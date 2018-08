–Aún no caigo. Hasta que no deje no sentiré el cambio. Por más que sepa que me voy despidiendo, aún estoy bailando. Mi rutina no cambió. Me levanto a la misma hora, el trabajo es igual de arduo y constante… Sí te puedo decir que, por primera vez en mi vida, no me agobia dar notas. Ya no existe la presión del estreno, de explicar lo que voy a hacer. Porque ya todo ha sido consumado arriba del escenario: ahora es tiempo de cosechar. Experimentaré el cambio dentro de seis meses, cuando ya no me tenga que levantar temprano para entrenar. Cuando llegue eso te cuento…