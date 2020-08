Si hay algo que contiene con toda certeza el informe del Smersh es la muerte de Hitler. Hay además otra certeza que Stalin se negaba a aceptar y era que Hitler murió pocos instantes más tarde de morder una capsula de cianuro. Y el informe dice lo contrario: la muerte inmediata del ex jefe nazi es el resultado de su suicidio con su pistola. Stalin no lo podía aceptar porque la decisión de un balazo contiene un instante de coraje, el veneno no. En todo caso, para algunos estudiosos, uso los dos sistemas. Más allá de su encono con la Argentina, Stalin mintió siempre y todo secreto tarde o temprano sale a la luz. Si no se hubiera conocido el exclusivo informe del Smersh que damos a conocer, Stalin tenía entre otros secretos los interrogatorios que se realizaron en Moscú a sus hombres de confianza, Otto Günsche y Heinz Lingue, que fueron conocidos varias décadas más tarde en lo que dio en llamarse “El Informe Hitler”.