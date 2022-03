«The Wild Girl»: primo trailer del film che adatta il romanzo di successo di Delia Owens.

Prodotto da Reese Witherspoon e Lauren Neustadter, oggi Sony Pictures ha rilasciato il primo trailer ufficiale di The Wild Girl, confermato nelle sale e interpretato da Daisy Edgar-Jones. Il film è basato sull'opera letteraria di Delia Owens e vedrà Taylor Swift nella colonna sonora principale.

«Kya è una giovane donna abbandonata dalla sua famiglia ed è cresciuta nelle paludi meridionali. Secondo questo anticipo, la donna diventerà il principale sospettato dell'omicidio di un uomo con cui una volta era coinvolta», descrive la sinossi ufficiale del film. È diretto da Olivia Newman (First Match) e sceneggiato da Lucy Alibar, nominata all'Oscar per Beasts of the Southern Wild.

Il romanzo del 2018 di Delia Owens, «Where the Crawdads Sing», affronta temi complessi come i conflitti familiari, l'isolamento, l'amore e il tradimento e la sua storia è diventata un successo. La cornice è una città costiera immaginaria e le paludi della Carolina del Nord e al centro della scena c"è Kya, rimosso dal resto della città da una sorta di mito che è stato costruito intorno alla sua immagine. Il libro è stato scelto dall'attrice Reese Witherspoon per realizzare un adattamento cinematografico.

Interpretato da Daisy Edgar-Jones, la giovane donna che si è distinta per il suo lavoro nella serie Normal People, viene dal protagonista di un altro film con temi profondi come Fresh, disponibile su Star Plus. In questo caso, reciterà in questo dramma con quello sguardo malinconico che solo lei può portare avanti. The Wild Girl è un thriller poliziesco in cui Kya deve combattere per sopravvivere quando si trova nel mezzo di un'indagine per omicidio ed è la principale sospettata.

Reese Witherspoon presenta la sua produzione di «The Wild Girl»

Il trailer presenta anche un'altra novità: il nuovo originale di Taylor Swift, «Carolina», una melodia che si adatta abbastanza bene allo sviluppo di questa storia. La cantante ha postato il teaser sul suo account Instagram e ha scritto di voler «creare qualcosa di inquietante ed etereo che coincidesse con questa affascinante storia».

Sebbene non abbia una data di uscita confermata in America Latina, La chica salvaje uscirà a luglio, vicino alla prima americana.

