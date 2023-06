Cher y su larga lista de amantes: a quién puso en su top 5 sexual y la estrella que la decepcionó en la intimidad

Warren Beatty, Sonny Bono, Gregg Allman, Gene Simmons, Val Kilmer y Tom Cruise, la punta del iceberg de amantes de Cher. Entre ellos está quien rankeó en el top 5 de la cantante y actriz y el que fue "una decepción"

Arjona nunca le podría cantar a Cher. Porque aunque superó con creces la marca de las siete décadas, la superestrella será siempre sinónimo de espíritu juvenil. Y no se trata de su apariencia física, sino de su costado espiritual, su decisión de vivir sin prejuicios ni preocupada por la mirada ajena. Ante cada crisis logró resurgir de las cenizas, se reinventó a sí misma y cuando se lo propuso se regresó a la cima. Es la única intérprete que consiguió meter un “top 10″ de ventas en cuatro décadas consecutivas. Comparte el primer lugar de un envidiable podio con Barbra Streisand: son las dos únicas ganadoras del Oscar a la Mejor Actriz que tienen una canción número uno en las listas de Billboard. Y en su vida íntima, a lo largo de sus 77 años, le puso el cuerpo a numerosas relaciones de alto perfil. Ok, la mayoría fueron noviazgos o matrimonios frustrados, pero eso no la detuvo. Una y otra vez volvió a creer en eso del amor después del amor. Y aún va por más. ¿Será ese el secreto de la eterna juventud?

Hija de Georgia Holt -antes Jackie Jean Crouch- y del camionero John Sarkisian, Cherilyn nació en El Centro, California, el 20 de mayo de 1946. El papá abandonó a la familia cuando Cher era adolescente y su mamá se casó más tarde con el banquero Gilbert LaPiere. Su madre, que aspiraba a ser actriz y modelo, pagó las clases de actuación de su hija, que tenía dislexia no diagnosticada, lo que afectó sus estudios. Frustrada, dejó la escuela secundaria de Fresno a los 16 años para perseguir su sueño.

En 1962, hace 61 años, Cher conoció a Warren Beatty. Fue el primer famoso de una larga lista de amantes, pero no guarda un buen recuerdo de él

Warren Beatty, un “touch & go” olvidable

El primer famoso en la lista de amantes de Cher fue Warren Beatty, quien antes de casarse con Annette Bening, era un conocido Don Juan. Se conocieron en 1962, y Cher pronto se unió a una nómina que incluye a celebridades como Twiggy y Madonna. En aquel entonces, Beatty, de 25 años, mantenía una relación con su coprotagonista en Esplendor en la hierba (1961), Natalie Wood, pero eso no le impidió salir con Cher, nueve años menor que él.

Años más tarde, Cher declaró sin muchas vueltas a la revista Playboy, “Cuando tenía 16 años, me cogí a Warren Beatty. Así de fácil. Por supuesto, soy una de la larga lista. Lo hice porque mis amigas estaban locas por él, y mi madre también. Vi a Warren y lo hice. ¡Y qué decepción! No es que no fuera técnicamente bueno, o pudiera serlo, pero no sentí nada. Así que, para mí, sentí que no había razón para volver hacerlo”. Y luego remató, para terminar de sepultar al actor de Dick Tracy (1990), “Warren probablemente ha estado con todas las que conozco, y desafortunadamente yo soy una de ellas. Pero como sólo tenía 16 años, tal vez pueda salir del tema con esa excusa. No sé si era tonta entonces, pero tenía la autoestima bastante baja”.

Cher y Sonny Bono el 27 de marzo de 1973 en la gala de los Oscar. Luego del divorcio exprés, la actriz y cantante reconoció que su esposo no le daba ninguna libertad (Photo by Michael Ochs Archives/Getty Images)

Sonny Bono, el primer marido

1962 fue también el año que Cher conoció al aspirante a músico Sonny Bono en un restaurante de Los Ángeles. En una entrevista a Parade, recordó, “Juro por Dios que en el momento en que vi a Sonny, todos los demás en la sala desaparecieron. Era el chico más genial de todos”. La dinámica de su temprana relación fue complicada. Se fueron a vivir juntos, pero Bono insistió en mantener el asunto a nivel platónico, y le dijo a Cher que no la encontraba atractiva. Pero las cosas cambiaron una noche cuando finalmente la besó después de una cita. Se casaron en 1964 y en 1969 tuvieron una hija, Chastity Bono, quien en 2008 pasó a ser Chaz Salvatore Bono, varón transgénero y activista por los derechos de ese colectivo.

Su carrera como dúo alcanzó su punto álgido en los ‘70, con su programa de televisión y el éxito I Got You Babe. Pero detrás de escena, Sonny era un compañero autoritario. Cher le dijo a Parade que “no quería que creciera ni que tuviera ninguna libertad. No me permitía hacer nada más que trabajar. Y trabajábamos más de lo que vivíamos”. La actriz se enteró más tarde de que Sonny le fue infiel durante su matrimonio, y contempló el suicidio mientras estaban juntos. Finalmente, en 1974, se separaron. La carrera musical de Sonny se desvaneció, abandonó el mundo del espectáculo por la política de California y se convirtió en un popular congresista republicano hasta que murió en un extraño accidente de esquí en 1998. Cher pronunció el panegírico en su funeral.

Cher y Gregg Allman en 1978. A pesar del infierno de estar casada con un adicto, Cher siempre lo recordó con cariño (Photo by Michael Ochs Archives/Getty Images)

El divocio más exprés de la historia

El 20 de septiembre de 1973 se inauguró el icónico club de Los Ángeles The Roxy. Cher asistió y terminó compartiendo mesa con su copropietario y también editor discográfico David Geffen. Él hombre quedó obnubilado. Según la biografía de Tom King, The Operator: David Geffen Builds, Buys, and Sells the New Hollywood, la invitó a cenar la noche siguiente. Ambos estaban locos el uno por el otro. Al año se comprometieron y Geffen colmó a su prometida de extravagantes regalos. Pero en breve Cher dejó a Geffen por Greg Allman, el rubio líder de la Allman Brothers Band. Geffen quedó tan devastado que amenazó con emprender acciones legales. Sin embargo, con el tiempo, pareció superarlo y a mediados de los ‘90 se declaró homosexual.

El 30 de junio de 1975, cuatro días después de firmar su divorcio con Sonny Bono, Cher se casó con Gregg Allman. El carácter errático de Allman hizo que la relación fuera difícil. Según Rolling Stone, en la primera cita que tuvieron como pareja, Allman se desmayó por el consumo de heroína en el baño. Cher le dio otra oportunidad, pero sus problemas con las sustancias continuaron a lo largo de una relación que incluyó un divorcio, un nuevo matrimonio, un hijo -Elijah Blue Allman- y una colaboración en un álbum.

A finales de los ‘70, Cher estaba agotada, y le dijo a People, “El padre de Elijah es absolutamente inútil. Él no vale la pena en absoluto. No ha llamado a Elijah en dos años; es el esposo y el padre más amable y cariñoso. Pero luego, se olvida y todo se va a la mierda”.

Gene Simmons, el bajista de Kiss, fue novio de Cher en la década del '80. Fueron una pareja abierta, y ella siempre lo recordó bien

Popurrí de galanes

“A los hombres mayores rara vez les caigo bien. Si no fuera por los más jóvenes, nunca tendría una cita”, confesó Cher en una entrevista. Y así comenzó una seguidilla de romances con los jóvenes más codiciados de la ciudad, en general, todos entre diez y veinte años menores que ella.

En 1979, Cher habló en una entrevista con People de un nuevo romance: esta vez con el bajista de Kiss, Gene Simmons. “[Compartimos] la mejor relación que he tenido con un ser humano”. Un aspecto importante de este vínculo era la “no monogamia”. Cher explicó que el apretado calendario de giras de Simmons con Kiss le había dado una “totalmente justificada reputación de tener aventuras de una noche”. Ella también pasó tiempo con otras personas, pero aclaró, “[Es sólo] por compañía. Gene es el único por el que estoy loca. Todas mis relaciones son serias. No ando con rodeos”. Simmons también estaba entregado a la relación, y confesó a People que Cher era su primer amor.

Dice Cher que terminó con Val Kilmer porque era "demasiado ardiente... La primera vez que nos besamos pensé que mi cabeza se desprendería de mi cuerpo" (Photo by Bill Nation/Sygma via Getty Images)

Pero las cosas cambiaron en la Navidad de 1979. Según explicó Simmons en el programa Radio Andy de SiriusXM, los problemas comenzaron cuando Cher le sugirió que acudiera a Diana Ross para que le aconsejara sobre los regalos. “Ella dijo, mi mejor amiga, Diana, está allí, ¿por qué no le pides que te lleve de compras y esas cosas?” Pero entonces la pasión surgió entre Ross y Simmons, que se olvidaron rápido de que Cher era la mujer de uno y la mejor amiga de la otra.

Por supuesto, Cher se rehízo. En 1981, el actor Val Kilmer se enteró, por un amigo, que la actriz y cantante estaba interesada en conocerlo. En su biografía, I’m Your Huckleberry, escribió que estaba tan sorprendido que escupió sus espaguetis al escuchar la noticia. Explicó que “veía a Cher como un personaje poco fascinante salido de los periódicos de chismes. No me motivaba conocerla, no por esnobismo sino porque estaba seguro de que no teníamos nada en común”. Sin embargo, Cher consiguió su deseo cuando su amiga Meryl Streep invitó a Kilmer a una fiesta que organizaba para ella. Salieron por dos años hasta que se dejaron en 1984. Antes de su separación, ella dijo a People, “Val es estupendo, pero a veces es demasiado intenso y ardiente. [...] Cuando nos besamos por primera vez, pensé que mi cabeza se desprendería de mi cuerpo. Tuve que recuperar el aliento”.

Cher y Tom Cruise se conocieron en un evento para dislexicos en la Casa Blanca a mediados de la década del '80. Ella le llevaba 16 años y él le pareció tímido. Pero lo puso en su top 5 de amantes

A mediados de los ‘80, Cher conoció a Tom Cruise en una gala de recaudación de fondos en la Casa Blanca, según People. Entonces, ella tenía 39 años, mientras que Cruise, recién salido del éxito de su película Negocio de riesgo (1983), tenía 23. En una entrevista con Oprah Winfrey, la actriz recordó, “Estaba completamente loca por él. Era tan maravilloso [...] Y era tan como diferente [...] Era un chico tímido”.

En una entrevista del 2013 en Watch What Happens Live, Cher tuvo grandes elogios para su antiguo amor, dijo, “¡He tenido, simplemente, los mejores amores de la historia!”. Cuando el entrevistador le preguntó qué puesto de la lista ocupaba Tom Cruise, sin dudarlo la diva respondió, “Bueno, está entre los cinco primeros”.

Cher junto a Josh Donen en la ceremonia de los Oscar de 1986. COmo no la habían nominado, logró ser presentadora de la gala y dispuesta a llamar la atención fue vestida por Bob Mackie "como la Cher que no les gusta" (Photo by Vinnie Zuffante/Michael Ochs Archives/Getty Images)

Según el Daily Mail, Cher conoció al productor de cine Joshua Donen cuando éste trabajaba como agente de su ex novio Val Kilmer. Cher y Donen no tuvieron una buena primera impresión: ella pensó que él era grosero, mientras que él la encontró fría. Pero no tardaron en descongelar el frescor inicial y se embarcaron en un romance de dos años. Donen incluso impulsó a Cher a aceptar su célebre papel en Máscara (1985), e intervino en otro de sus momentos más memorables: los Oscar de 1986. Al no ser nominada, la actriz se sintió desairada pero, según The Washington Post, Donen le sugirió que igual fuera a la ceremonia de premios como presentadora de una de las categorías. “Estaba muy disgustada por no haber sido nominada y entonces pensé, ‘No puedo ir a los premios de la Academia’. El padre de Joshua los producía. Me dijo, ‘¿Podrías venir a hacer una presentación?’ [...] Y pensé, ‘Puede ser divertido. Pero no voy a ir con un vestidito negro. Voy a ir como la Cher que no les gusta’”, recordó a The Washington Post. Y se presentó con un llamativo conjunto de Bob Mackie que hizo historia en los Oscar. Aunque ella y Donen dejaron de ser pareja, siguieron como amigos.

Cher junto al actor Rob Camiletti, a quien conoció cuando era mozo en un bar de Nueva York (Photo by Vinnie Zuffante/Getty Images)

Luego, Cher conoció al actor Robert Camilletti en su cumpleaños número 40. Según la revista canadiense Macleans, estaba visitando un café en Manhattan con su entonces novio Val Kilmer cuando un aspirante a actor le llamó la atención. A los 22 años, Camilletti que estaba en los inicios de su carrera, trabajaba como mozo y panadero de bagels mientras estudiaba actuación. En una entrevista Cher recordó, “Sólo dos veces en mi vida me sentí así de afectada, y en ambas ocasiones, los hombres eran italianos. Rob hizo que mi corazón hiciera algo raro. Hay algo bastante eléctrico y emocionante en ello: sólo quieres a esa persona y tiras todo lo demás por la ventana”. Los sentimientos de Camilletti fueron más lentos, en parte porque estaba muy sorprendido de que Cher estuviera interesada en él. Al parecer, la prensa también: fueron pareja de 1986 a 1989 y terminaron debido a la intensa persecución de los medios. En una entrevista con Parade en el 2010, Cher se lamentó, “Eran tan malos con Robert, ya sabes, ‘el chico de los bagels’”. Aun así, cuando en 2013 le preguntaron a Cher quién era su “verdadero amor”, según el Daily News, ella respondió, “Robert Camilletti. Un italiano de Queens”.

Los rockeros de su vida

Puede que Cher y el guitarrista de Bon Jovi, Richie Sambora, no hayan seguido juntos, pero eso no impidió que la pareja se adorne con elogios mutuos hasta hoy. En una entrevista con el Daily Mail, la actriz dijo, “[Richie es] uno de los cantantes más subestimados de la historia”. Sambora, 14 años más joven que ella, atribuye a Cher, con quien vivió a finales de los 80, una influencia tanto en su música como en su moda. En el 2011, el músico estrenó una línea de ropa llamada White Trash Beautiful, y en una entrevista para Racked, citó a Cher como una gran inspiración, “Un punto de inflexión para mí fue cuando tenía unos veintiocho años y empecé a salir con Cher. [...] Ella me enseñó mucho [...] [Me enseñó] a combinar las cosas. No debes ponerte esto con aquello; lo que era adecuado para la ocasión. Porque cuando eres un niño no sabes esas cosas, especialmente cuando eres varón”. Luego, en el 2015, Sambora rindió homenaje a Cher lanzando una versión de I Got You Babe -tema que la cantante hizo con su primer marido-, en el quincuagésimo aniversario de la canción. “Es un homenaje a una de las más grandes damas y al increíble talento artístico de Sonny”, explicó el músico a Daily Mail.

Cher y otro de los músicos que salieron con ella, Richie Sambora, guitarrista de Bon Jovi (Getty)

En una unión que probablemente implicó amplias cantidades de cuero y drama, Cher salió con Tim Medvetz, un ex miembro de Hell Angel’s, una agrupación de motociclistas catalogada como organización criminal por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Se conocieron en el 2008 por unos amigos en común, según el Daily Mail, y se unieron por su amor compartido por las Harley-Davidson. Pero su pasión mutua por las motos no fue suficiente para mantenerlos juntos. Se separaron en el 2010 debido a la apretada agenda de giras de Cher. Entonces, ella contactó por Facebook al guionista de televisión Ron Zimmerman, 12 años menos que ella, e iniciaron un romance. Según contó, “[En la página de un amigo] había un tipo muy divertido, que decía las cosas más raras. En el apartado de religión, decía ‘Zeus’. Es muy extraño, pero es la persona más divertida que haya conocido”. Aunque, en el 2012, Cher encontró el camino de vuelta a su motociclista: volvió con Medvetz. Hubo rumores de que tenían planes de casarse, pero un representante de Cher aseguró a E! News que ese no era el caso. Finalmente, Cher y Medvetz terminaron nuevamente, esta vez para siempre.

Los que no fueron

En noviembre del 2010, Cher visitó The Late Show with David Letterman, y el conductor le hizo un divertido interrogatorio sobre su vida amorosa pasada. Mientras Letterman enumeraba a los hombres famosos, Cher respondía si había estado involucrada con alguno de ellos o no. Confirmó su historia con Warren Beatty, Tom Cruise y Gene Simmons, pero negó con vehemencia cualquier relación con el cantautor Michael Bolton. En cuanto a la estrella del rock Eric Clapton, Cher dijo que había dormido con él una vez. Luego el Daily Mail especuló que la aventura de una noche tuvo lugar en 1995, cuando trabajaron en el sencillo benéfico Love can build a bridge.

Incluso para Cher, hay algunos que se escaparon. Letterman le preguntó por Elvis Presley y Cher contestó entre risas, “Casi… Me puse nerviosa”. Después comentó haberse arrepentido de algunos otros que no, “Marlon Brando también, ojalá lo hubiera hecho”, aunque cuando el conductor le pregunta, “¿No saliste con Marlon Brando?”, ella dejó la respuesta entreabierta, “Bueno, sólo... salimos un rato”.

Cher con su último novio, Alexander “AE” Edwards, 40 años menor que ella. A pesar de anunciar su compromiso, rompieron este año (Getty)

Presente y futuro

Desde el 2022 a la cantante se la vio junto a Alexander “AE” Edwards -un ejecutivo musical de Universal Music Group- 40 años menor que ella, pero según TMZ terminaron su relación en abril y nunca se llegaron a comprometer. Aunque actualmente no está claro qué llevó al colapso de la relación o quién decidió terminarla primero.

En marzo Cher había posteado algunas fotos posando feliz con AE y se la veía luciendo un enorme anillo de diamantes que él le regaló la última Navidad. Ahora ambos dicen que simplemente decidieron jugar con la especulación de que era una alianza de compromiso… pero que no lo era. Fue en enero cuando Cher le dijo a sus allegados que ella y AE, de 37 años, estaban comprometidos. Se los vinculó por primera vez en noviembre de 2022 cuando fueron fotografiados tomados de la mano durante una noche en West Hollywood. Incluso el productor le contó a TMZ en marzo que se estaba acercando mucho a los hijos de Cher, Chaz Bono y Elijah Blue Allman.

Ahora parece haber quedado todo en el olvido y AE haber pasado al interminable listado de amantes que la cantante cosechó. Es posible, que esa nómina supere a la del mismísimo Warren Beatty, su primer crush hace... ¡61 años! Unas pocas semanas, la cantante de Believe parecía estar soltera, pero con Cher eso siempre está por verse.

