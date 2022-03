Chi era Joceline Quintana, la reginetta di bellezza vittima di femminicidio ad Aguascalientes

Joceline Quintana Guardado aveva 19 anni e studiava alla British University nello stato di Aguascalientes. La giovane donna è stata vittima di femminicidio il 24 marzo dopo una rapina di non più di 3.000 pesos, cifra che stava aiutando a raccogliere per i prossimi festeggiamenti ejidali di Santa María de Gallardo, una demarcazione a est di Los Troncones e vicino a La Dichosa.

Va notato che nel 2019, Joceline è stata incoronata regina di bellezza di Santa Maria de Gallardo, quindi il suo femminicidio ha scioccato tutta la sua comunità; inoltre, uno dei suoi parenti ha parlato con un media locale e l'ha descritta come «una brava ragazza».

Joceline Quintana era molto amata nella sua comunità Foto: Facebook/Ejidales Fiestas «Santa María de Gallardo»

L'affetto che tutti i suoi vicini avevano suscitato profonda solidarietà, come la truccatrice Heidy Jiménez ha organizzato una raccolta per pagare le spese funebri della reginetta di bellezza: «Chi ama sostenere è lasciato questo conto di cuore, ti ringrazieremo per le informazioni al 4493467999 a nome di Carmen Quintana. Jimenez Tia de Joceline SHARE», ha scritto la stilista sul suo account Facebook.

Attraverso una dichiarazione sulla sua pagina Facebook, l'Università britannica di Aguascalientes si è rammaricata degli atti violenti contro il suo studente e si è unita alla richiesta di giustizia, inviando anche le condoglianze ai parenti e ai cari della giovane donna. D'altra parte, il collettivo femminista di Aguascalientes ha convocato due mobilitazioni per protestare contro il femminicidio della regina di bellezza e cercare che le autorità risolvano il caso.

Questa è stata la dichiarazione condivisa dal suo istituto scolastico (Foto: Facebook/UniversityBritanicamx)

Secondo vari media locali, le persone che hanno partecipato a una delle mobilitazioni hanno bloccato la Highway 25, con l'avvertimento che aumenteranno il loro disaccordo se le autorità non risolveranno il crimine e non garantiranno la protezione della comunità.

Secondo quanto riferito, il corpo della giovane donna è stato trovato da uno dei suoi vicini sulla porta di casa sua; erano intorno alle 10:30 che il residente di questa comunità l'ha vista sul pavimento e con evidenti segni di violenza, così ha immediatamente avvertito dell'attacco.

Questa è stata la dimostrazione per la reginetta di bellezza (Foto: Twitter/ @ElOjodeAgs)

I presenti hanno bloccato la strada per protestare (Foto: Twitter/ @ElOjodeAgs)

Secondo il capo del procuratore generale di Aguascalientes, Jesús Figueroa Ortega, questa agenzia ha già identificato la persona che avrebbe ucciso la giovane donna nella propria casa, contrassegnata con il numero 305 in Calle 26 de Noviembre.

«Abbiamo già conoscenza della persona, sappiamo che era una persona vicina alla famiglia della vittima... in questo momento non lo abbiamo come tale detenuto... ma lo abbiamo raggiungibile per poter eseguire il mandato d'arresto», ha detto Jesús Figueroa il 25 marzo.

Non esiste ancora un mandato di arresto per il presunto femminicidio della ragazza (Foto: Facebook/Joceline Quintana)

A quanto pare sarebbe stato un amico di Joceline a discutere con lei dei soldi e successivamente a pugnalarla a morte, sebbene non fossero romanticamente coinvolti ma amichevoli, il caso della giovane donna è stato classificato come femminicidio a causa della vicinanza tra il presunto aggressore e la vittima.

«È stata usata un'arma affilata e c'era anche una relazione vittima-autore, non c'era una relazione romantica, ma c'era una relazione amichevole», ha spiegato l'ufficio del pubblico ministero durante una conferenza stampa. Il femminicidio di Joceline è avvenuto mentre si preparava a frequentare il college, i suoi genitori stavano lavorando e suo fratello minore era al liceo.

Il femminicidio della reginetta di bellezza ha scioccato la comunità di Santa María de Gallardo (Foto: Facebook/Festivales-Ejidales-Santa-María-de-Gallardo)

Il capo dell'ufficio del procuratore generale di Aguascalientes ha anche indicato che il processo sarebbe iniziato immediatamente: «Penso che nella stessa settimana avremmo l'udienza iniziale in cui lo accuseremo per il tipo criminale di femminicidio».

Il fatto che la Procura della Repubblica di questo stato avesse già identificato il probabile aggressore senza arrestarlo ha provocato l'indignazione della popolazione di Santa María de Gallardo, poiché temono che il presunto femminicidio scappasse.

Questo sarà il punto d'incontro per la mobilitazione del 27 marzo (Foto: Facebook/La-Collectiva-Feminista-Aguascalientes)

Questo è il motivo per cui è stata indetta una seconda marcia, che si svolgerà domenica prossima, 27 marzo alle 12:30, il punto d'incontro sarà la fermata del trasporto pubblico La Dichosa nella comunità di Santa María de Gallardo, secondo la pagina Facebook La Colectiva Feminista Aguascalientes.

D'altra parte, il capo della procura ha ammesso che la situazione dei femminicidi nello Stato è delicata, poiché in soli tre mesi del 2022 sono già stati segnalati cinque eventi del tipo dei quali quattro sono in processo legale, «questo è un appello per tutte le autorità e le dinamiche familiari a essere segnalato. analizziamo, facciamo un giudizio critico su come stiamo vivendo insieme, quanta violenza è la porta per risolvere i conflitti che ci vengono presentati, il nostro lavoro come Procura sarà quello di indagare su tutti i fatti che sorgono», ha spiegato.

