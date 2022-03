Esame di ammissione all'Università Agraria di La Molina: data, cancello d'ingresso, posti vacanti e tutto ciò che devi sapere

Questa domenica 27 marzo, l'Università Nazionale Agraria di La Molina aprirà le sue porte all'intera comunità studentesca che farà domanda per l'esame di ammissione 2022-I. Detto questo, la casa di studi ha fornito alcuni parametri che i giovani dovrebbero seguire quando vanno a fare il test.

La prima cosa da sapere è che l'università offre ai suoi candidati 490 posti vacanti per un totale di 12 carriere.

Porta di accesso:

L'università ha spiegato che per un migliore controllo dei candidati, il cancello d'ingresso sarà il numero tre.

La suddetta Casa degli Studi si è precedentemente coordinata con il Ministero della Salute (Minsa), il Ministero della Pubblica Istruzione (Minedu), il Comune di Lima, il Comune di La Molina, l'Ufficio del Procuratore Generale, la Polizia Nazionale Peruviana (PNP), il Registro Nazionale di Identificazione e Civile Status (Reniec), il serenazgo, tra gli altri, per garantire le misure di sicurezza nel processo di ammissione.

Processo di ammissione sicuro

Allo stesso modo, l'Università Nazionale Agraria La Molina, ha riferito che avrà un procuratore per la prevenzione della criminalità, al fine di prevenire le azioni dovute contro possibili azioni illegali, così come il personale PNP manterrà l'ordine pubblico e la sicurezza nelle strade che circondano le strutture di Agraria.

Carriere per candidarsi

UNALM offre 12 carriere professionali per la comunità più ampia: agronomia, biologia, ingegneria ambientale, ingegneria meteorologica e gestione del rischio climatico, ingegneria dell'industria alimentare, ingegneria forestale, economia, statistica informatica, ingegneria gestionale aziendale, ingegneria agricola, pesca e zootecnia.

Modalità di ammissione all'Università La Agraria

Concorso ordinario

Disponibile per tutti i candidati che hanno completato l'istruzione secondaria, sia all'interno del Perù che all'estero. In entrambi i casi, deve essere presentato il certificato originale di scuola superiore. Se proviene dall'estero, il documento deve essere convalidato dal Ministero dell'Istruzione peruviano. Dopo questa procedura, l'esame di ammissione viene sostenuto per cercare di raggiungere un posto vacante.

Centro Pre-universitario UNALM

Il centro di preparazione pre-universitario offre alle persone l'opportunità di entrare direttamente all'UNALM senza sostenere l'esame di ammissione. È essenziale frequentare tutte le lezioni del corso e superare valutazioni continue, raggiungendo un posto nel terzo superiore delle medie.

Per iscriversi al centro, i candidati devono fornire il certificato di istruzione secondaria, i voti certificati (dal 1° al 5° anno) e la carta d'identità. Secondo le norme UNALM, è consentito applicare questa modalità solo una volta.

Suggerimenti per i candidati

Gli esami di ammissione possono essere presentati solo in un'unica data, stabilita dal Consiglio dell'Università. Non è possibile una nuova data per i ritardatari, quindi pianifica molto bene il tuo programma.

Cerca di arrivare fino a due ore prima dell'esame, per evitare di perdere tempo a cercare, registrarti e cercare il tuo salone. Molte volte, i candidati arrivano dalle 5:30 del mattino.

Non è possibile entrare in classe con telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici. Nel caso in cui venga scoperto, la sanzione include la rimozione delle prove.

Consulta la Guida per il candidato, in modo da essere a conoscenza di tutte le regole da seguire durante il processo di ammissione.

