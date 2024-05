La foto acertijo: ¿Quién es esta niña que hoy es una estrella consagrada de Hollywood?

La actriz hizo su primer protagónico en el cine a los 11 años

La niña que debutó en la pantalla grande como actriz a los 9 años tiene doble nacionalidad. Es estadounidense-nacida en Manhattan, Nueva York el 22 de noviembre de 1984- y además, danesa. Su padre Karsten, oriundo de Copenhague, es un arquitecto y su abuelo Ejner, fue un guionista de ascendencia sueca. Su madre, Melanie Sloan, es una productora neoyorquina, que desciende de una familia de origen judío asquenazi que huyó de Polonia y Rusia. Ella es la tercera del matrimonio, después de Vanessa y Adrián. Además, tiene un medio hermano mayor por parte de padre, llamado Christian.

La talentosa actriz nació el 22 de noviembre de 1984 y por tres minutos no es la cuarta hija, porque tiene un mellizo llamado Hunter, también dedicado a la actuación, con quien compartió elenco en el drama Manny & Lo (1996). Cuando cumplió 13 años sus padres se divorciaron y su mamá, hace 14 años, le dio otra hermana. Adoptó una nena etíope llamada Fenan. Según una publicación de la revista Us Magazine, su madre Melanie no fue al estreno de Iron Man 2 (2010) porque estaba volviendo de Etiopía donde había finalizado los trámites de adopción de la nena de 20 meses. La actriz tenía 26 años y por ese entonces estaba casada con el director Ryan Reynolds, de quien se separó en 2011.

Con una familia dedicada al mundo del espectáculo su llegada a la pantalla grande fue algo natural. Incluso su nombre marcó su destino, inspirado en un personaje de una película favorita de su madre. De pequeña se sintió atraída por los musicales, el canto y el baile. Tomó clases de tap y contó con pleno apoyo de su familia para cumplir su deseo de ser actriz.

El año último la actriz publicó en Usa Today un artículo, acompañando la campaña de Feeding America (Alimentando América) con aspectos desconocidos de su infancia que fue difundido después de la publicación de un informe de la USDA que mostraba que 44 millones de estadounidenses, incluidos 13 millones de niños, vivieron en 2022 en hogares con inseguridad alimentaria. En esta columna reveló que su familia dependía de la asistencia social. “Cuando era niña, mi hermano y yo íbamos a la escuela pública. Éramos niños bastante normales; nos encantaba jugar con nuestros amigos y correr durante el recreo. Y a la hora del almuerzo, comíamos comidas calientes como la mayoría de nuestros compañeros de clase. En aquel entonces, yo ni siquiera pensé dos veces en la comida que comíamos; simplemente estaba feliz en la escuela, aprendiendo, siendo niña”, expresó en la publicación. “Ahora, como adulta, siento una enorme gratitud por esas comidas. Mi familia dependía de la asistencia pública y las comidas que comía en la escuela eran parte del programa de almuerzo escolar gratuito, que ofrece desayuno y almuerzo gratuitos a estudiantes de familias de escasos recursos.”

Si bien su fama explotó a nivel internacional con la película de una directora en Japón, tuvo sus primeros papeles en su preadolescencia en producciones del Off en Broadway. Su primera aparición fue con dos líneas de guión en Sophistry, con Ethan Hawke. Y en los 90s hizo muchas películas. Su debut en la pantalla grande fue con North (1994), protagonizada por Elijah Wood. Y su primer protagónico lo obtuvo poco después, a los 11, con Manny & Lo (1996). En 1997 fue parte de una película muy taquillera, Mi pobre angelito 3, donde hizo de hermana mayor. A pesar de su debut temprano en escena, tuvo una sólida formación actoral. Estudió en el Instituto de Teatro y Cine de Lee Strasberg y también fue parte de la Professional Children’s School, especializada en actuación infantil.

Respuesta: La niña de la foto es Scarlett Johansson