Cómo Colombia está reactivando el turismo internacional

Tour de bicicletas en Bogotá (Crédito: ProColombia)

La industria del turismo es el nuevo petróleo de Colombia. Así lo describe ProColombia, la entidad del Estado colombiano responsable de promover al país como un destino preferencial para la inversión extranjera directa, el turismo internacional y como proveedor de exportaciones no mineras de clase mundial.

En este sentido, el objetivo es atraer un turismo que beneficie no solo a los viajeros, sino también a las empresas de viajes, al medio ambiente y a la comunidad. Al país le favorece ser el más biodiverso por metro cuadrado del mundo y ser conocido como el país de los mil ritmos gracias a su cultura amplia y diversa.

Por otra parte, Colombia se encuentra entre los 12 países del mundo que desarrollaron una política pública para promover la sostenibilidad como eje principal del turismo. Esta política toma más fuerza, dado que se integra con la Ley General de Turismo, la cual fue aprobada por el Congreso de Colombia a finales de 2020 y que pone a la sostenibilidad como eje transversal al desarrollo de la industria en el país y reconoce formalmente que la protección del medio ambiente y de las comunidades locales es fundamental para la recuperación de la industria turística colombiana luego de la pandemia.

En esa línea, en 2020 el país también se convirtió en miembro fundador de The Future of Tourism Coalition , para priorizar las necesidades de los destinos y sus comunidades en la era de viajes postpandemia.

Guatapé, Antioquia (Crédito: ProColombia)

Signos de recuperación del turismo

Uno de los indicadores que demuestran la reactivación de Colombia es la conectividad aérea. Por esta razón, ProColombia puso en marcha un plan de recuperación que incluyó facilitar la conectividad de los viajes aéreos y reducir el IVA en los pasajes del 19% al 5%.

En tanto, durante 2020 se lanzaron ocho nuevas rutas aéreas internacionales con la que se logró, al cierre de ese año, una reactivación del 67,2% en sillas y del 62,3% en frecuencias respecto a febrero del mismo año. Hoy operan 21 aerolíneas conectando ocho destinos colombianos con 23 países en 705 frecuencias aéreas semanales, con una disponibilidad de más de 124.200 asientos. Y de enero a agosto de 2021 se han inaugurado 18 rutas aéreas internacionales de las 29 que llegarán este año.

Por otra parte, Colombia es el primer país de América Latina con la certificación de bioseguridad turística “Check-In Certificado COVID-19 bioseguro”, reconocido por la Organización Mundial del Turismo (OMT) y el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC). Hasta el momento se han certificado más de 730 empresas y prestadores de servicios turísticos.

Por otro lado, ProColombia también pasó a un formato virtual el Programa de Formación Exportadora en Turismo, proyecto que lleva años formando empresarios colombianos y que ha adaptado sus contenidos a la coyuntura para ofrecer información sobre bioseguridad, innovación y sostenibilidad, entre otros temas.

La recuperación también se observa en que Colombia es el segundo país que encabeza la intención de viaje en Sudamérica, después de Ecuador. Entre septiembre de 2020 y mayo de 2021, tras la reactivación del sector y la reapertura de fronteras, la llegada de turistas tuvo un incremento promedio mensual del 81%.

También se esperan mejoras en las cifras gracias al plan de vacunación vigente. A estas medidas se agregó que, mientras una ciudad tenga ocupación de UCI de menos del 85%, se podrán ofrecer eventos públicos abiertos con un aforo del 25% y eventos cerrados con distanciamiento de un metro como mínimo. Se impone, de todas maneras, el uso permanente del tapabocas.

Con esto, la industria de reuniones recibió un nuevo impulso, pues Colombia será sede en octubre de los dos eventos más relevantes para este segmento en el mundo, la Fiexpo Latin America y el Congreso de ICCA, además del World Law Congress en diciembre en Barranquilla, el cual contará con la presencia del Rey de España.

Además, ProColombia llevó a cabo el Encuentro Virtual de Turismo de Colombia para los países de Argentina, Chile, Perú, Paraguay, Bolivia y Uruguay. Este se organizó en julio pasado en el que participaron compradores de estos seis países sudamericanos con exportadores colombianos dejando expectativas de negocios por más de 2,4 millones de dólares.

“La oferta de Colombia está muy bien posicionada en Suramérica gracias a las novedades que ofrece en materia de promoción turística. El país renovó su propuesta de turismo sobre la base de la bioseguridad y sigue cosechando reconocimientos. De los 2.415.400 dólares en expectativas de negocios, 1.595.900 corresponden al segmento vacacional y 819.500 al de reuniones”, manifiesta Flavia Santoro, presidenta de ProColombia, quien también confirmó que Colombia estará en la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT) que tendrá lugar en diciembre.

Cartagena de Indias (Crédito: ProColombia)

Regiones Turísticas, la nueva estrategia de promoción en el exterior

El país andino estructuró su oferta en seis regiones turísticas debido a las nuevas tendencias de los viajes a nivel global que apuntan a tener estancias más largas, encontrar destinos sostenibles y dejar un impacto positivo, entre otras. Estas son el Gran Caribe Colombiano, el Pacífico Colombiano, los Andes Occidentales Colombianos, los Andes Orientales Colombianos, el Macizo Colombiano y la Amazonía-Orinoquía Colombiana.

Esto permite posicionarlo en los mercados internacionales de manera más competitiva gracias a su biodiversidad y variedad cultural. El objetivo es que los viajeros conozcan más de un destino y prolonguen su viaje para visitar otros lugares de una misma región. Se pueden conocer aquí .

Por otra parte, recientemente se lanzó “Colombia: cicloturismo a otro nivel”, una estrategia que presenta al mundo las razones por las que el país ofrece experiencias únicas en turismo en bicicleta. Esta iniciativa aprovecha todo el potencial que tiene Colombia como su biodiversidad, ser uno de los mejores destinos de entrenamiento de ciclismo en el mundo y su oferta turística especializada en esta actividad.

Esta combinación de estrategias y destinos impactantes fue reconocida por prestigiosas instituciones como los World Travel Awards que el año pasado premió a Colombia en 9 categorías a nivel suramericano como mejor Destino Líder LGTB, Mejor Destino Culinario y Mejor Agencia de Promoción para ProColombia, entre otros; y por medios de comunicación internacionales como The New York Times que incluyó al país en la lista de 52 países para amar en 2021 y Lonely Planet que puso a Medellín en la lista de los “Best in Travel 2021” en la categoría de revitalización comunitaria.

Es así como Colombia se convierte en un imperdible para este 2021. Destinos únicos y preparados esperan a los viajeros internacionales que quieren tener experiencias únicas y diversas con seguridad y confianza.