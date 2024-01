De la felicidad a la decepción: celebridades buenas que se casaron con personas realmente malas

Bullock, Hathaway, Farrow y Winehouse son algunas de las estrellas que se relacionaron con personas que vivieron grandes decepciones amorosas

Los romances de los famosos son una gran atracción, por eso cuando algunas de las estrellas más queridas tuvieron relaciones con personas menos que estelares, resulta perturbador. Estos son algunos de los buenos que se casaron con personas nocivas

Sandra Bullock

Cuando Sandra Bullock lloró mientras agradecía a su entonces esposo Jesse James en los premios Oscar del 2010, el público los adoró. Eso hizo que impactara el doble cuando se conoció la noticia de que James engañó a Bullock con muchas mujeres, al menos una de las cuales no tuvo ningún problema en lucir emblemas nazis mientras modelaba para fotos.

Sandra Bullock y Jesse James (AP)

Pero puede que esa imagen nazi no haya molestado a James. Al parecer, estuvo vinculado al arte relacionado con el nazismo por bastante tiempo, y algunas fotos muy inquietantes de él con ropa nazi se hicieron públicas. Bullock rechazó esto y le dijo a People, “La foto me impactó y me entristeció. Fue una estupidez, una ignorancia. El racismo, el antisemitismo, el sexismo, la homofobia, cualquier cosa nazi y un montón de otras cosas no tienen cabida en mi vida”.

Zsa Zsa Gabor

El noveno esposo de Zsa Zsa Gabor, Frédéric Prinz von Anhalt, pareció aprovecharse de su muerte en diciembre del 2016 tanto como pudo. Según The Hollywood Reporter, gran parte de su discurso en el funeral, fue sobre Hollywood y sobre sí mismo, incluso admitió que la conoció porque pagó 5.000 dólares a una agencia para que le tomara una fotografía con una estrella y así establecerse como una celebridad, y esa estrella era Gabor. Por si fuera poco, también usó sus redes para llamar gorda a Elizabeth Taylor, cuando ésta se encontraba en silla de ruedas al final de su vida.

Frederic Prinz von Anhalt con las cenizas de su difunta esposa, la actriz Zsa Zsa Gabor. EFE/EPA/MIKE NELSON/ Archivo

Anne Hathaway

Anne Hathaway no estaba casada con el empresario italiano y presunto estafador Raffaello Follieri, pero él dijo que le había comprado un anillo de compromiso y se preparaba para pedir su mano cuando su mundo se vino abajo. En el 2008, tras cuatro años de relación, Follieri fue detenido por lavado de dinero. “Rompí con mi novio italiano y dos semanas después lo enviaron a prisión por fraude… Sí. ¡Guau!”, declaró ella a la prensa.

Te puede interesar: El conmovedor himno “We Are the World” y los secretos de su creación son revelados en documental de Netflix

Según Daily Mail, las autoridades incautaron fotos personales e incluso los diarios de Hathaway de su apartamento de la Torre Trump como evidencia. El medio afirmó que los problemas en la relación surgieron días antes, cuando se supo que la organización benéfica de Follieri estaba siendo investigada por las autoridades, lo que llevó a Hathaway a dimitir de su junta.

Anne Hathaway y Raffaello Follieri en tiempos felices (Photo by Bruce Glikas/FilmMagic)

Tina Turner

Ike Turner ayudó a impulsar a Anna Mae Bullock al estrellato cuando la tomó bajo su tutela y le cambió el nombre artístico por el de Tina Turner. Desgraciadamente, su tutela y su genio musical vinieron acompañados de denuncias de maltrato doméstico, que Tina detalló en su autobiografía, I, Tina, y que fueron dramatizadas en la película What’s Love Got to Do With It. Antes de divorciarse de Ike en 1976, Tina afirmó que los abusos de éste eran tan graves que, en un momento dado, le rompió la mandíbula.

Tina e Ike Turner (Foto: Getty Images)

Robin Givens

Robin Givens, actriz norteamericana principalmente reconocida por su papel como Darlene Merriman en la serie Head of the Class, era una estrella en ascenso cuando conoció al campeón de los pesos pesados Mike Tyson en 1987. La pareja se casó luego de un año, pero su matrimonio no fue perfecto. En una entrevista conjunta en 1989 con Barbara Walters, Givens explicó que amaba a Tyson y por qué estaba con él, pero cuando se le preguntó por los presuntos abusos domésticos de Tyson, fue sincera y dijo, “Tiene un lado que da miedo. Michael es intimidante, por no decir más. Creo que hay un momento en el que no puede controlar su temperamento, y eso me asusta a mí, a mi madre y a cualquiera que esté cerca. Da miedo”. Tyson y Givens se divorciaron poco después de esa entrevista. Tyson acusó a Givens y a su madre de conspirar para estafarlo por su dinero.

La actriz Robin Givens y el boxeador Mike Tyson en el sofá de la casa que tenían en California (Photo by Anthony Barboza/Getty Images)

Britney Spears

Britney Spears escapó de un problema cuando anuló su corto matrimonio con su amigo de la infancia Jason Alexander. Fueron esposos por solo 55 horas en el 2004, pero en el 2012, él todavía no lo superó, diciendo, “Los chicos buenos terminan últimos. Cuida de ti mismo. Si vas a involucrarte realmente en una relación con una celebridad y eres un chico ordinario, ¡asegúrate de que estás pensando en los negocios!”. También fue despectivo con el compromiso de Spears con el entonces manager Jason Trawick, que terminó en el 2013. Alexander dijo: “Creo que es falso y creo que la gente tiene miedo de decirlo”. En febrero del 2016, documentos judiciales obtenidos por US Weekly revelaron que Alexander pasó cuatro meses entre rejas por cargos de violencia doméstica en el 2015, declarándose culpable de un cargo de agresión grave.

Britney y Jason Alexander en un casamiento que duró un suspiro (Grosby)

Melanie “Mel B” Brown

La ex integrante de Spice Girls, Melanie “Mel B” Brown, solicitó el divorcio de su esposo Stephen Belafonte luego de más de una década juntos. Según Daily Mail y The Sun, Belafonte tenía antecedentes penales antes de estar juntos. En 1994, fue acusado de recibir bienes robados, tras declararse culpable de robo y hurto. En el 2000, fue acusado de agredir a dos hombres mientras discutían en la carretera; ese cargo se redujo a vandalismo. En el 2003, se declaró inocente de golpear a su entonces pareja estando ebrio. Admitió que cuando era adolescente mató a un pato con un ladrillo fuera de su casa de Nueva Jersey. Al parecer, huyó a Los Ángeles y no pagó la multa por el incidente. En su matrimonio, estuvo involucrado en un altercado físico con tres hombres en un hotel de Londres en el 2010, dejando a uno hospitalizado, pero nunca fue acusado. Tras su separación, Brown lo acusó de maltratarla físicamente en todo su matrimonio, de alejarla de su familia, de explotarla sexualmente por dinero y de engañarla con su niñera, a la que dejó embarazada y obligó a abortar. Belafonte negó todo.

Melanie Brown y Stephen Belafonte en el estreno de"Bad Lieutenant: Port Of Call New Orleans" en Venecia (Photo by Francois Durand/Getty Images)

Dita Von Teese

Dita Von Teese se casó con Marilyn Manson en noviembre del 2005 tras cinco años de relación, pero en diciembre del 2006 la pareja se divorció. Teese declaró a Harper ‘s Bazaar, “Digamos que debió ser algo muy malo para que me mudara de casa luego de seis años juntos y empacara mis cosas en Nochebuena”. No especificó el motivo, pero se especula que Manson se fue con la actriz Evan Rachel Wood en ese momento. Manson y Wood salieron del 2007 al 2010. En febrero del 2021, Wood alegó en su Instagram sobre Manson: “Empezó a prepararme para abusar de mí cuando era una adolescente y lo hizo de forma horrible por años. Me lavó el cerebro y me manipuló para que me sometiera. Estoy harta de vivir con miedo a represalias, calumnias o chantajes. Estoy aquí para desenmascarar a este hombre peligroso y denunciar a las numerosas industrias que lo permitieron, antes de que arruine más vidas. Me sumo a las muchas víctimas que ya no se callan”. Según Vanity Fair, al menos otras cuatro mujeres acusaron a Manson de abusos, y la estrella de Juego De Tronos, Esme Bianco demandó a Manson por agresión sexual en abril del 2021. El cantante de Dope Show negó todas las acusaciones.

Dita Von Teese separó de Marilyn Manson tras cinco años de relación

Mia Farrow

Tras adoptar a su hija Soon-Yi Previn en 1978, Mia Farrow comenzó a salir con Woody Allen en 1980, y estuvieron juntos hasta 1992. Aunque nunca se casaron ni cohabitaron, comparten dos hijos, el ahora periodista Ronan Farrow, y una hija adoptada llamada Dylan. Mia y Allen se separaron cuando ella encontró fotos de Soon-Yi desnuda en casa de Allen, algo que el cineasta aseguró que no era para tanto, según declaró a Time, “Soon-Yi habló de ser modelo y me dijo si podía hacerle algunas fotos sin ropa. En ese momento teníamos una relación íntima, así que dije que sí, y lo hice. Fue sólo una broma del momento”. Tras su separación, Mia acusó a Allen de abusar sexualmente de su hija Dylan; un fiscal afirmó que había “causa probable” para procesar a Allen, pero según CBS News Mia no presentó cargos para ahorrarle a Dylan el trauma de un juicio. Allen negó las acusaciones, pero Dylan, Ronan y Mia las mantienen hasta hoy. Allen y Soon-Yi se casaron en 1997.

Mia Farrow y Woody Allen con un pequeño Ronan y Dylan (Getty)

Aaliyah

Según The New York Times, un testigo afirmó ante el tribunal que Aaliyah, quien tenía 13 o 14 años, mantuvo una relación sexual con R. Kelly, de unos 20 años. Un año después, Kelly y Aaliyah se casaron ilegalmente porque él creía que ella estaba embarazada. Kelly fue acusado de sobornar a un empleado del gobierno para conseguirle a Aaliyah un documento de identidad falso que decía que tenía 18 años. El matrimonio fue anulado. Aaliyah es una de las chicas más jóvenes de las que el productor musical Kelly presuntamente abusó sexualmente; otras numerosas mujeres lo acusaron de abusar de ellas cuando eran menores. En septiembre del 2021, BBC informó de que Kelly fue declarado culpable de ocho cargos de tráfico sexual y un cargo de crimen organizado. Actualmente, Kelly tiene un juicio pendiente en Chicago por obstrucción a la justicia y posesión de imágenes sexuales de menores, y fue acusado de abuso sexual en los Estados de Illinois y Minnesota. Entre 1996 y el 2002, cuatro mujeres demandaron a Kelly por diversos delitos sexuales que ocurrieron cuando estas eran menores de edad; los casos se resolvieron fuera de los tribunales. En junio del 2002, Kelly fue acusado de realizar videos que mostraban abusos sexuales a menores, pero fue declarado inocente. Entre el 2002 y el 2004 se desestimaron otros cargos por producir imágenes de abusos sexuales a menores en Florida.

El cantante R. Kelly tras el primer día de selección del jurado en su juicio por pornogragía infantil en la corte penal del condado de Cook, el 9 de mayo del 2008, y la difunta cantante y actriz Aaliyah durante una sesión de fotos en Nueva York el 9 de mayo del 2001. Kelly fue el principal compositor y productor del disco debut de Aaliyah "Age Ain't Nothing but a Number" de 1994. (AP Foto)

Ronnie Spector

Ronnie Spector, de The Ronettes, se casó con el productor musical Phil Spector en 1968, pero su relación se puso fea rápidamente: Ronnie declaró a The Telegraph que Phil la tenía como rehén en la casa y que la dejaba salir una vez al mes, por 20 minutos, para comprar productos de higiene femenina. Si tardaba más de eso, él enviaba un guardaespaldas a buscarla y que le escondía los zapatos para que no saliera y le prohibía actuar en vivo. También reveló que Phil guardaba un ataúd de oro en su casa y la amenazaba con matarla si alguna vez lo dejaba. En el 2009, Spector fue condenado por matar a la actriz Lana Clarkson en su casa en el 2003, a pesar de mantener su inocencia e insistir en que Clarkson se quitó la vida. Cuando se le preguntó a Ronnie sobre la sentencia de 19 años de vida de Phill, dijo a The Telegraph, “¡Se siente maravilloso! Cuanto más intentaba destruirme, más fuerte me hacía. Me hizo pensar, ‘¿Cómo te atreves? No eres mi dueño’”.

Te puede interesar: La trágica película con Anne Hathaway que revive 13 años después como una serie para Netflix

Amy Winehouse

Amy Winehouse mantenía una relación tóxica con su esposo Blake Fielder-Civil antes de su muerte en el 2011. Se casó con Fielder en 2007, lo que muchos fans señalan como el comienzo de su caída en las adicciones a las drogas y el alcohol que la llevaron a la muerte. El ex representante de Winehouse, Nick Shymansky, dijo a The Guardian: “Fue horrible verla pasar de ser una persona tan tierna, brillante y cálida a ser una especie de abandono y pérdida. Estuve muy enfadado con Fielder-Civil en el pasado, pero al final del día no era un adulto, era un chico perdido que tenía sus propios problemas”. Fielder-Civil negó su responsabilidad en los problemas de Winehouse. Dijo a The London Sunday Times. “No creo que la arruinara, no. Creo que nos encontramos el uno al otro y cierta gente tiene que darse cuenta de que ella tenía otras adicciones antes de conocerme”.

Amy Winehouse junto a Blake Fielder-Civil en el festival Coachella Music Festival de 2007 en Indio, California (Photo by Michael Buckner/Getty Images)

Denise Richards

Denise Richards comenzó a salir con Charlie Sheen tras ser actriz invitada en Spin City en el 2001, y se casaron en el 2002. Cuatro años y dos hijas más tarde, se divorciaron, Richards alegó que Sheen consumía drogas mientras ella estaba embarazada de su hija menor, y que él amenazó con matarla a ella y a sus padres. La pareja se separó de forma amistosa al principio, pero desde entonces estuvieron en guerra en la prensa y en los tribunales por la custodia y la manutención de los hijos, y Sheen insultó con frecuencia a su ex.

Te puede interesar: La mansión que apareció en “El Diario de la Princesa” se vendió por una millonaria cifra

Richards no fue la única mujer que acusó a Sheen de diversas formas de abuso: el actor se casó con Brooke Mueller en el 2008. La pareja dio la bienvenida a gemelos en marzo del 2009, pero no todo iba bien: Ese diciembre, CNN informó que Sheen fue detenido luego que Mueller lo acusara de amenazarla con un cuchillo y de intentar estrangularla. En el 2011, fue arrestado por amenazar con asesinar a Mueller. La pareja se separó posteriormente. En diciembre del 2015, su ex prometida Scottine Ross alegó que Sheen era físicamente abusivo y que no le reveló que era VIH positivo antes de que tuvieran relaciones sexuales sin protección. Bree Olson también acusó a Sheen de no revelar su condición de VIH positivo, y otra mujer lo demandó por lo mismo. Sheen negó todas las acusaciones y dijo que pagó casi 10 millones de dólares en acuerdos antes de revelar públicamente su diagnóstico.

Denise Richards dijo que Charly Sheen amenazó con matarla (Getty Images)

John Legend

John Legend y Chrissy Teigen eran considerados una gran pareja, pero a mediados del 2021 resurgieron informes sobre el acoso online pasado de Teigen. Solía atacar a la modelo Courtney Stodden, a quien prepararon para casarse con Doug Hutchinson cuando era menor de edad. Teigen escribió tweets insultantes a Stodden, y en una entrevista con The Daily Beast Stodden dijo que Teigen le envió mensajes privados instándole a que se suicide. Teigen también arremetió contra Lindsay Lohan y Farrah Abraham en la plataforma. La mayoría de sus tweets, que pudieron costarle algunos seguidores, son del 2011. Ella y Legend se casaron en el 2013. Teigen publicó una disculpa pública a Stodden en mayo del 2021 en Twitter. Pero, Stodden dijo a TMZ que Teigen en realidad nunca se acercó a ellos o a su equipo en privado. La cantante camerunesa Denica también acusó a Teigen de empujarla en los Grammy del 2016, y en septiembre del 2021, Teigen se peleó con la comediante Heather McDonald.