Llamativamente, la esposa del Restaurador, María de la Encarnación Ezcurra y Arguibel, odiaba a Baudrix. En una carta de 1832 a Rosas, Ezcurra escribió: "No sé si te he dicho que don Luis Dorrego y su familia son cismáticos perros [los rosistas llamaban cismáticos a la facción federal contraria], pero me ha oído este ingrato y si alguna vez recuerda mis expresiones estoy segura tendrá un mal rato; la viuda de don Manuel Dorrego también lo es, aunque en esta prostituida no es extraño".