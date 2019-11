A poco de asumir presentó un proyecto de ley para reformar el Reglamento Interno de la Cámara y establecer una Comisión de Legislación del Trabajo que tuviera competencia en “el estudio y dictamen de las peticiones que los trabajadores hagan y de los proyectos que tiendan a legislar las cuestiones del trabajo, su higiene, seguridad, etc.; donde quiera que él se efectúa”. Y si bien su proyecto no vio la luz mientras él estuvo en el Congreso Nacional, esto no lo amedrentó y siguió adelante en pos de legislar en favor de la clase proletaria. E incluso cuando el proyecto perdió estado parlamentario, insistió en su idea y lo reprodujo con los mismo argumentos.