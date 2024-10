Opciones en streaming para un fin de semana cargado de emociones y entretenimiento

Qué se puede ver este finde (Imagen ilustrativa Infobae).

La plataforma de streaming Max presenta una serie de títulos que combinan comedia y drama, ideales para hacer una maratón desde el sofá durante el fin de semana y disfrutar de contenido de calidad.

Finalmente, It ends with us, traducida como Romper el círculo, es una adaptación de la popular novela de Colleen Hoover. Protagonizada por Blake Lively, la película sigue la historia de Lily, una mujer que enfrenta difíciles decisiones sobre el amor, la resiliencia y el poder de romper los ciclos de violencia y abuso.

A medida que navega entre el presente y los recuerdos del pasado, el film aborda temas complejos como el trauma intergeneracional y la fortaleza necesaria para tomar decisiones que puedan cambiar el rumbo de la vida. Presenta una historia poderosa sobre el empoderamiento personal y la búsqueda de un futuro libre de los errores del pasado.

No Hard feelings, conocida en español como hazme el favor, presenta a Maddie, una mujer de 32 años que se encuentra en una situación inusual. Los padres de un joven tímido publican un anuncio en el que buscan a una novia ficticia para su hijo con el objetivo de darle confianza para que pueda enfrentar el mundo con mayor seguridad.

Maddie, al verse en una crisis personal, acepta el trabajo. La película, dirigida por Gene Stupnitsky, combina comedia y ternura al retratar la evolución de la protagonista y la relación con su “cliente”.

El público puede conectar con la dinámica entre los personajes, que pone en evidencia los retos de madurar, enfrentarse a las expectativas ajenas y, finalmente, encontrar el propio camino.

En Anyone but you, o Con todos menos contigo, los actores Glen Powell y Sydney Sweeney interpretan a dos personas que, a primera vista, parecen destinadas a tener una relación romántica, aunque su atracción inicial se transforma rápidamente en algo más complicado.

Ambos personajes, solteros y con personalidades opuestas, se ven forzados a fingir ser pareja durante una boda. La película plantea preguntas sobre el amor, la autenticidad y las apariencias, todo envuelto en un marco de comedia ligera.

Am I Ok?, traducida como ¿Estoy bien?, sigue la historia de Lucy, interpretada por Dakota Johnson, una mujer de 30 años que comienza a cuestionar su sexualidad. La película se centra en el impacto que este viaje personal tiene en su amistad con Jane, su compinche de toda la vida.

El largometraje explora temas de identidad, amistad y la importancia de aceptarse a uno mismo. Todo, con una sensibilidad que invita a la reflexión. El enfoque íntimo y honesto de la película permite que el espectador se conecte con los dilemas de la protagonista, mientras observa cómo evoluciona la relación con su amiga.

About time, o Cuestión de tiempo, combina el romance y la ciencia ficción al contar la historia de Tim Lake, un joven que descubre que tiene el poder de viajar en el tiempo. Con esta habilidad, decide enfocarse en encontrar el amor verdadero.

La película, dirigida por Richard Curtis, no solo trata sobre el romance, sino también sobre las decisiones y cómo cada acción tiene una repercusión en el futuro. Para los fanáticos de las historias que mezclan la fantasía con lecciones de vida, esta alternativa ofrece una visión optimista sobre el amor y las segundas oportunidades.

Estas cinco películas disponibles en Max son una variada selección de historias que exploran el amor, las relaciones personales y los desafíos de la vida adulta. Cada una de ellas, a su manera, invita al espectador a reflexionar sobre la importancia de las decisiones que se toman y el impacto que alcanzan en la propia vida y en la de quienes lo rodean.