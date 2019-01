"Acabo de tener una conversación con el General Lavalle –escribió en junio de 1839- sobre los planes de la Revolución (…). Hablando del pasado me dijo: ¿quién no ha cometido errores? Yo el mayor, uno inmenso que ha traído todas las calamidades de la Patria, pero le protesto a Ud. que sacrifiqué a Dorrego con la intención más sana; y que este sacrificio me fue tanto más costoso cuanto que yo quería a Dorrego, yo lo quería, y tenía para mí cualidades muy recomen¬dables. Yo lo confieso, yo me arrepiento a la par de mi Patria".