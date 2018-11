Pocos días de haberse hecho el anuncio del premio —fue el 1 de septiembre—, Vitale fue laureada con también el Premio Cervantes: es la quinta mujer que lo recibe en la historia. Todos los discursos de la inauguración mencionaron la coincidencia, excepto ella. "Hace unos días estuve en Madrid por algo que pasó allá", dijo, "yo hice algo que no estaba bien y entonces le dije a la Reina Madre: 'Me parece que he roto el protocolo'. Y ella me contestó 'Los protocolos están hechos para romperse'." Ese fue el tono de su discurso y la manera que encontró para romper la formalidad de un acto en el que todos terminaron aplaudiéndola de pie.