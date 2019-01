"Ya me había tomado las cinco cervecitas que me llevaba al escenario para cada show. Entonces aproveché la parte que no canto en 'No hay dolor' y me fui hacía el costado de Curucha para tomarme una de sus botellitas. Él me vio y no dijo nada. Cuando se dio cuenta de que se estaba yendo al carajo porque el chiste no iba a ser para nada gracioso, quiso avisarme. Demasiado tarde. Yo ya me había mandado un buen chorro de meo con buche y todo… ¡y para colmo meo de Curucha! Me faltaba cantar dos temas más. Yo escupía y escupía. Los alemanes me miraban y no entendían nada. Al terminar el show fui al baño, me metí los dedos y vomité todo. Estuve con arcadas durante dos días".