CDMX ed Edomex: come pagare le multe per verifiche premature e quali sono i costi

Una delle procedure più importanti che gli automobilisti devono eseguire è quella della verifica del veicolo, che deve essere effettuata due volte l'anno. Sia a Città del Messico (CDMX) che nello Stato del Messico (Edomex), questa procedura non è solo parte della legge sulle entrate, ma è anche un meccanismo che è stato implementato per ridurre e regolare l'inquinamento derivante dalla circolazione di auto, trasporto passeggeri, trasporto merci e motocicli.

Ogni auto deve seguire un programma di verifica in base alle sue caratteristiche al fine di mantenere in ordine i test di controllo delle emissioni. Tuttavia, nel caso in cui il proprietario dell'auto non abbia eseguito questa procedura in modo tempestivo, può farlo estemporaneamente in entrambi gli stati.

Il costo per effettuare la verifica obbligatoria una volta conclusa in CDMX è di 1.924,40 pesos, mentre in Edomex il pagamento sarà di 1.792 pesos. Per poter pagare l'importo della verifica del veicolo nel capitale, è necessario eseguire la seguente procedura:

Una delle procedure più importanti per gli automobilisti è la verifica del veicolo (Foto: Cuartoscuro)

1. Accedere al sito web del Segretariato dell'Amministrazione e delle Finanze (SAF) o al seguente link: https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/formato_lc/ambiente/50.

2. Seleziona la marca e il modello dell'auto. Dovrai inserire anche le targhe.

3. Dopo aver inserito i dati sopra menzionati, il sito Web genererà una linea di acquisizione che specifica l'importo del pagamento e la validità del pagamento.

4. Scegli l'opzione «Pagamento online»

5. Fornisci un numero di telefono e un'email

6. Seleziona il tipo di carta con cui intendi effettuare il pagamento e inserisci i dati del tuo conto bancario

7. Esegui il pagamento e stampa il voucher

Se desideri effettuare il pagamento di persona, dovrai selezionare l'opzione «Pagamento presso banche e negozi self-service multiformato». Un formato di pagamento verrà scaricato automaticamente sul tuo dispositivo, lo stamperà ed effettuerà il pagamento presso uno degli istituti partecipanti.

Nel caso di Edomex, gli automobilisti devono inserire la finestra singola elettronica o il seguente link: https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/index.jsp?opcion=61. Successivamente, dovranno essere seguiti questi passaggi:

1. Inserisci nel modulo di pagamento ambientale statale i seguenti dati del proprietario del veicolo: Federal Taxpayer Register (RFC) o Unique Population Registration Key (CURP), codice postale, nome completo, modello, serie e targa, come appare sulla carta del traffico.

Il pagamento per verifiche tardive può essere effettuato online o presso banche e negozi partecipanti (Foto: Cuartoscuro)

2. Stampa il formato di pagamento universale

3. Effettua il pagamento presso stabilimenti autorizzati

4. Vai al verificentro e richiedi la verifica del veicolo, presentando il formato di pagamento universale, la prova originale del pagamento multa e la carta di circolazione

Va ricordato che, nei mesi successivi, Sedema ha stabilito che il calendario sarà distribuito come segue per entrambi gli stati:

- Aprile e maggio: gomma verde, con l'ultima cifra numerica della targa di circolazione 1 o 2.

- Maggio e giugno: gomma blu, con l'ultima cifra numerica della targa di circolazione 9 o 0.

Il prezzo di questa procedura sarà di 585 pesos a Città del Messico. Da parte sua, i costi per le verifiche nell'Edomex saranno i seguenti:

1. Doble Cero (00): 896 pesos, che corrisponde a 10 A

2. Cero (0): 448 pesos, equivalenti a 10 A

3. Tipo 1 e 2: 358 pesos, corrispondenti a quattro UMA

CONTINUA A LEGGERE: