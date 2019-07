En 2013 –después de que Taylor Swift mostrara su rechazo ante la buena relación de su amiga con su ex en el back de los Billboard Music Awards– ellos se reconcilian nuevamente. Selena viaja a Noruega a verlo y el cantante sube una nueva foto juntos. El 2014 los encuentra enamorados, hasta que a Justin lo detienen por conducir ebrio y Selena cancela una gira para internarse por rehab alcohólico. A fines de ese año se reencuentran, no sin que antes resonaran sus touch and go con Ashley Moore y Hailey Baldwin.