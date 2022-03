Come preparare la migliore ricetta di purea di patate dolci peruviane

La nuova ricetta del giorno, e questa volta è molto facile da preparare. È uno degli alimenti più consumati in Perù, la patata dolce. Nutriente e che abbiamo visto in vari piatti tipici della nostra gastronomia. Ora, se c'è il purè di patate, perché non la patata dolce?

È un buon momento per mettere in pratica le nostre abilità culinarie e dimostrare che puoi sopravvivere senza dover acquistare cibo concentrato o da un ristorante. Pertanto, Acomer.pe porta la ricetta per cucinare la purea di patate dolci, che ti permetterà di nutrirti con sostanze nutritive per il tuo corpo. Ricordati di prendere nota di tutti gli ingredienti e di seguire la preparazione in ordine.

A casa c'erano dubbi su come preparare una purea di patate dolci, che è abbastanza semplice a seconda delle dimensioni della porzione, un video esplicativo può risolvere la domanda. Senza ulteriori indugi, prendi nota.

INGREDIENTI

- 1 chilo di patata dolce senza pelle

- 2 tazze di acqua calda

- 3 unità di anice stellato

- 1/2 unità di buccia d'arancia

- 3 unità di bastoncini di cannella

- 1/4 di cucchiaino di sale

- 2 cucchiai di burro

- 4 cucchiai di miele

- Noce moscata (a piacere)

- 1/2 scorza d'arancia

PREPARAZIONE

- In una pentola mettete la patata dolce senza pelle, aggiungete l'acqua calda e poi aggiungete le unità di anice stellato, la buccia d'arancia, 3 bastoncini di cannella e il sale per velocizzare la cottura.

- Quindi, iniziate la cottura per 20 minuti a fuoco medio. Rimuovere la buccia d'arancia, l'anice stellato e la cannella.

- Sminuzzare con l'aiuto di una frusta a mano, una forchetta o una spatola. Aggiungere i 2 cucchiai di burro, lasciarlo mescolare con la patata dolce per aggiungere i 4 cucchiai di miele.

- È possibile aggiungere noce moscata o sale a piacere e poi mescolare il tutto per ottenere la consistenza della purea. Usa 1/2 scorza d'arancia per mescolare e servire caldo.

- Il passo successivo è servirlo su un piatto per decorarlo con la scorza d'arancia in modo che gli dia un sapore speciale e tu possa provarlo.

VIDEO ESPLICATIVO

INFORMAZIONI SULLA PATATA DOLCE

Secondo Andina, la coltivazione di questo tubero originario del Perù risale a circa 8.000 anni fa nella regione di Ayacucho. È anche conosciuta come patata dolce, patata dolce, apichu (quechua) e tuctuca e tipali (aymara).

L'International Potato Center (CIP) conserva più di 2.000 varietà di patate dolci, tra cui quella viola. È meno dolce della patata dolce gialla o arancione, ma la sua polpa è più compatta e si caratterizza per la sua colorazione viola o lilla.

Il contributo principale della patata dolce viola è quello di essere un ottimo antiossidante, che aiuta a combattere lo stress ossidativo e la sindrome metabolica; così come per evitare malattie cardiovascolari, incluso il controllo del diabete. Pertanto, si consiglia di consumarlo come verdura o come dolce.

D'altra parte, la sua versatilità gli consente di essere piantato dal livello del mare ad un'altitudine di 2.500 metri, quindi è presente nella costa peruviana, nelle montagne e nella giungla.

