Stephanie Cayo: Perché il tuo matrimonio con Chad Campbell è finito?

Stephanie Cayo è attualmente nell'occhio del ciclone per il suo ruolo nel primo film peruviano prodotto da Netflix. Il film intitolato «Until we meet again» ha ricevuto aspre critiche da una parte della popolazione, in quanto sottolineano che l'attrice non rappresenta la comunità andina del Perù.

Ha usato il suo account Instagram per difendersi e sottolineare che è abituata al bullismo da quando era a scuola. «Per tutta la vita ho riso perché mi è sempre sembrato che se parlano di te sono dietro di te e devono guardare avanti », dice.

Tuttavia, questa non è stata l'unica cosa che l'attrice è stata raccontata sui social network, ma le ha anche ricordato il suo matrimonio con l'uomo d'affari americano Chad Campbell, con il quale è stata sentimentalmente coinvolta per otto anni.

Come ricorderete, la coppia si è sposata a Cartagena de Indias (Colombia) dopo aver consolidato la loro relazione sentimentale. Va notato che finora le ragioni ufficiali della loro rottura sono sconosciute, ma coincide con l'inizio della storia d'amore tra il peruviano e lo spagnolo Maxi Iglesias.

COME HAI INIZIATO IL TUO MATRIMONIO CON CHAD CAMPBELL?

Stephanie Cayo e Chad Campbell si sono incontrati a New York City. Hanno concordato quando l"attrice ha celebrato la fine di un corso di recitazione e Campbell era responsabile della gestione dell"hotel.

Poiché condividevano molte cose in comune e c'era una buona chimica da quando si sono incontrati, i due hanno deciso di iniziare una relazione romantica alla fine del 2013. Sebbene all'inizio la loro storia d'amore fosse a distanza, nel 2015 hanno deciso di fidanzarsi negli Stati Uniti.

« Mi ha detto che tutto quello che voleva per il suo compleanno, Natale, e ogni giorno... ero io. Per dire di sì. (...) È stata una giornata molto felice », ha scritto su Instagram.

Nel 2018, la coppia ha deciso di sposarsi nella città di Cartagena de Indias, in Colombia, con la presenza dei loro amici e familiari. Il matrimonio è stato celebrato nella Cattedrale di Santa Caterina d'Alessandria.

QUANDO SONO FINITI?

Da quel momento in poi, si è pensato che la relazione si sarebbe consolidata come una delle più stabili nel mondo della recitazione in Perù; tuttavia, all'inizio del 2021 hanno posto fine alla loro storia d'amore.

«Ho sposato un uomo straordinario, una brava persona nel cuore. Sono felice di aver imparato tutto quello che abbiamo imparato insieme negli ultimi 8 anni (...) Abbiamo promesso di sostenere i sogni dell'altro, qualunque cosa accada. Ora ognuno deve seguire ciò che ci fa sentire veramente uniti e vivi. All'inizio di quest'anno abbiamo deciso di separarci e solo ora abbiamo deciso di parlarne. Nessuno ha fatto del male a nessuno e ci siamo sempre valutati e rispettati », ha scritto.

Nel marzo 2021, Stephanie Cayo ha incontrato Maxi Iglesias durante la registrazione del film «Until we meet again». A poco a poco si sono conosciuti e solo alla fine dello stesso anno hanno riconosciuto di avere una relazione romantica.

