ha perso alcun impegno.

Ora, a proposito di come la Colombia ha affrontato il Venezuela, nelle qualificazioni ai Mondiali, entrambe le squadre si sono incontrate 17 volte, otto delle quali in Venezuela. Da parte sua, la squadra nazionale ha vinto solo una vittoria, che è stata il 15 dicembre 1996, dove il punteggio era 2-0, questa partita si è svolta in vista della Coppa del Mondo in Francia nel 1998. I marcatori erano Jorge Bermudez e Ivan René Valenciano.

D'altra parte, di queste otto partite, entrambe le squadre hanno pareggiato cinque volte e la nazionale venezuelana ha vinto due volte. Nonostante abbia una sola vittoria, la Colombia ha sei partite senza cadere contro il Vinotinto dalle Qualificazioni 2018 per la Russia, due amichevoli, la partita di primo turno per il Qatar e una per la Copa America.

Ora, va tenuto presente che quelli guidati da José Pékerman hanno a loro favore l'equilibrio delle qualificazioni in casa, inoltre, va notato che l'allenatore argentino conosce i giocatori colombiani dopo aver guidato la squadra nazionale per Brasile 2014 e Russia 2018.

Ora, nell'ultima data delle qualificazioni per il Qatar, la nazionale affronterà il Venezuela allo stadio Cachamay di Puerto Ordaz. Il programma di questa partita sarà alle 18:30, ora colombiana, e sarà trasmesso da Gol Caracol. Infine, anche i restanti quattro impegni verranno giocati in questo momento a disposizione di Conmebol.

CONTINUA A LEGGERE: