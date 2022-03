Gianluca Lapadula è apparso con una mano fasciata: arriva per Perù vs Paraguay per i playoff?

Gianluca Lapadula ha preoccupato tutti questa mattina quando la nazionale peruviana è passata dall'hotel di concentramento a La Videna per un'altra giornata di allenamento. L'attaccante è apparso con una mano fasciata e la sua presenza in Perù-Paraguay per le qualificazioni sudamericane dirette al Qatar 2022 ha sollevato dubbi.

Nonostante il fatto che la 'bianco-rossa' non abbia rilasciato alcuna dichiarazione finora, come se lo facesse con l'infortunio di André Carrillo, calciatore del Benevento italiano si è trovato con il braccio destro completamente immobilizzato e rischia di non allenare la parte dei suoi compagni questo sabato nel complesso della Federcalcio peruviana.

Ciò che si intende ormai è che l'attaccante 32enne è stato fasciato in questo modo dallo staff medico del «bianco-rosso» per evitare movimenti improvvisi e che l'infortunio è peggiorato durante le prove in questi giorni. Non è un colpo grave che non gli permette di presentarsi davanti alla nazionale paraguaiana.

Ricordiamo che Gianluca Lapadula è l'attaccante titolare della «blanquirroja». Nelle attuali qualificazioni ai Mondiali ha giocato 12 partite su 17 che sono state giocate finora, contribuendo con due gol contro Bolivia e Venezuela. Inoltre, ha fornito assistenza all'Ecuador a Quito, nella partita che lo ha consacrato come titolare indiscusso.

Perù e Paraguay giocheranno questo martedì 29 marzo dalle 18:30 (ora peruviana) allo Stadio Nazionale di Lima, che avrà il tutto esaurito a causa delle aspettative generate da questo impegno. Ricorda che questa partita si giocherà contemporaneamente ad altre quattro partite, poiché anche Colombia e Cile hanno la possibilità di raggiungere il quinto posto (playoff).

QUANDO È SUCCESSO L'INFORTUNIO DI GIANLUCA LAPADULA

Quando Gianluca Lapadula ha avuto la prima scelta per il Perù contro l'Uruguay, probabilmente la più chiara che abbiamo avuto nella partita, ha finito per lottare per arrivare alla palla dei «popcorn». Al momento della caduta, a causa del rapido movimento, non riuscì a mettere le dita tese correttamente contro l'erba e finì per piegarsi. Nei minuti successivi a questa giocata, sulla strada per il gol difeso da Pedro Gallese per difendere un calcio d'angolo, vede un gesto di dolore in mano.

