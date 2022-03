Mobile da gioco: il 70% dei latinoamericani gioca più che mai su dispositivi mobili

A man uses a mobile device.

Grazie alla crescita esponenziale avvenuta durante la pandemia, nell'ultimo anno i giochi mobili hanno superato di gran lunga le entrate e le attività registrate sulle loro controparti console e PC . Un recente rapporto preparato da Cisneros Interactive in collaborazione con Justmob ha rivelato che la tendenza non è affatto estranea all'America Latina, ma che si può vedere anche un'enorme crescita che sta portando a una nuova normalità per i giocatori della regione.

Nonostante il fatto che la pandemia e l'isolamento siano stati i motivi principali alla base della crescita dei telefoni cellulari come piattaforma di videogiochi, l'allentamento delle misure di assistenza in America Latina ha chiarito che il fenomeno continua ad evolversi nonostante fattori esterni. Il rapporto si è concentrato su Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Messico e Perù per analizzare questa tendenza e le nuove abitudini di consumo dei giocatori latini.

Più della metà degli intervistati, uomini e donne di età superiore ai 18 anni, ha affermato di giocare quotidianamente sul proprio smartphone . Mentre nella maggior parte dei paesi esaminati è accurato circa il 50%, in Argentina e Colombia ci sono state percentuali leggermente più alte. Di questi utenti, quasi il 75% ha almeno tre sessioni di gioco al giorno. In termini di tempo, la metà degli intervistati ha riferito di aver trascorso più di 40 minuti al giorno con diversi videogiochi mobili . Il Messico è l'unica eccezione, dove la proporzione raggiunge il 60%.

«Durante l'isolamento, questo hobby è aumentato e il 70% degli argentini ha trascorso più tempo a giocare durante questo periodo, specialmente quelli con più di 35 anni», ha dichiarato Gonzalo Borras, Direttore Generale Audio & Mobile di Cisneros Interactive, aggiungendo: «La cosa ancora più interessante è che questa tendenza non sembra cambiare, dal momento che 3 fuori di 5 giocatori intende continuare a giocare con la stessa intensità dopo la pandemia». Sebbene vi siano piccole differenze, le cifre registrate nel resto dei paesi esaminati rimangono in un ordine simile.

Certo, gli smartphone sono la piattaforma preferita per vivere queste esperienze, anche se alcuni utenti si alternano anche ai tablet, soprattutto quando si tratta di giocare con i bambini.

La crescita del gioco mobile non può essere vista solo attraverso l'attività dei suoi utenti, ma è anche una tendenza tra gli sviluppatori di videogiochi. L'universo di League of Legends si è ampliato con il suo titolo mobile, Wild Rift, che durante il 2021 ha tenuto il suo primo calendario competitivo culminato nella prima coppa del mondo.

La scorsa settimana, Respawn Entertainment ha rilasciato insieme a Lightspeed & Quantum Studios la prima versione di Apex Legends Mobile. Il popolare battle royale per PC è finalmente arrivato sull'arena mobile e lo ha fatto nei paesi dell'America Latina, nel sud-est asiatico, in Australia e in Nuova Zelanda. Questi mercati non sono caratterizzati dall'avere gli smartphone più avanzati, ma sono forti in un'ampia varietà di titoli di eSport mobili grazie al fatto che è il modo più accessibile per accedere ai videogiochi.

Mentre Call of Duty Mobile è uno degli esponenti più popolari nell'arena mobile, i gestori di franchising stanno anche pianificando di portare Warzone sui telefoni cellulari a ampliare il proprio pubblico come mai prima d'ora.

Ciò che per queste aziende rappresenta una nuova e molto interessante opportunità di business, per gli utenti si traduce in una grande varietà di esperienze, ovvero giochi per tutti i gusti. La pandemia ha determinato una crescita senza precedenti dell'attività mobile perché i giocatori cercano principalmente una fuga dalla realtà o un modo per rilassarsi nel contesto attuale.

«L'intrattenimento è il motivo principale per cui uomini e donne scelgono i giochi mobili, ma anche il divertimento e il relax sono altri motivi per cui scelgono di giocare», ha spiegato Borras. Altre ragioni citate dagli intervistati includono alleviare lo stress, migliorare i riflessi, la concentrazione e l'attenzione. Oltre il 70% trova anche nei videogiochi un modo per socializzare, con i conoscenti o con altri giocatori.

Gli annunci in-game, specialmente nelle esperienze gratuite, sono diventati parte dell'abitudine di giocare, ha rivelato il rapporto. Molti titoli invitano i giocatori a guardare annunci brevi per più vite o premi migliori e più dell'80% degli intervistati sceglie di farlo per estendere o migliorare la propria esperienza di gioco. Inoltre, il 75% vede gli annunci come qualcosa di positivo poiché, a volte, consente loro di conoscere altri titoli o servizi in sintonia con ciò che stanno giocando.

Gonzalo Borras ha anche rivelato: «Non solo i giocatori giocano, ma fanno anche acquisti in-app mentre lo fanno: il 57% spende soldi per ottenere nuove vite per il gioco o contenuti extra ». Sebbene i dati non siano così sorprendenti perché sono in sintonia con il resto del mondo, chiariscono che il l'industria è già in una nuova normalità. Mentre una parte del pubblico vede l'attività mobile come una nicchia, la realtà mostra che è il terreno migliore per sviluppatori e marchi per scommettere con le loro proprietà nuove e meno nuove.

Il pubblico dei giocatori è il più grande pubblico digitale dopo i social media , il che garantisce che l'attività continuerà a crescere grazie ai numerosi titoli in arrivo. L'accessibilità offerta da un dispositivo mobile, a differenza delle console che non hanno stock o PC che competono nel prezzo con un'auto, è uno strumento che le aziende perseguono da molto tempo. Tuttavia, il pezzo che serviva era il comfort dei giocatori stessi, che 10 anni fa vedevano il gioco mobile solo come sinonimo di Candy Crush, ma oggi godono quotidianamente dei loro franchise preferiti.

