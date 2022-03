Voca 7: Sheinbaum ha assicurato che il governo CDMX sosterrà un giovane presumibilmente aggredito sessualmente

Il capo del governo di Città del Messico, Claudia Sheinbaum, ha riferito che la sua amministrazione fornirà sostegno ai giovani donna che è stata presumibilmente aggredita sessualmente all'interno delle vicinanze del Voca 7 del National Polytechnic Institute (IPN) il 22 marzo.

Sebbene l'ufficio del procuratore generale di Città del Messico (FGJCDMX) abbia recentemente indicato che un kit investigativo era stato aperto dopo che un parente dello studente era venuto a denunciare il tragico evento, il presidente della capitale ha chiesto che si avvicinassero alle autorità.

«Che si avvicinino all'ufficio del procuratore generale di Città del Messico, sono sicuro che la procura con la sua sensibilità, con la sua visione di genere, con il suo femminismo si occuperà di loro e c'è un'integrità delle cure in cui possono avvicinarsi a tutti gli studenti e a tutte le giovani donne», ha commentato il capo del governo della capitale del paese.

Sheinbaum Pardo ha anche appoggiato il suo sostegno a tutte quelle giovani donne che hanno subito qualsiasi tipo di violenza o abuso sessuale.

È stato il 22 marzo che è stato annunciato il presunto stupro di uno studente IPN (Foto: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM)

«Se c'è stato un abuso, devi sempre stare dalla parte della vittima, perché indipendentemente da ciò che hai ingerito, c'è stato un abuso sessuale e c'è tutto il sostegno per le ragazze che, indipendentemente dal fatto che abbiano bevuto o ingerito qualcosa, l'abuso è un abuso e, lì, devi sempre essere sul lato delle vittime e devi avere giustizia», ha detto Claudia Sheinbaum.

Tuttavia, il capo del governo ha detto che si terrà al passo con il processo di indagine e anche sull'eventuale sequestro delle strutture dell'istituto scolastico. Inoltre, gli studenti hanno manifestato davanti alla Direzione Generale dell'Istituto nel pomeriggio di venerdì 25 marzo; tra le loro richieste c'era l'installazione di un tavolo di dialogo in cui era presente il direttore dell'IPN, Arturo Reyes Sandoval.

Dopo aver trovato le porte di Zacatenco con catene e lucchetti, i giovani si sono fatti strada con la forza e hanno messo una corda per il bucato con denunce di molestie sessuali nei diversi campus IPN.

Attraverso un comunicato stampa condiviso sui suoi social network il 23 marzo, l'Istituto ha dichiarato che dopo aver intervistato le persone coinvolte, è stato stabilito che «il presunto crimine non esisteva». Tuttavia, ha ribadito il suo impegno a continuare ad applicare procedure per garantire che spazi uguali e inclusivi siano disponibili per la comunità politecnica.

La dichiarazione dell'IPN a seguito della presunta violenza sessuale di un minore all'interno di una delle sue scuole (Foto: Twitter)

Lo stesso giorno, la Procura ha dichiarato che la studentessa ha dichiarato di non essere stata vittima di alcun crimine e di non volere un intervento psicologico.

Secondo i rapporti preliminari, la giovane donna si trovava nei bagni dell'istituzione situata nell'ufficio del sindaco di Iztapalapa, presumibilmente sotto l'influenza di bevande alcoliche e affetta da dolore alla pancia, così sua madre è venuta a riferire il 22 marzo. La Procura ha anche dichiarato che la presunta vittima ha deciso di non avere un intervento psicologico.

La Procura del CDMX ha aperto una cartella investigativa dopo che un parente della giovane donna ha presentato la denuncia (Foto: Cuartoscuro)

«L'inchiesta è stata depositata presso il Procuratore per le indagini sui crimini sessuali, tuttavia, poiché la persona indagata è minorenne, sarà deferita all'Ufficio del Procuratore specializzato per la giustizia penale per gli adolescenti. Va notato che entrambi i pubblici ministeri sono collegati al coordinamento generale delle indagini sui crimini di genere e sulla cura delle vittime «, ha affermato l'ufficio del procuratore.

Nel frattempo, gli agenti continuano con le indagini mediche e chimiche, compreso il personale del Coordinamento generale delle indagini forensi e dei servizi di esperti. Da parte sua, la polizia investigativa è andata sul posto.

