En esa línea de pensamiento, el ministro con más poder en este momento confesó que "un poco de mano dura como la que ponía Guillermo Moreno no viene mal. Si los supermercados tienen precios internacionales es por la falta de sensibilidad de los empresarios que especulan con la suba del dólar y, cuando éste se estabiliza, no bajan los precios aunque se desplomen las ventas. Es un sistema perverso en el cual nosotros pecamos de inocentes, ellos de vivos y la gente no llega a fin de mes. Yo me plantaría como pasó con los gobernadores, porque estos tipos son hijos del rigor". Macri no pudo estar más de acuerdo, aunque le duró un suspiro, ya que un desconocido Dujovne lo frenó en seco. "De ninguna manera. El control de precios no está en sintonía con el acuerdo que firmamos con el FMI. Por el contrario, vamos a liberar todo aunque se dispare por las nubes ya que…". No pudo terminar la frase, que Marcos Peña lo interrumpió para aclarar los tantos. "Nicolás, el RESTART que escribió Mauricio quiere decir barajar y dar de nuevo. Si la estrategia era asfixiar a los que menos tienen hasta que dijeran basta, ahora tenemos que revolear cajas con pan dulce, sidra, turrón de alicante, pasas de uva y maní garrapiñado para las fiestas".