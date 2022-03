Classifica di Lega 1 dopo la vittoria per 1-0 di Binacional sul San Martín

Classifica: Questo venerdì 25 marzo, la partita in sospeso è stata giocata per la prima data del Torneo di Apertura tra Binacional e Universidad San Martín. È così che si è mossa la classifica del campionato peruviano.

Allo stadio della San Marcos University, il club Binacional ha vinto 1-0 contro il San Martín con un gol dell'attaccante Janio Pósito negli sconti partita (90+1).

Binacional ha aggiunto la sua terza vittoria consecutiva nel Torneo Apertura, è salito al secondo posto in classifica ed era un punto dietro il leader del Deportivo Municipal. Da parte sua, San Martín ha vinto tre punti nell'ultimo posto nella classifica della Liga 1 e ha accumulato cinque sconfitte di fila.

Nella ripresa della Liga 1 dopo l'ultima data dell'ultima data delle Qualificazioni del Qatar 2022, Binacional affronterà lo Sport Boys allo stadio Miguel Grau di Callao per l'ottava giornata. Da parte sua, San Martín affronterà lo Sporting Cristal allo stadio Alberto Gallardo.

Alianza Lima gioca contro lo Sport Huancayo dopo aver completato la sua data di pausa in Liga 1. I biancorossi aspirano a spezzare la brutta striscia di tre sconfitte consecutive contro Alianza Atlético, Sporting Cristal e Melgar che lo retrocesse al 15° posto in classifica.

L'Universitario de Deportes affronta l'ADT de Tarma allo stadio Monumental de Ate. Le creme hanno segnato solo un punto su nove possibili nelle ultime tre date. Ha perso contro Municipal e Binacional, e ha anche pareggiato con Cienciano.

Il leader della Liga 1, Municipal viene misurato contro Alianza Atlético come visitatore e mette in gioco il vantaggio. «Gale» di Sullana marcia al terzo posto in classifica.

LEAGUE 1 APERTURA CLASSIFICA TORNEO

CALENDARIO PER LA DATA 8 DELLA LIGA 1

Venerdì 1 aprile

Sporting Cristal contro San Martin (13:15 | Stadio Alberto Gallardo)

Ayacucho FC contro UTC (15:30 | Cumana City Stadium)

Sport Huancayo contro Alianza Lima (ore 19:00 | Stadio IPD Huancayo)

Sabato 2 aprile

Sport Boys contro Binacional (11:00 | Stadio Miguel Grau del Callao)

Alianza Atlético vs Municipal (13:15 | Estadio Melanio Coloma)

Melgar contro Carlos Stein (15:30 | UNSA Monumental Stadium)

Domenica 3 aprile

Atletico Grau contro Cienciano (15:00 | Stadio Francisco Mendoza Pizarro)

Università vs ADT (15:30 | Monumental Stadium)

Carlos A. Mannucci contro Cesar Vallejo (ore 18.30 | Mansiche Stadium)

Riposo Cantolao Academy.

Programma per League 1: Data 8 del torneo Apertura (Foto: League 1)

