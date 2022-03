AMLO prevede di utilizzare il «ponte fantasma» a Cuernavaca: «Non sarà un monumento alla corruzione»

Durante la sua visita nello stato di Morelos, il presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha raccontato i suoi piani per riabilitare «il famigerato ponte Apatlaco» e la possibile costruzione di 2.000 case Infonavit nella zona, in quanto «non sarà un monumento alla corruzione».

In un video di tre minuti con 37 secondi, AMLO ha spiegato le sue intenzioni di utilizzare il «ponte fantasma», come lo ha definito il presidente, situato al confine tra Temixco e Cuernavaca perché secondo lui non porta da nessuna parte.

I lavori sono iniziati nel 2011 durante il mandato di sei anni di Felipe Calderón, con l'incoraggiamento dell'allora governatore, Graco Ramírez, come parte di un piano per interconnettere parti importanti delle città con i principali corridoi. Tuttavia, secondo i media Morelos, la strada conduce a una collina disabitata.

Dopo problemi per continuare con il lavoro e l'aumento dei prezzi, è stato aggiunto che nel 2014, secondo il quotidiano El Diario de Morelos, l'Audit Superiore della Federazione ha assicurato che né il diritto di passaggio né gli studi sulla manifestazione ambientale erano disponibili.

Video del presidente Andrés Manuel López Obrador (foto: Twitter/ @lopezobrador_)

Nel 2017, durante il mandato di sei anni di Enrique Peña Nieto, il lavoro è stato cercato di continuare, ma non è continuato. Nel 2020 e nel 2021 sono stati menzionati anche i piani per giungere alla sua conclusione, ma non sono mai stati attuati.

Allo stesso modo, nel 2019 è stata preparata una petizione tramite Change.org per l'attivazione del Bridge, poiché nonostante possa essere utilizzata «non è stata abilitata a beneficio di nessuno poiché non porta da nessuna parte».

«È un ponte che è stato costruito per collegare la parte dell'autostrada Cuernavaca ad Acapulco, all'autostrada del Sol, con questa zona di Cuernavaca», ha detto il presidente nel video.

Secondo quanto affermato da AMLO, la sezione è stata costruita sulla base di un accordo con l'agenzia immobiliare Casas GEO, che «ha rotto l'agenzia immobiliare e il ponte è stato lasciato».

AMLO ha dato la sua mattinata dallo stato di Morelos (Foto: Cuartoscuro)

Ha chiarito che non porta da nessuna parte, «non comunica alle persone perché non ci sono alloggi», ha detto il chief executive, che era sul ponte. Ha assicurato che il lavoro è costato circa 600 milioni di pesos «secondo i dati ufficiali», ha detto.

Ha continuato dicendo che si trattava di denaro pubblico, «allora daremo uso e significato a questo lavoro perché sarebbe un'inefficienza da parte nostra lasciare tutto questo. Come un monumento alla corruzione».

Per questo, ha assicurato che lo sport e l'alloggio dovrebbero essere aggiunti nella zona. «È stato progettato per 40mila case», ma non è stato praticabile a causa della mancanza di acqua in città. «Dobbiamo prenderci cura dell'acqua e di altre risorse essenziali».

La costruzione del ponte iniziò nel semestre di Calderón e continuò in quello di Peña Nieto, ma non entrò in uso (EFE/Esteban Biba/Archive)

Ha parlato di localizzare almeno 2.000 case una volta che le cose sono state risolte con la banca, perché il terreno è stato lasciato a sua disposizione; «Questo è il piano», ha concluso López Obrador.

A causa della pubblicazione del video, il presidente è stato criticato da diversi utenti del social network che hanno commentato che avrebbe dovuto concentrarsi prima sulla finitura dei lavori del suo governo.

«Prima finisci ciò che hai consegnato con bugie e hai pubblicato i contratti e le spese del tuo lavoro inutilizzabile», ha commentato un utente su Twitter, riferendosi all'aeroporto internazionale Felipe Angeles (AIFA).

Un altro ha scritto «Presidente @lopezobrador_, suggerisco di iniziare con il più grande progetto indebito e incompiuto alla sua inaugurazione, l'AIFA». C'è stato anche chi ha applaudito l'iniziativa, esaltando che «Sempre a riparare la schifezza delle opere incompiute lasciate dalla misera opposizione».

