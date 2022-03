Questa è la «cartina di tornasole» per sapere se sei con il partner giusto

La verità prima di tutto. Una delle frasi che ripetiamo, e ripetiamo, quando iniziamo una relazione è «non finisci mai di incontrare persone». Questo è vero, perché potrebbero volerci anni o decenni per conoscere aspetti degli altri che di solito sono nascosti e impercettibili. L'amore è così incerto e non possiamo immaginare cosa potrebbe succedere a noi quando ci innamoriamo. Cuori spezzati, delusioni, inganni o completa felicità possono definire le nostre esperienze che acquisiamo nel tempo.

Sebbene non possiamo leggere le zecche delle persone che amiamo, possiamo conoscerne alcuni aspetti con alcune domande chiave che non sono dirette e che quando rispondiamo ci danno quei segnali che dobbiamo sapere se siamo con la persona giusta.

Un utente di Tiktok ha condiviso sul suo account ufficiale un video in cui condivide uno dei discorsi dello psicologo e scrittore Walter Risso. Nella registrazione, il creatore di contenuti presenta una delle domande che dovresti porre al tuo partner per sapere se è quella giusta. A questo punto è importante notare che ci sono solo due risposte. Se sei pronto o pronto a conoscere la verità sulla persona amata, è ora di chiederlo. Sei pronta?

Questa è la domanda: se tu avessi una macchina del tempo e potessi viaggiare indietro nel tempo sapendo com'è la tua relazione e com'è stata, la ripeteresti di nuovo?

Non metterlo come se fosse un interrogatorio. Puoi farlo quando parli in un luogo neutrale, come un bar o un ristorante, dove nessuno di voi si trova nella propria zona di comfort in modo da poter vivere il momento presente.

1. Cosa succede se il mio partner ha risposto SÌ alla domanda? Può essere interpretato come una persona che ha imparato dal suo passato, da ciò che ha vissuto e fatto nella sua precedente relazione. È consapevole che, sebbene non sia più con quella persona, vorrebbe cambiare alcuni aspetti e/o errori commessi per non danneggiare gli altri.

2. Cosa succede se il mio partner ha risposto NO alla domanda? L'indicatore indica che se potessimo tornare al passato, ripeteremmo di nuovo la relazione che abbiamo avuto. È possibile che la risposta ti sia stata data sentendoti esposto e mettendoti sulla difensiva. La sua risposta può essere interpretata come uno che chiude il suo passato e non salva il positivo che ha vissuto, oltre a tenere a mente il male con la paura che accada di nuovo.

Entrambe le risposte non determinano una conclusione definitiva, segnano solo l'inizio di un processo diverso in modo che tu possa conoscere la persona che hai scelto di condividere un certo momento della tua vita.

Molti fuggono da questo tipo di conversazioni o fanno del loro meglio per evitarle perché non vogliono conoscere la verità, il che può farli sentire male o dubitare dell'emozione che provano quando si innamorano.

Anche se non finiamo mai di conoscere persone, quello che possiamo fare è trovare alcuni tratti che ci permettono di definire il nostro partner.

LE FASI DELL'INFATUAZIONE

Secondo l'antropologa e biologa Helen Fisher, ci sono tre fasi per innamorarsi: la prima fase, l'amore romantico e l'attaccamento. È importante non cadere nella dipendenza emotiva, avere pensieri come «Non posso vivere senza di te». Se lo si verifica, è consigliabile rivolgersi a uno specialista in modo che possa guidarti e fornire tutto il supporto necessario per comprendere la tua condizione.

